В июле Джо Байден сказал, что на месте российского бизнесмена «следил бы за тем, что ест».





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Изображение с сайта dailystorm.ru

Российские власти сегодня утром передали в морг Тверской области тела пассажиров частного самолета основателя и владельца частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина, который разбился в минувшую среду в подмосковном городе во время полета в Санкт-Петербург из Москвы.

В Москве подтвердили, что среди убитых был основатель ЧВК "Вагнер". Власти проведут вскрытие и опознание погибших в результате авиакатастрофы, причины которой на настоящий момент неизвестны.

Президент США Джо Байден, проинформированный об инциденте, заявил, что не знает, что произошло, но добавил, что не удивлен. «В России не так много событий, за которыми не стоит [президент России Владимир] Путин», — сказал он. Тем самым как бы намекая на то, что Кремль стоит за инцидентом, который стоил жизни человеку, который всего два месяца назад организовал мятеж против российского президента, направив тысячи своих содат в сторону Москвы, что стало самым большим вызовом Путину с момента его прихода к власти в 1999 году.

Управление гражданской авиации России в четверг подтвердило смерть Пригожина и заявило, что будет начато расследование. Среди погибших также был один из высших командиров Вагнера, Дмитрий Уткин.

Бизнесджет принадлежавший Евгению Пригожину потерпел крушение у поселка Куженкино в Тверской области вечером 23 августа. На борту самолета были 10 человек. Росавиация сообщила, что в списке пассажиров был Евгений Пригожин.