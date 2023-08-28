«Украдено и уничтожено почти 2000 экспонатов стоимостью в миллионы фунтов»

Фото: Toby Melville / File Photo / Reuters

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Британский музей начал возвращать часть экспонатов, которые были похищены из британского музея и проданы через Интернет, заявил в минувшую субботу глава совета попечителей музея Джордж Осборн, сообщил CNN.

Сообщается, что масштаб хищения потряс сотрудников музея после того, как масштабы кражи вскрылись в результате внутреннего расследования в отношении Питера Хиггса, куратора средиземноморских культур, который был уволен этим летом. Сам он отрицает какую-либо причастность к происшествию. Высказывания Осборна прозвучали после того, как выяснилось, что музей ранее не обратил внимания на сообщения о том, что предметы якобы из его коллекции выставили на продажу в Интернете.

Подлинный масштаб хищения на данный момент неизвестен. Ранее представители музея заявляли, что большинство похищенных экспонатов были "небольшими предметами, хранившимися на складе". Среди них — золотые ювелирные украшения, полудрагоценные камни, изделия из стекла, датированные с XV века до нашей эры по XIX век. Ни один из этих экспонатов не выставлялся на всеобщее обозрение в последние годы, а использовались исключительно в научных исследованиях.

В прошедший понедельник стало известно, что Британский музей скрывал пропажу ценных экспонатов от общественности на протяжении почти восьми месяцев с момента обращения в полицию в январе этого года, отмечает Daily Mail.

Осборн, бывший министр финансов Великобритании, а ныне глава совета попечителей музея, сообщил в субботу в радиопрограмме на BBC Radio 4, что пропало около 2000 предметов, некоторые из которых уже найдены. «Мы имеем дело со многими честными людьми, которые возвращают украденные вещи, другие могут этого не сделать», — сказал Джордж Осборн.

Происшествие берёт своё начало ещё с 2021 году, когда датский торговец произведениями искусства связался с руководством Британского музея и сообщил, что обнаружил множество предметов, которые, по его мнению, принадлежали коллекции музея и продавались через Интернет. Представители британского музея тогда заявили, что провели тщательное расследование, но ничего криминального не выявили.

«Очевидно, что нам необходимо улучшить безопасность», — сказал Осборн.

Полиция расследует это преступление, хотя пока никаких выводов и заявлений в связи с массовым хищением экспонатов музея, в настоящий момент не озвучивают.

Профессор Мартин Хениг, эксперт Оксфордского университета по римскому искусству, назвал скандал "совершенно непростительным". Он заявил в комментарии The Telegraph: "Это худший случай, с которым я сталкивался, потому что он включает в себя не только продажу редких артефактов, но и их уничтожение".

Британский музей, основанный в 1753 году, является одним из самых известных и престижных в мире. Его выставка знаменита такими историческими экспонатами, как Розетский камень и скульптуры Парфенона, на регулярной основе выставлеными для посетителей со всего мира. Скандал оказался очень неприятным для музея, как для его престижа, так и из-за неоднократных требований вернуть многие из его экспонатов, украденных во времена Британской империи. «Да, музей допустил ошибки. Да, мы извинились за них. Но мы наведём порядок и станем тем британским музеем, которым, я думаю, британцы и мир смогут гордиться», - сказал Осборн.

Осборн добавил что, продолжающееся полицейское расследование сможет выявить того, кто упустил ранее полученные сигналы о возможном хищении части экспонатов. Одной из главных проблем в поисках похищеных экспонатов является то, что не все предметы музея внесены в каталог. Осборн отметил, что после инцидента сотрудники музея активнее занялись катологизацией экспонатов находящихся на хранении.

«Дело в том, что у музея не было полного каталога всех экспонатов, и, очевидно, я должен быть осторожен со своими словами, потому что идет полицейское расследование», — сказал Осборн. Директор музея Хартвиг Фишер подал в отставку в пятницу, также в среду был уволен сотрудник музея, имя которого в интересах следствия не раскрывается.