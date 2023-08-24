Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Andrés8439 За пост начислено вознаграждение
Самолет Пригожина за короткий промежуток времени набирал и терял высоту, прежде чем упасть
Это стало ясно по данным Flightradar

реклама

Фото с сайта daytimenews.ru

реклама

Российские власти сегодня утром в четверг передали в морг Тверской области тела пассажиров частного самолета, разбившегося вечером 23 августа, в том числе и тело основателя и руководителя ЧВК Вагнер, Евгения Пригожина.

Останки были собраны из зоны катастрофы почти через полдня после того, как бизнесджет разбился возле деревни Куженкино по пока ещё неизвестным причинам.

Вскрытие проведут в Тверском бюро судебно-медицинской экспертизы. По данным Росавиации, в списке людей, находившихся на борту самолета, были Пригожин и его заместитель, Дмитрий Уткин.

По данным портала, специализирующегося на авиационном мониторинге Flightradar, аппарат за короткий промежуток времени набирал и терял высоту, прежде чем начать свободное падение. Данные, собранные этим сервисом, показывают, что он находился на высоте 8500 метров около 18:19 по московскому времени, когда его вертикальная скорость резко снизилась. 

Все произошло очень быстро, всего за 32 секунды. Достигнув высоты 9150 метров, он снова опустился до 8400 метров и снова поднялся до 8900 метров, после чего начал падать, пока контакт не был потерян на высоте 6000 метров, предположительно из-за разрушения самолёта.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#гибель евгения пригожина #пригожин умер
Источник: donbasstoday.ru
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 Gigabyte Aorus почти за 110тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Т-14 «Армата» отправлена на доработку – новый танк решено модернизировать на основе опыта СВО
36
ВМФ США списали новый военный корабль после 5 лет службы и это вызвало негодование в прессе
6
Швейцарский банк уверен, что в прошлом году Россия стала богаче, а Запад стал значительно беднее
6
IBM готовит процессор для ИИ, значительно превосходящий ускорители вычислений от NVIDIA
+
«Ланцет» уничтожает украинскую САУ на замаскированной позиции
+
Малийская группировка начала джихад против ЧВК «Вагнер»
1
Концепт электровелосипеда eCycle Electric Bike сочетает ретро вид с современными технологиями
+
Космический зонд STEREO-A впервые пролетел мимо Земли спустя почти 17 лет после запуска
+
Ситуация на китайском рынке создаёт кучу угроз для бизнеса Arm
+
Советник Залужного считает танкистов ВСУ расходным материалом и предлагает чаще бросать в бой Т-64
1
Иран презентовал свой новый ударный дрон Mohajer-10
1
Боец ВС РФ рассказал, как ему удалось "реквизировать" во время боя украинскую БМП
1
В Украине создали «невидимый» подводный дрон-камикадзе «Маричка» для подрыва Крымского моста
4
Российская компания начала судиться за торговый знак Xiaomi
2
Стартовал съемочный процесс съемки комедийного сериала "Суррогатная мать"
+
Иран представил ударный дрон Mohajer-10, способный работать сутки и нести 300 кг полезной нагрузки
+
Анонсированы новые модели Москвича на 2024 год - "Москвич 5" и "Москвич 8"
+
Российский Вертолёт Ми-8 по ошибке приземлился на украинский аэродром
2
Инсайдер: Valve анонсирует командный шутер Neon Prime на gamescom 2023
+
На Украине хотят создать аналог дрона-камикадзе «Ланцет»
1

Популярные статьи

Мир потерял доверие к американской валюте: доллар США уходит в небытие — западные эксперты
119
Почему передача F-16 Украине — театральная попытка Запада посадить Россию за стол переговоров
+
Скупой платит дважды или как я купил самую дешевую оперативную память китайского бренда
11
ВМС НОАК в водах Тайваня продемонстрировали готовность атаковать противника с "близкого расстояния"
+
О красной неадекватности и объективности тестирования: отвечаю на комментарии и критикую статьи
33
Падение самолёта с Пригожиным: несчастный случай, убийство, теракт или многоходовочка
71
Уникальное озеро Байкал и его секреты
8
Куда пропали хорошие премиальные и средне-бюджетные 7–8" планшеты
7
Япония пытается потеснить Китай на африканском рынке полезных ископаемых
1
CoinGecko: Индивидуальный майнинг убыточен практически во всем мире
11

Сейчас обсуждают

XAM
13:59
Причин масса: 1) для борьбы с любыми перспективными танками запада; 2) поддержание технологического превосходства; 3) сохранение технологий и их развитие: что бы не потерять как немцы возможность стро...
Т-14 «Армата» отправлена на доработку – новый танк решено модернизировать на основе опыта СВО
Aleksander Aleksander
13:58
ТАК Я НЕ ПОНИМАЮ ЧТО МЕШАЕТ НАМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТАКИЕ ЖЕ?!ПОЧЕМУ У НАС НЕ ЦЕНИТСЯ ЖИЗНЬ ОБЫЧНЫХ СОЛДАТ?!
CNN: ВСУ могли применить в Урожайном кассетные боеприпасы собственного производства
Truth Seeker
13:58
То то же в день мятежа пригожина, за путина вышло 0 человек, в отличии от вагнгеров)
Падение самолёта с Пригожиным: несчастный случай, убийство, теракт или многоходовочка
Константин Бородаенко
13:58
Может там будет умный снаряд с рулями управления, система наведения. А так да, такой снаряд 155мм вытолкнуть на 150км, орудие будет чаще стоять на обслуживании, чем в работе.
Rheinmetall готовит революцию в мире артиллерии – 155-мм снаряд с дальностью в 3 раза выше аналогов
FelsheR-BAN100912
13:53
И песковым быть не надо, просто здравомыслящим.
Падение самолёта с Пригожиным: несчастный случай, убийство, теракт или многоходовочка
Truth Seeker
13:53
Выборы в РФ? Звучит как анекдот
Падение самолёта с Пригожиным: несчастный случай, убийство, теракт или многоходовочка
Truth Seeker
13:52
И совершенно случайно сбили в юбилей, ровно два месяца после неудавшегося путча И ещё, в сбитом вагнеровцами Иле, находилось 10 человек, столько же, что и на борту самолёта пригожина
Падение самолёта с Пригожиным: несчастный случай, убийство, теракт или многоходовочка
SlavicUnion
13:50
Самолёт начал разрушаться ещё в воздухе, либо взрыв на борту, либо внешнее воздействие, то есть сбитие. Диверсия, враги как-то умудрились протащить в тыл что-то зенитно-ракетное, может быть даже скрес...
Падение самолёта с Пригожиным: несчастный случай, убийство, теракт или многоходовочка
DarkRaziel
13:50
Заказал 7800x3d,жду,на замену i9-9900k,по тестам вроде ок.На тупиковую платформу Intel не хочу переходить,ибо тупиковая,14 поколение последнее будет.А Ам5 до 26 года жить будет,сменю потом проц на сл ...
Ryzen 7 7800X3D закрепил статус лучшего игрового процессора, опередив до 30% Core i9-13900K
Truth Seeker
13:50
Песков уже проспойлерил результаты "выборов", 90% за путина)
Падение самолёта с Пригожиным: несчастный случай, убийство, теракт или многоходовочка
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем