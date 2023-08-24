Это стало ясно по данным Flightradar

Фото с сайта daytimenews.ru

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Российские власти сегодня утром в четверг передали в морг Тверской области тела пассажиров частного самолета, разбившегося вечером 23 августа, в том числе и тело основателя и руководителя ЧВК Вагнер, Евгения Пригожина.

Останки были собраны из зоны катастрофы почти через полдня после того, как бизнесджет разбился возле деревни Куженкино по пока ещё неизвестным причинам.

Вскрытие проведут в Тверском бюро судебно-медицинской экспертизы. По данным Росавиации, в списке людей, находившихся на борту самолета, были Пригожин и его заместитель, Дмитрий Уткин.

По данным портала, специализирующегося на авиационном мониторинге Flightradar, аппарат за короткий промежуток времени набирал и терял высоту, прежде чем начать свободное падение. Данные, собранные этим сервисом, показывают, что он находился на высоте 8500 метров около 18:19 по московскому времени, когда его вертикальная скорость резко снизилась.

Все произошло очень быстро, всего за 32 секунды. Достигнув высоты 9150 метров, он снова опустился до 8400 метров и снова поднялся до 8900 метров, после чего начал падать, пока контакт не был потерян на высоте 6000 метров, предположительно из-за разрушения самолёта.