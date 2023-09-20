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AlexeyAndropov
Amazon выпустил новый ИИ
Amazon внедрила инновационный инструмент генеративного искусственного интеллекта, который преобразует процесс продаж на их платформе.

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Amazon выпустил новый инструмент генеративного искусственного интеллекта, который создает описания для товаров, выставляемых на продажу на платформе электронной коммерции компании.

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Этот инструмент создан для упрощения процесса продажи, он снижает необходимость вводить множество конкретных данных о продукте при создании описаний. Вместо этого пользователи могут ввести краткое описание продукта, который они хотят выставить на продажу - Amazon говорит, что это могут быть несколько слов или предложений - и инструмент самостоятельно создаст необходимое описание, которое продавцы могут затем проверить и уточнить перед загрузкой товара в каталог Amazon.

"Эти новые возможности помогут продавцам создавать высококачественные описания с меньшими усилиями и предоставлять покупателям более полную, согласованную и привлекательную информацию о продукте", - говорится в блоге Amazon, объявляющем о новом инструменте.

Новый инструмент генеративного искусственного интеллекта работает на основе большой языковой модели (LLM), которую Amazon разрабатывала внутренне, как объявил CEO Анди Джасси в ходе отчета о прибылях компании за первый квартал в апреле. Изначально она была создана для поддержки умного помощника Alexa, и Джасси рассказал аналитикам, что модель LLM Amazon содержит "несколько сотен миллионов конечных точек", которые использовались в развлечениях, шопинге и умных домах.

В том же месяце облачное подразделение Amazon, AWS, запустило Bedrock - сервис API базовой модели, который позволяет малым компаниям, не имеющим достаточного количества сотрудников для разработки собственных LLM, получать доступ к предварительно обученным моделям, включая те, которые разработаны AI21 Labs, Anthropic и Stability AI.

"С нашими новыми моделями генеративного искусственного интеллекта мы можем делать выводы, улучшать и обогащать знания о продукте на беспрецедентном масштабе и с драматическим улучшением качества, производительности и эффективности", - сказал Роберт Текиела, вице-президент по выбору и каталогизации Amazon, в комментариях, опубликованных вместе с объявлением.

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"Наши модели учатся делать выводы о продукте на основе разнообразных источников информации, скрытых знаний и логического рассуждения, которое они учатся. Например, они могут делать вывод, что стол круглый, если в спецификациях указан диаметр, или делать вывод о стиле воротника рубашки по ее изображению", - сказал он.

#amazon #amazon alexa
Источник: computerworld.com
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