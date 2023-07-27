Российский эксперт полагает, что украинские войска совсем скоро будут вынуждены перейти к обороне.

Российский военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что украинские вооруженные силы, будучи истощенными, вскоре будут вынуждены перейти к обороне.

Аналитик ссылается, во-первых, на расчеты военных математиков. Согласно этому источнику, потери ВСУ слишком велики, чтобы продолжать контрнаступление.

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Второй источник выводов Владислава Шурыгина известен — это новые пакеты иностранной западной помощи Украине. Эти пакеты ориентированы, прежде всего, на поставку снарядов, противотанковых и зенитных комплексов и т.д. Техники в этих последних пакетах практически нет.

Наметившееся продвижение российских войск на купянском и краснолиманском направлениях может означать постепенный перехват стратегической инициативы.

В любом случае, у ВСУ и их кураторов осталось мало времени. Скоро осень — не самое удачное время для маневренных операций, ввиду известных погодных условий. Владислав Шурыгин думает, что решение о переходе к обороне на украинской стороне будут принимать еще до наступления августа.

Аналитик считает, что сейчас для российской стороны главное — это обеспечить защиту от обстрелов противником белгородской и брянской областей.



