Трояский ноутбук. Вирус в ноутбуке от производителя IRBIS - сообщает старейший участник форума Overclockers.ru
Для образовательного учреждения заказали 22 нетбука IRBIS NB211, с предустановленной Windows 10.
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Дата производства на этикетке - 30.06.2018
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Когда начал устанавливать ПО на нетбуки, обнаружил, что на моей флешке, вставленной в нетбук, пропали установочные файлы, а вместо них создались одноименные с расширением .scr, одновременно с этим Защитник Windows начал слать уведомления о том, что обнаружен вирус, но удалить окончательно он его так и не смог, постоянно спамя уведомлениями.
рекламаБыл очень удивлен, т.к. на флешке вирусов никаких быть не могло. Вставил флешку в ПК с Kaspersky Endpoint Security 10 и тупо форматнул ее.
Взял следующий нетбук и не подключая к интернету произвел первое включения нетбука со стандартными операциями (выбор языка, создание учетной записи и пароля к ней). Через несколько минут Защитник Windows уже спамил уведомлениями о вирусах.
рекламаРезультат сканирования Cure It:
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В папке загрузки имеются следующие файлы:
При попытке удаления:
Вообще честно я в шоке, никогда не думал, что ноутбук из коробки может быть заражен трояном.
Ситуация пока что повторилась на 7-ми других нетбуках...
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