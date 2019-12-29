Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Трояский ноутбук. Вирус в ноутбуке от производителя IRBIS - сообщает старейший участник форума Overclockers.ru

для раздела Блоги
13
Неукротимый слив i9 9900K - кардинально дешевле чем раньше
<b>Слив RTX 2080 начался</b> - смотри цену сидя
Обвал цен RTX 2070 - уровень цен, который ждали в 2020
Вторая RTX 2070 за копейки
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Для образовательного учреждения заказали 22 нетбука IRBIS NB211, с предустановленной Windows 10.

реклама

Дата производства на этикетке - 30.06.2018

реклама

Когда начал устанавливать ПО на нетбуки, обнаружил, что на моей флешке, вставленной в нетбук, пропали установочные файлы, а вместо них создались одноименные с расширением .scr, одновременно с этим Защитник Windows начал слать уведомления о том, что обнаружен вирус, но удалить окончательно он его так и не смог, постоянно спамя уведомлениями.

реклама

Был очень удивлен, т.к. на флешке вирусов никаких быть не могло. Вставил флешку в ПК с Kaspersky Endpoint Security 10 и тупо форматнул ее.

Взял следующий нетбук и не подключая к интернету произвел первое включения нетбука со стандартными операциями (выбор языка, создание учетной записи и пароля к ней). Через несколько минут Защитник Windows уже спамил уведомлениями о вирусах.

реклама

Результат сканирования Cure It:

реклама


В папке загрузки имеются следующие файлы:

При попытке удаления:

Вообще честно я в шоке, никогда не думал, что ноутбук из коробки может быть заражен трояном.

Ситуация пока что повторилась на 7-ми других нетбуках...

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 6
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Core i5-9400F VS Core i3-9350KF VS Ryzen 7 1700 VS Ryzen 5 2600X в связке с GeForce RTX 2070 – тесты в 1080p и 1440p
4
Обзор ноутбука ASUS ZenBook 15 UX534FTC
4
Обзор комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Edge 14 Pro: полная свобода
15
Core i5-9400F и GeForce RTX 2060 против Core i3-9100F и GeForce RTX 2070: тесты в 1080р и 1440p
33
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3200 ADATA XPG Spectrix D41 (AX4U3200316G16-DR41) объемом 32 Гбайт
16
Игровая индустрия: итоги 2019 года — специальные номинации
10
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Red Dead Redemption 2
86
Обзор корпуса AeroCool Shard
24
Обзор игровой периферии MSI: мышь Clutch GM30, клавиатура Vigor GK50 и гарнитура Immerse GH50
17
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Star Wars Jedi: Fallen Order
8

Интересные материалы

Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Red Dead Redemption 2
25 декабря 2019 86
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT 4 ГБ: новый лидер бюджетного сегмента?
19 декабря 2019 105
Core i5-9400F VS Ryzen 7 2700 в связке с GeForce RTX 2060: тестирование в 1080p и 1440p
22 декабря 2019 55
Core i3-9100F VS Ryzen 5 2500Х в связке с GeForce GTX 1660 Ti: тестирование в 1080p и 1440p
20 декабря 2019 51
Pentium G5400 VS Athlon 200GE в связке с GeForce GTX 1660: тестирование в 1080p и 1440p
18 декабря 2019 66
Core i5-9400F и GeForce RTX 2060 против Core i3-9100F и GeForce RTX 2070: тесты в 1080р и 1440p
27 декабря 2019 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft изменит политику лицензирования Windows 10 для обычных пользователей
85
Лучшие SSD накопители 2019 года по версии techspot
64
Флагманский процессор AMD Ryzen 9 4950X может получить всё те же 16 ядер и незначительный прирост частоты
60
Новые данные о характеристиках процессоров Intel 10-го поколения — 5,3 ГГц для Core i9-10900K, поддержка DDR4-2933 и ряд улучшений
206
Тестирование процессоров в равных условиях - Ryzen 3900X против 3700X против Core i9-9900K на 4 ГГц и 8 ядрах по версии techspot
64
Процессоры AMD Ryzen 4000 на Zen 3 обеспечат прирост IPC на 20% и смогут превзойти процессоры Intel в играх благодаря новой компоновке ядер
42
Новые слухи о процессорах Ryzen 4000 – повышенная тактовая частота, рост IPC и увеличение производительности на 17%
90
Угроза запрета Youtube в России привела к введению нового пользовательского инструмента в интерфейсе видеохостинга
21
В первом квартале 2020 года цены на видеокарты могут увеличиться из-за дефицита и роста цен на память
21
Флагманский процессор Intel Core i9-10900K получит тактовую частоту 5.1 ГГц на всех 10-ти ядрах
58
Тестирование Ryzen 5 3500X – лучший бюджетный процессор для игр или провал года по версии techspot
40
Intel замедлил выход операционной системы Windows 10X
+
Ryzen 5 3500X поступит в розничную продажу в России в январе по очень привлекательной цене
33
Хакерам удалось преодолеть защиту Denuvo в Need for Speed Heat
54
В ОС Android 11 будет снято ограничение по объему снимаемого видео
8
Процессоры Intel 10-го поколения K серии получат TDP 125 Вт
66
«Онлайн» The Witcher 3 Wild Hunt достиг самого высокого показателя за 4,5 года
20
Праздничная скидка едва ли сделала плату EVGA SR-3 Dark доступнее
12
По слухам PlayStation 5 может не использовать аппаратное обеспечение AMD для трассировки лучей
7
Исправления уязвимости лишили энтузиастов возможности снижать напряжение процессорам Intel
22

Популярные статьи

Выбираем видеокарту в 2020 из сегментов: до 150, 200, 250, 400 долларов
55
Ультра бюджетная сборка за 9490 рублей. Ставим рекорды экономии
29
Обзор ноутбука ASUS ZenBook 15 UX534FTC
4
Топ-10 защищённых смартфонов 2019 года с AliExpress
12
Обзор линейки SSD дисков производителя Azerty бюджетного ценового диапазона.
6
Core i5-9400F VS Core i3-9350KF VS Ryzen 7 1700 VS Ryzen 5 2600X в связке с GeForce RTX 2070 – тесты в 1080p и 1440p
4
Топ-10 смартфонов с IPS дисплеем на AliExpress в 2019 году
2

Сейчас обсуждают

Kuyak
14:19
Он СТАРЕЙШИЙ, ему можно.
Трояский ноутбук. Вирус в ноутбуке от производителя IRBIS - сообщает старейший участник форума Overclockers.ru
LazyCamel
14:18
Им всю идеологию кэша переделывать надо, в райзенах тупойоднонаправленый (victim) кэш. его сколько не завози толку не будет. АМД в сторону Knight подобных вещей для deep leaning и neural processing ...
Intel обеспечивает поддержкой два миллиона разработчиков игр
MriS
14:16
Почему ? Android Studio на Интелах отлично работает благодаря HAXM.
Intel обеспечивает поддержкой два миллиона разработчиков игр
toooooot
14:15
Когда вышли 20xx, я забил на апгрейд и взял 1080 тишку на три года вперед в 2018. Реально, мид за 500 700 дикость. пускай у них бизнес немного замедлится может тогда мы увидим более привлекательные це...
В первом квартале 2020 года цены на видеокарты могут увеличиться
LazyCamel
14:14
Кому нужен неуловимый джо
Исправления уязвимости лишили энтузиастов возможности снижать напряжение процессорам Intel
skydan
14:13
Почитай overclock.net где у народа райзены деградируют за год от 1.5В и не держат стоковые частоты
Процессоры AMD Ryzen 4000 на Zen 3 обеспечат прирост IPC на 20% и смогут превзойти процессоры Intel в играх благодаря новой компоновке ядер
REAN1MAT0R
14:13
со встроенными водоблоком однозначно красавчики 4 штуки 8pin EPS тоже по уму, но это требует двух блоков питания, а 24пин разъем только один. не реализовали синхронизацию двух бп через подключение дву...
Праздничная скидка едва ли сделала плату EVGA SR-3 Dark доступнее
8k_480Hz
14:13
Странно, он, мне казалось, просто толстый тролль, а вот "твоя мамка" - конкретный быдларь, а он до сих пор тут.
Процессоры AMD Ryzen 4000 на Zen 3 обеспечат прирост IPC на 20% и смогут превзойти процессоры Intel в играх благодаря новой компоновке ядер
sevik68
14:11
Заголовок поправь. На телефоне текст штоле набирал? Как можно быть таким невнимательным?
Трояский ноутбук. Вирус в ноутбуке от производителя IRBIS - сообщает старейший участник форума Overclockers.ru
bezver
14:11
Их сливают не от того, что они плохи. Причиной всему политика AMD со снижением цен на прошлые поколения. А делают они это, ибо только так смогут захватить рынок и срубить как можно больше прибыли, пок...
Процессоры AMD Ryzen 4000 на Zen 3 обеспечат прирост IPC на 20% и смогут превзойти процессоры Intel в играх благодаря новой компоновке ядер
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем