Apple внесла изменения в расположение кнопки завершения вызова в своей последней разработческой бета-версии iOS 17.

Screenshot by Jay Peters / The Verge



Теперь она находится в нижней части центральной части экрана вызова, а не в нижнем правом углу. Это незначительное изменение, но оно может означать, что новые элементы управления вызовами iOS 17 не будут сильно отличаться от предыдущей версии, когда Apple официально выпустит новое программное обеспечение в это осенью.

реклама

Кнопка завершения вызова находится в новом месте с момента первого бета-релиза iOS 17 в июне, но она привлекла внимание недавно после сообщений от некоторых изданий о выравнивании справа. Возможно, Apple сдвинула элементы управления экраном вызова ниже по экрану, чтобы освободить место для новых контактных окон iOS 17, где будут показываться лица людей, с которыми вы разговариваете. Позиция нижних элементов управления вызовом, возможно, также облегчает их использование на экранах больших телефонов.

Изменение размещения кнопки завершения вызова в iOS 17 является незначительным, но важным шагом для пользователей Apple. Оно может свидетельствовать о стремлении Apple улучшить удобство использования функции вызовов и адаптировать интерфейс к увеличивающимся размерам экранов мобильных устройств. Это также указывает на то, что разработчики в Apple стремятся учесть отзывы пользователей и вносят изменения в соответствии с их предпочтениями. С ожидаемым выпуском iOS 17 этой осенью мы с нетерпением ждем возможности увидеть, какие еще изменения и улучшения принесет новое программное обеспечение от Apple.