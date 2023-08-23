Ситуация с пожарами в Греции ухудшилась во вторник после того, как за 24 часа было объявлено о более чем 50 новых очагов, а самый опасный из них, вблизи Александруполиса, пришлось эвакуировать крупнейшую больницу в этом городе на северо-востоке страны.

Стоп кадр видео с ютюб. Фермер спасает из огня свою собаку в районе Фили недалеко от Афин. 22 августа 2023.

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Грандиозный лесной пожар в районе греческого города Александруполиса продолжается с неконтролируемой интенсивностью на протяжении уже нескольких дней. По словам пожарных, локализовать огонь сложно из-за жаркой сухой погоды и сильного ветра, дующего в этом районе.

Пожары, охватившие северную Грецию с прошлой субботы, привели к гибели по меньшей мере двадцати человек, почти все они являются мигрантами. Во вторник возле национального парка «Лес Дадия» в провинции Эврос, на границе с Турцией, было обнаружено 18 погибших, двое из них несовершеннолетние. Через несколько часов правительство Греции подтвердило, что все они мигранты. Различные СМИ опубликовали информацию о том, что в окрестностях этого района были обнаружены еще восемь безжизненных тел, однако официальные источники не подтвердили эту информацию. По данным информационного агентства EFE, в понедельник было обнаружено тело еще одного человека, владельца фермы, который пытался спасти своих животных в другом месте примерно в 40 километрах к северу.

В провинции Эврос, основной транзитной зоне для мигрантов, которые пытаются добраться до территории Европейского Союза, с полудня субботы бушует несколько очагов пожара. Раздуваемые сильными ветрами и температурой выше 40 градусов по Цельсию, они интенсивно распространяются, окутывая столицу провинции, Александруполис с населением около 57 000 жителей, клубами дыма. По состоянию на конец вторника по всей стране еще действовало 14 активных очагов пожара. По данным Национальной обсерватории Афин, за первые три дня они сожгли более 40 000 гектаров леса, подавляющее большинство пожаров находится в этой приграничной с Турцией провинции.

«Мы находимся в контакте с двумя группами численностью около 250 человек, которые застряли на разных островах реки Эврос! Одна группа прислала видео пожаров. Они говорят: «Сейчас огонь приближаеся и нам нужна помощь как можно скорее!» — говорится в одном сообщении, опубликованном в запрещённой в России социальной сети неправительственной организацией "тревожный телефон". Эта неправительственная организация оказывает помощь попавшим в чрезвычайную ситуацию мигрантам в средиземноморском регионе и неоднократно осуждала политику греческих властей, которые по их мнению оставляют мигрантов на островках реки Эврос или отказывается их спасать, утверждая, что в некоторых случаях неясно, где начинается территория Греции и заканчивается территория Турции.

Местные СМИ сообщили об «огромной стене огня», продвигающейся через леса в сторону Александруполиса. Поскольку пожар начал угрожать университетской больнице Александруполиса, был отдан приказ об эвакуации пациентов. Некоторых перевезли в другие больницы, а новорожденных и наиболее тяжелобольных переправили на паром «Адамантиос Кораис» . "Я работаю уже 27 лет, никогда не видела ничего подобного", - сказал медсестра Никос Гиокцидис.

Греческие власти предупреждают, что риск новых пожаров продолжает оставаться высоким из-за чрезвычайно сухой, жаркой погоды и сильного ветра. В минувший вторник вблизи Афин было объявлено о двух новых очагах пожаров, которые пытаются потушить девять самолетов и 120 пожарных. Один из пожаров в районе горы Парнита угрожал близлежащим домам. А еще один пожар бесконтрольно прошелся через промышленную зону Аспропиргос, угрожая авиабазе Элефсина, где размещено несколько иностранных воздушные судов, используемых для тушения пожаров.

В провинции Родопы, соседней с Эвросом, пожары привели к закрытию части трассы Эгнатия, основного коммуникационного маршрута в северной Греции.

Президент Республики Греция, Катерина Сакеларопулу выразила соболезнования в связи с гибелью людей в Эвросе и обеспокоенность распространением огня по всей Греции и призвала "принять необходимые меры, чтобы эта мрачная реальность не стала новой нормой".

По данным греческих пожарных, за прошедшие сутки было зарегистрировано более 63 пожаров, однако большинство из них уже потушены. По крайней мере шесть стран направили помощь по линии гражданской защиты Европейского Союза.