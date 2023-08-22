«Она ни о чем не жалеет. Смягчающих обстоятельств нет», — говорит судья по вопросам здравоохранения, об убивший в больнице семерых новорожденных. Такой суровый приговор получили только три женщины в Великобритании

Фото Люси Летсби с сайта starhit.ru

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Британская медсестра Люси Летби, обвиняемая в убийстве семи младенцев, была приговорена к пожизненному заключению судьей Госсом в Королевском суде Манчестера в понедельник. «Общественный резонанс от её преступлений был огромным», — сказал Госс в своем выступлении перед вынесением приговора Летби. Судья добавил, что «потрясён на всю жизнь».

Медсестра отказалась явиться в суд в понедельник для вынесения приговора за убийство семи младенцев и покушение на убийство еще шестерых новорождённых в британской больнице, где она работала. 33-летняя Люси Летби проведет остаток своей жизни за решеткой после вынесения приговора Королевским судом Манчестера на севере Англии. В прошлую пятницу присяжные признали ее виновной по делу, которое потрясло общественность и сделало ее самой плодовитой серийной убийцей детей за последнее время.

Отказ Летби явиться в суд как для рассмотрения дела, так и для заслушивания приговора, вызвал возмущение, призывая к изменениям в законодательстве, чтобы те, кто совершает самые серьезные преступления, обязательно предстали перед семьями жертв.

Премьер-министр британии Риши Сунак заявил в понедельник, что Летби оказалась «трусом», потому что не явилась в суд. «Я считаю трусостью то, что люди, совершающие такие ужасные преступления, не предстают перед своими жертвами и не слышат из первых рук, какое влияние их преступления оказали на них самих, их семьи и близких. Мы будем разрабатывать и вносить изменения в закон, чтобы изменить такое положение вещей, и мы представим это в ближайшее время», — сообщает британское агентство новостей PA Media.

Медсестра Летби убивала младенцев, находящихся на ее попечении, вводя воздух в их кровь и желудки, перекармливала их молоком и травила их вводя инъекции инсулина. Несколько детей после отравления инсулином, который намеренно вводила Летби, стали инвалидами. У одного из пострадавших выявили задержку в умственном развитии, у другой повреждён мозг, церебральный паралич и прогрессирующий сколиоз.

Обвинения против Летби и его последующее обсуждение вызвали правительственное расследование на фоне вопросов о том, как ей удавалось так долго оставаться безнаказанной. Прокуратура утверждает, что намерением Летби было убивать младенцев, а также вводить в заблуждение своих коллег, заставляя их поверить в то, что смерти происходили по естественным причинам.

Суд Манчестера заслушал душераздирающие показания во время судебного разбирательства от родителей жертв, в том числе по делу, в котором Летби пытался убить ребенка после того как убила его брата-близнеца.

В 2018 и 2019 годах Летби дважды арестовывалась полицией в связи с расследованием массовых смертей в больнице где она работала, сообщает британское агентство новостей PA Media. В ноябре 2020 года ее снова арестовали. Во время обысков по его адресу, власти обнаружили записки, которые Летби написала собственноручно. «Я не достойна жить. Я убила их намеренно, потому что я недостаточно хороша, чтобы заботиться о них», — написала она в одной записке, а в другой добавила: «Я ужасно злой человек» и заглавными буквами: «Я злая, я сделала это."

В пятницу правительство Великобритании опубликовало результаты независимого расследования убийств, в том числе те, в которых регулирующие органы и Национальная служба здравоохранения Великобритании рассмотрели высказанные опасения. Отмечается, что коллеги неоднократно высказались по поводу подозрений в адрес медсестры Летби, но руководство их игнорировало.

Врачи в больнице где работала эта медсестра заметили увеличение числа младенцев, неожиданно умерших или резко теряющих здоровье в неонатальном отделении, где работала Летби. Но руководство больницы неоднократно отклонило опасения врачей по поводу увеличения смертности среди пациентов, находящихся на лечении Летби, сообщает PA Media. Адвокаты семей жертв заявили, что расследование «было недостаточно качественным», поскольку оно не вызывали свидетелей в суд.

Пожизненные приговоры очень редки, и только три женщины в Британии когда-либо получали такой приговор. Это были Майра Хиндли за изнасилование, пытки и убийство троих детей и двух подростков вместе со своим бойфрендом в 1963 году; Розмари Уэст, пытавшая и убившая по меньшей мере девять молодых женщин в 1970-х и 1980-х годах, и Джоанна Деннехи, убившая троих мужчин в ходе так называемых убийств в канаве Питерборо в 2013 году.