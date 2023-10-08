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Andrés8439
Учёные изучили желудок трилобита возрастом 465 миллионов лет
В ходе исследования учёным удалось выяснить, что даже тонкостенные известковые оболочки не растворялись на протяжении всего пищеварительного тракта. Это указывает на то, что они не подвергались воздействию кислой среды, возможно что пищеварительная система трилобита не кислая, а скорее нейтральная или щелочная.

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Палеонтологи Факультета естественных наук Карлова университета в Праге (UC) исследовали трилобита возрастом 465 миллионов лет с сохранившимся содержимым его пищеварительного тракта.

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Эта уникальная окаменелость, трехмерно сохранившаяся в геологической формации в Рокицанах (Чешская Республика), была найдена более ста лет назад. Но только сейчас благодаря самым передовым методам визуализации синхротронной томографии он раскрыл свои секреты. По мнению авторов, исследование заполняет фундаментальный пробел в нашем понимании экологии трилобитов и их роли в палеозойских экосистемах.

Трилобиты бродили по океанскому дну на протяжении 250 миллионов лет и известно на данный момент об 20 тысячах их видах. Но несмотря на то, что обнаружено огромное количество их ископаемых, о том как они жили и какие у них были повадки, до исследования окаменелости из Рокицаны известно было лишь по косвенным признакам.

Эта окаменелость была обнаружена частным коллекционером Карелом Голубем в далёком 1908 году и с тех пор находилась в местном музее. Но только сейчас палеонтологи поняли, что кусочки раковин, видимые на отколовшейся средней оси туловища трилобита, представляют собой сохранившееся содержимое пищеварительного тракта. Ранее не было возможно исследовать их, не уничтожив редкую окаменелость.

Всё изменилось с появлением мощного инструмента, называемого синхротронной томографией, благодаря которому ученым удалось без разрушения получить изображения всех фрагментов в кишечнике трилобита в высоком разрешении.

Рокицанский трилобит оказался одним из первых чешских окаменелостей, исследованных на Европейском синхротроне (ESRF) в Гренобле, Франция.

"Получение изображений в разрезе, подобно тому, с чем большинство людей знакомо по компьютерной томографии в современных больницах, - это только начало. Далее следует ручная реконструкция отдельных структур с помощью компьютерного программного обеспечения. После этого трехмерная модель окаменелости визуализируется, благодаря чему увеличивается глубина изображения, что и приводит к чрезвычайно информативной фигуре", - говорит Валерия Васканинова из Факультета естественных наук Калифорнийского университета, которая впервые применила эту трудоемкую, но эффективную комбинацию методов визуализации, описанную в статье о происхождении зубов позвоночных, опубликованной в журнале Science в 2020 году.

Пищеварительный тракт трилобита Bohemolichas incola был усеян известковыми раковинами и их фрагментами, принадлежащим вымершим морским беспозвоночным, таким как остракоды, двустворчатые моллюски и иглокожие, многие из которых были идентифицированы. Авторы предполагают, что трилобит был падальщиком и питался погибшими и частично разложившемися организмами, которые легко отделялись или которые были достаточно маленькими, чтобы их можно было проглотить целиком, без отделения твердого панциря.

В ходе исследования учёным удалось выяснить, что даже тонкостенные известковые оболочки не растворялись на протяжении всего пищеварительного тракта. Это указывает на то, что они не подвергались воздействию кислой среды, возможно что пищеварительная система трилобита не кислая, а скорее нейтральная или щелочная. Точно так же переваривают пищу современные ракообразные и пауки. Данный факт позволяет предположить, что это является наследственным признаком членистоногих.

Учёные также раскрыли и некоторые детали, произошедшие вскоре после смерти этого ископаемого. После смерти этот мусорщик сам стал пищей для более мелких падальщиков. Исследователи обнаружили многочисленные следы более мелких животных, которые копались в его теле, погребенном на небольшой глубине на илистом морском дне.

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Вероятно, они поедали его мягкие ткани, но не трогали кишечник, что необычно. Вполне возможно, падальщики чувствовали, что внутренняя среда пищеварительного тракта была опасной для них и содержала пищеварительные ферменты, которые могли им навредить. Но всё же им также не повезло, так как очень быстро они оказались в ловушке подводного оползня, который быстро накрыл всё вокруг мертвого трилобита, о чем свидетельствует отсутствие следов выхода из панциря погибшего трилобита.

#bohemolichas incola #исследования ископаемых #трилобит
Источник: naked-science.ru
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