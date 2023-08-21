Из двигателя самолета Southwest Airlines, летевшего из Хьюстона в Канкун, вырвались языки пламени и густой белый дым.

Фото с сайта eltiempo.com

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По сообщению телекомпании CNN, представитель авиакомпании Southwest передал, что самолет Boeing 737, 15 августа вылетел по направлению из Хьюстона в Канкун, но ему пришлось сразу же вернуться из-за возможной «технической неисправности».

Пассажиры, находившиеся на борту самолета, вылетевшего в минувший вторник из США в Мексику, испытали сильное потрясение, когда увидели из иллюминатора самолета, как один из двигателей охватил огонь и из него повалил дым. Самолет Southwest Airlines Boeing 737 покинул аэропорт всего за несколько минут до этого.

"Все это было похоже на счастливое возвращение домой", - написал в запрещённой в России соц сети, пассажир рейса 307 авиакомпании Southwest American Airlines, который на этой неделе испытал приступ паники во время того злополучного полета.

Всего через несколько минут после взлета предположительно загорелся один из двигателей. Согласно изображениям, опубликованным пользователем запрещённой в России социальной сети, пламя начало вырываться из нижней части одного из крыльев.

Самолет взлетел в 6:38 вечера по местному времени, но всего через 27 минут снова коснулся земли аэропорта вылета из-за внезапно возникшей чрезвычайной ситуации.

Пассажир, который поделился фотографиями, написал: "Это правда, когда говорят, что вся жизнь проносится перед глазами, когда ты находишься в опасной ситуации". Можно только себе представить, что чувствуют пассажиры, наблюдающие двигатель самолёта объятого пламенем.

Несмотря на испуг, пользователь также поблагодарил авиакомпанию и пилотов: "Отличное мастерство пилотов ... Спасибо, что вернули нас на землю".

Как сообщает телеканал Fox Business, представитель авиакомпании объяснил, что у самолета возникла техническая неисправность после взлета. Он добавил: "Самолет благополучно приземлился и был выведен из эксплуатации для проведения капитального ремонта".

Тем же вечером другой самолет благополучно доставил пассажиров рейса 307 в Канкун.

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