Северных оленей решили ликвидировать, чтобы не платить России 186 миллионов рублей компенсации по межправительственным соглашениям.





реклама

Фото с сайта globallookpress.com

Член комитета Госдумы по экологии Аркадий Пономарев заявил: "Убивать животное за то, что оно находилось какое-то время в другом государстве — это варварство. Резкого снижения популяции это, конечно, не вызовет, дикие звери мигрируют по своим законам, в поисках еды. Безусловно, в этой ситуации надо разбираться, и определенные органы по защите смогут найти решение этой проблемы".

Ранее не было никаких проблем, животные пересекали российскую границу, отъедались на наших пастбищах и возвращались в Норвегию. Норвегия платила постфактум за каждое животное, пока не вмешался политический фактор.

Инцидент произошёл в заповеднике Пасвик. Пасвик — международный природный заповедник, часть трансграничного парка Пасвик-Инари. Создан 16 июля 1992 года в Печенгском районе Мурманской области и Норвегии. Назван именем протекающей вдоль его границ реки Паз (Пасвик), что в переводе с саамского означает «святая река». Но в политике ничего святого нет.

Границу пересекли 42 северных оленя. 40 животных, что вернулись в Норвегию уже ликвидировали. Два северных оленя ещё находятся на территории России. По информации Associated Press, с начала 2023 года в Норвегии убили 40 оленей, бежавших в Россию в поисках лучших пастбищ. Дело в том, что норвежские власти обязаны выплачивать РФ компенсацию за каждого оленя, что пересекал российскую границу в размере 50 тысяч норвежских крон.

Сейчас Норвегия восстанавливает забор на границе, который был построен ещё в 1954 году и с тех пор во многих местах разрушился от времени.