Президент Российской Федерации полагает, что государство готово к гипотетической схватке с Североатлантическим альянсом. Но на данный момент подобного развития событий никто не желает.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин ответил на вопрос о провокациях США в Сирии. Из слов главы государства можно сделать вывод, что Россия не желает прямого столкновения с блоком НАТО. И на этот счет были созданы специальные «меры безопасности»:

«У нас напрямую наши руководители определенных подразделений друг с другом общаются, имеют возможность проконсультироваться по любой кризисной ситуации. Это говорит о том, что никаких столкновений никто не хочет...»

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Разумеется, вряд ли кто-то в здравом уме захочет столь масштабного конфликта с понятными последствиями для всей мировой цивилизации. Но, помимо этого, В. В. Путин сказал и иное:

Владимир Путин на борту атомного крейсера «Пётр Великий» во время учений Северного флота. 2005 год.

«Мы всегда готовы к любому сценарию...»

Увы, но так уж устроен мир: всегда стоит готовиться к самому худшему, не надеясь на то, что «пронесет».

Вряд ли прямого столкновения желают и американцы, ведь, как говорит российский президент, «механизм по разрешению кризисных ситуаций» был разработан именно по просьбе представителей США.

Будем надеяться, что предыдущие глобальные конфликты научили человечество, наглядно показали что «худой мир лучше доброй ссоры».