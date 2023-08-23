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Скончался итальянский певец и композитор Тото Кутуньо
«Давайте я спою с гитарой в руке, позвольте мне петь, я итальянец»

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Фото Тото Кутуньо с сайта muz-tv.ru

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В минувший вторник вся Италия собралась вместе, чтобы попрощаться с певцом и композитором, вместе с председателем совета министров Италии Джорджии Мелони, которая назвала его «настоящим итальянцем». Министр культуры Дженнаро Санджулиано сказал в своем заявлении, что он «художник, гордящийся тем, что он итальянец, которого также ценят за рубежом, чьи успехи стали саундтреком эпохи». Другие коллеги по отрасли оплакивали его смерть, например Лаура Паузини, написавшая, что он был «хорошим и нежным итальянским художником и замечательным мужчиной». «У меня с ним много воспоминаний, и я искренне опечален его кончиной. Обнимаю его семью и поклонников по всему миру», — написала певица в социальных сетях.

«Давайте я спою с гитарой в руке, позвольте мне петь, я итальянец».

С этими словами певец и автор песен Тото Кутуньо создал одну из самых известных в мире песен L'italiano , ставшую хитом и победивший в общественном голосовании на легендарном фестивале в Сан-Ремо в 1983 году.

Но песня, принесшая Кутуньо мировую известность, предназначалась не ему. Он сочинил ее на салфетке в итальянском ресторане "Канада", думая, что ее споёт Адриано Челентано, для которого он уже написал «Soli» и «Il tempo se ne va», два других хита, но Челентано отверг ее, поскольку считал, что ему незачем признаваться в том что он "настоящий итальянец". Позже, убежденный в в том, что песня достаточно хороша, он решил сам спеть ее в Сан-Ремо в 1983 году, где занял четвертое место по голосованию жюри и первое место по всенародному голосованию.

Родившийся в тосканском городке Фосдиново 7 июля 1943 года, в разгар Второй мировой войны, Сальватор (Toto — сокращенная форма имени Salvatore) Кутуньо с самого раннего возраста проявил свое музыкальное призвание. Когда ему было несколько месяцев, семья переехала в Ла Специю вслед за его отцом, унтер-офицером военно-морского флота. Именно он, игравший на трубе, передал ему свою страсть к музыке.

В шестидесятых годах он начал играть на барабанах в составе группы Toto e Tati, а позже сформировал группу Albatros, где также пел. Несмотря на свою застенчивость, в конце того же десятилетия он начал сольную карьеру и в итоге стал одним из самых значимых итальянских музыкантов в международном масштабе, а также добился большого успеха в Испании, Германии, России и Украине, собрав более ста миллионов проданных пластинок. Он пятнадцать раз выступал на фестивале в Сан-Ремо, который выиграл в 1980 году с песней "Solo noi". Он также зарекомендовал себя как известный композитор, он писал песни для таких исполнителей как, Челентано и Рэя Чарльза, с которым он пел в Сан-Ремо в 1990 году, или Джонни Холлидея. Он также попытал счастья на телевидении, где вел несколько программ на общественном телеканале «Rai».

Тото Кутуньо скончался в минувший вторник в больнице Сан-Раффаэле в Милане в возрасте восьмидесяти лет, куда он был госпитализирован на несколько недель для прохождения лечения от рака.

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#умер тото кутуньо
Источник: rtvi.com
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