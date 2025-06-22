Старшие модели серии Poco F8 в следующем году ожидает большой апгрейд основной и вспомогательных камер.

Актуальные модели Poco F7 Ultra.



В данный момент большинство новостей о смартфонах Xiaomi Poco связаны с моделью F7, которая должна быть анонсирована в ближайшие дни. Она дополнит представленные ещё в марте более продвинутые девайсы Poco F7 Pro и F7 Ultra.

Тем временем инсайдер Digital Chat Station заглянул гораздо дальше и поделился тем, что знает о более далёких моделях. Информатор не называл конкретных устройств, но портал ITHome предполагает, что речь идёт о Xiaomi Redmi K90. Серия Redmi K ориентирована исключительно на Китай. Однако именно Redmi K80 и K80 Pro в этом году превратились в глобальные Poco F7 Pro и F7 Ultra соответственно.

Таким образом, раскрыв информацию про Redmi K90, с большой вероятностью инсайдер приоткрыл завесу тайны и над Poco F8 Pro/Ultra.

Главное новшество – основная камера. Если Poco F7 Pro и F7 Ultra здесь почти идентичны Poco F6 Pro, то следующее поколение будет заметно отличаться. Главный модуль сохранит разрешение 50 Мп, а отвечать за его матрицу вновь будет OmniVision.

Poco F7 Pro. Фото: GSMArena.



Однако сама матрица может стать иной: на смену нынешнему датчику формата 1/1,55" производитель тестирует сенсор OV50Q 1/1,3". Площадь последнего будет примерно на 40% превосходить нынешнее решение. А это особенно важно для съёмки, особенно при плохом освещении. Сенсоры формата 1/1,3" сейчас используются, к примеру, в iPhone Pro и Galaxy S Ultra.

Помимо размера новый датчик также будет технологически более совершенен. Ключевая особенность – поддержка технологии LOFIC. Последняя значительно улучшит качество и детализацию тех участков снимков, которые без технологии могли получиться пересвеченными или наоборот затемнёнными.

Условный пример съёмки с помощью LOFIC (верхний снимок) и без неё.



Также новый сенсор получит технологию QPD V3 – третье поколение «всепиксельного» фазового автофокуса. Каждый пиксель в такой матрице умеет фокусироваться, поэтому наводка происходит быстрее и точнее, особенно при слабом свете. Наконец, новый датчик должен поддерживать плавное переключение кадров и синтез суперкадров.

Таким образом, главная камера Poco F8 Pro и Ultra может получить один из самых крупных апгрейдов за всю историю серии Poco.

Дополнительно инсайдер сообщает и о возможном улучшении вспомогательных камер. В нынешнем поколении у Poco F7 Pro вообще нет модуля телефото, а у F7 Ultra он представлен классическим телевиком с оптическим зумом на уровне всего 2,5x. Если верить источнику, то в следующем поколении оба девайса могут получить телевик-перископ. Это означает более качественную оптику и усиленный зум.

Ожидается, что модели Redmi K90 могут быть показаны на месяц раньше обычного, следовательно, Poco F8 Pro и Ultra получают шанс быть анонсированными до конца зимы.