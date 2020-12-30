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Xiaomi представила удобный диван с электрической регулировкой

Xiaomi представила удобный диван с электрической регулировкой, рассчитанный на троих человек
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Xiaomi анонсировала удобный диван Cheers Electric Fabric Sofa с электрической регулировкой, рассчитанный на троих человек:

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Он снабжен плавной регулировкой угла наклона двух крайних мест и позволяет подстраивать спинку и поддержку ног индивидуально. Основной расчет инженеров компании был на то, что вернувшись с работы, можно было расслабиться на диване перед телевизором и посмотреть любимую передачу в наиболее удобном положении. Немногие модели диванов этим могут похвастаться.

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Регулировка производится посредством электрической тяги в диапазоне от 110 до 160°, предустановленные режимы отсутствуют. Что касается дизайна, то диван Cheers Electric Fabric спроектирован для трех человек, общие размеры дивана составляют 224см*95см*99см. Ширина каждого посадочного места 63,5 см, а глубина 51см:

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При этом спинка выполнена из плотного хлопка и достаточно мягкая на ощупь. Подлокотники также электрофицированы и имеют по одному гнезду USB, от которых можно заряжать любые мобильные гаджеты.

Ориентировочная цена составляет около 660 долларов.

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