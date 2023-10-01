Getty Images, глобальный гигант по созданию визуального контента, 25 сентября представил широкой публике новый инструмент генеративного искусственного интеллекта, позволяющий создавать изображения или иллюстрации с помощью текстовых команд

Американское фотоагентство Getty Images использовало собственную библиотеку для обучения генеративного искусственного интеллекта и обещает платить своим пользователям за то, что они предоставляют свои фотоработы для обучения ИИ компании.

С помощью генеративного искусственного интеллекта текстовые описания могут создавать уникальные, необычные или гиперреалистичные изображения. Просто опишите, то что вы желаете создать, будь то сказочный персонаж из детских книжек или современный офис, полный занятых работой сотрудников . Затем ИИ, предварительно обученный на больших базах данных, обрабатывает сигналы и генерирует невиданные ранее изображения. Этот мощный инструмент, находящийся в собственности нескольких компаний, таких как OpenAI или Midjourney, приобретает всё большее значение на рынке генеративного ИИ.

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Изображение с сайта biz.liga.net





Getty Images, глобальный гигант по созданию визуального контента, 25 сентября представил широкой публике свой новый инструмент генеративного искусственного интеллекта, позволяющий создавать изображения или иллюстрации с помощью текстовых команд. Компания заверяет, что это первая коммерчески безопасная программа на этом рынке: она полностью обучается только на собственной библиотеке изображений и с компенсацией авторам за коммерческое использование их работ.

Фотоагентство Getty гарантирует, что авторы изображений, на чьих работах обучается их генеративный ИИ и включённые в алгоритм, например дизайнеры или фотографы, получат финансовую компенсацию за свой вклад. Тем не менее точная сумма или процент этой компенсации пока не разглашается. Генеральный директор компании, Крейг Питерс, подробно рассказал об этом в ходе видеоконференции: «Эти отчисления будут производиться с каждого заработанного доллара, которые мы получим при использовании нашего сервиса. Мы не планируем оплачивать вам фиксированную сумму. Это непрерывный источник дохода для авторов, основанный на контенте, который они нам предоставили».

Этот сервис свидетельствует собой изменение позиции компании в отношении генеративного искусственного интеллекта. Ранее в этом году компания Getty подала судебные иски в США и соединённом королевстве против Stability IA , компании, создавшую генератор изображений Stable Diffusion, в которых утверждается, что она (Stability IA) использовала миллионы фотографий для обучения собственного алгоритма генеративного ИИ без разрешения авторов. Кроме всего прочего, сервис Getty запретил загружать и продавать на своей платформе изображения, созданные с помощью художественных инструментов генеративного искусственного интеллекта других платформ. И по словам гендиректора, эта позиция неизменна, а также его сервис не позволит добавлять в существующие библиотеки изображения, созданные с помощью собственного инструмента ИИ.

Генеральный директор компании Getty, Крейг Питерс добавил в ходе пресс-конференции, что редакционный контент, например фотографии, связанные с новостями, спортом, развлечениями, знаменитостями или брендами, не будет включен в алгоритм нового инструмента, поэтому на их основе невозможно будет создать новые изображения для новостных каналов. «Это просто контент для творчества», — пояснил он в ходе пресс-конференции.

Getty Images, фотобанк иллюстраций которого используется различными средствами массовой информации, рекламными агентствами и другими компаниями, не стал первым на этом рынке, кто внедрил генеративный искусственный интеллект. В октябре 2022 года фотобанк Shutterstock расширил свой сервис аналогичным инструментом, в связи с чем получила массу критики от художников, чьи работы были использованы без их согласия для обучения алгоритмов генеративного ИИ.

Принципиально новый инструмент будет предлагаться как дополнительный сервис на базе платформы Getty Images. Это означает, что на него должны будут подписаться как существующие, так и новые пользователи. Цена будет варьироваться в зависимости от выбранных клиентами характеристик, подобных тому, как в настоящее время работают аналогичные сервисы. Создавая и загружая искусственно созданные изображения, пользователи получают стандартную бесплатную лицензию, включающую заявления и гарантии, неограниченное возмещение убытков и право на бессрочное использование по всему миру и без каких-либо эксклюзивных прав.

Компания гарантирует, что немного позднее в этом году клиенты сервиса смогут настроить инструмент, используя свои собственные параметры, для создания изображений со своим уникальным стилем и почерком. К примеру, владелец производства сможет создавать новый графический контент на основе своего собственного продукта или бренда. Однако эта функция не будет доступна для изображений с людьми. В настоящее время инструмент доступен только на английском языке, и, по утверждению представителей компании, включение других языков будет производиться поэтапно в скором времени.

От дизайна до фотографии бурное развитие искусственного контента начало сеять панику среди художников и создателей изображений. Ева Касадо, президент Ассоциации профессиональных фотографов Испании (AFPE), объясняет, что сектор находится в состоянии «войны» против этих генеративных моделей искусственного интеллекта, главным образом в связи с тем, что многие из них нарушают авторские права. В настоящее время есть возможность создать фотографию в стиле любого знаменитого фотографа. «Это также является формой плагиата», — заявила она.

Из-за генеративного ИИ появились проблемы в отрасли фотографии. «Это влияет на нас, потому что сейчас достаточно много работ, которые не выполняются фотографами. Их делает искусственный интеллект, потому что, кроме прочего это дешевле, вы платите только ежемесячную комиссию и создаете все, что пожелаете», — добавила президент AFPE.

По этому вопросу также высказалась, Иоланда Пурриньос, директор коллегии фотографии Испанской федерации специалистов по имиджу: тем, кто посвящает себя фотографированию пейзажей и природы, «стало сложнее конкурировать, учитывая тот факт, что ИИ создает настолько впечатляющие и качественные изображения что, их невозможно превзойти». «Подавляющее большинство авторов утверждают, что это не «фотографии», а скорее «изображения», потому что они созданы не с помощью фотокамеры в руках фотографа поэтому они не могут быть проданы как натуральные», — сообщила Пурриньос.

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В целом инициатива Getty Images обещает изменить способы создания и распространения контента изображений. Это очевидный пример того, как ИИ играет все более важную роль в индустрии медиа и создания медиаконтента.