Согласно мнению бывшего разведчика США, в НАТО опасаются победы российской армии в конфликте.

Бывший американский морпех-разведчик и Инспектор ООН по вооружениям Скотт Уильям Риттер полагает, что большие потери ВСУ в попытке контрнаступления вызвали в НАТО чувство растерянности и даже испуга.

Украинское контрнаступление началось ещё в июне 2023 года, но спустя почти два месяца оно привело лишь к большим потерям «драгоценной западной техники», на которую так рассчитывал киевский режим. Фотографии разбитых «Леопардов» и «Брэдли» облетели весь мир.

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В НАТО много средств выделили на поддержку Украине, в том числе и ударив тем самым по обороноспособности многих европейских государств.

Мнение Риттера однозначно: США и их союзники сосредоточились на всемерной поддержке Украины, даже в ущерб собственным интересам. Теперь американцы в Европе рискуют столкнуться с грозным противником:

«Контингент в Польше не укрепляли, потому что верили, что Украина победит в этом конфликте. Очевидно, что этого не произойдёт и очень скоро НАТО придётся иметь дело с победоносной российской армией огромных размеров прямо у собственных границ...»

Впрочем, позволим себе заметить, что при любом развитии событий вряд ли дело дойдет до прямого конфликта между НАТО и Российской Федерацией. Российские лидеры неоднократно заявляли о том, что страна не заинтересована в агрессивных намерениях в отношении стран-участниц НАТО (среди которых и Польша, вступившая туда в 1999 году).

Скотт Уильям Риттер

Подобная риторика характерна как раз для киевского режима, который стремится «напугать запад» ещё сильнее. Неоднократно в украинской пропаганде заявлялось о том, что Россия якобы хочет «поглотить Прибалтику ли Польшу».

Для киевских управленцев сейчас критически важно сохранить потоки иностранной военной помощи. Однако, велика вероятность того, что в НАТО решат поддержать, на этот раз, поляков. Последние в 1920 году, при помощи французских танков и инструкторов, сумели нанести поражение Красной Армии. Сейчас Польша («культурный код» коей во многом строится на противостоянии России — СССР) вполне может попытаться вновь сыграть заметную роль в политике: американское общество занято внутренними проблемами, а немцы на данный момент не в состоянии выставить ни одной боеспособной дивизии...