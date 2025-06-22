Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Alex040
Смартфон Poco F8 Pro может получить новую главную камеру и телевик-перископ
Старшие модели серии Poco F8 в следующем году ожидает большой апгрейд основной и вспомогательных камер.

Актуальные модели Poco F7 Ultra.

В данный момент большинство новостей о смартфонах Xiaomi Poco связаны с моделью F7, которая должна быть анонсирована в ближайшие дни. Она дополнит представленные ещё в марте более продвинутые девайсы Poco F7 Pro и F7 Ultra.

Тем временем инсайдер Digital Chat Station заглянул гораздо дальше и поделился тем, что знает о более далёких моделях. Информатор не называл конкретных устройств, но портал ITHome предполагает, что речь идёт о Xiaomi Redmi K90. Серия Redmi K ориентирована исключительно на Китай. Однако именно Redmi K80 и K80 Pro в этом году превратились в глобальные Poco F7 Pro и F7 Ultra соответственно.

Таким образом, раскрыв информацию про Redmi K90, с большой вероятностью инсайдер приоткрыл завесу тайны и над Poco F8 Pro/Ultra.

Главное новшество – основная камера. Если Poco F7 Pro и F7 Ultra здесь почти идентичны Poco F6 Pro, то следующее поколение будет заметно отличаться. Главный модуль сохранит разрешение 50 Мп, а отвечать за его матрицу вновь будет OmniVision.

Poco F7 Pro. Фото: GSMArena.

Однако сама матрица может стать иной: на смену нынешнему датчику формата 1/1,55" производитель тестирует сенсор OV50Q 1/1,3". Площадь последнего будет примерно на 40% превосходить нынешнее решение. А это особенно важно для съёмки, особенно при плохом освещении. Сенсоры формата 1/1,3" сейчас используются, к примеру, в iPhone Pro и Galaxy S Ultra.

Помимо размера новый датчик также будет технологически более совершенен. Ключевая особенность – поддержка технологии LOFIC. Последняя значительно улучшит качество и детализацию тех участков снимков, которые без технологии могли получиться пересвеченными или наоборот затемнёнными.

Условный пример съёмки с помощью LOFIC (верхний снимок) и без неё.

Также новый сенсор получит технологию QPD V3 – третье поколение «всепиксельного» фазового автофокуса. Каждый пиксель в такой матрице умеет фокусироваться, поэтому наводка происходит быстрее и точнее, особенно при слабом свете. Наконец, новый датчик должен поддерживать плавное переключение кадров и синтез суперкадров.

Таким образом, главная камера Poco F8 Pro и Ultra может получить один из самых крупных апгрейдов за всю историю серии Poco.

Дополнительно инсайдер сообщает и о возможном улучшении вспомогательных камер. В нынешнем поколении у Poco F7 Pro вообще нет модуля телефото, а у F7 Ultra он представлен классическим телевиком с оптическим зумом на уровне всего 2,5x. Если верить источнику, то в следующем поколении оба девайса могут получить телевик-перископ. Это означает более качественную оптику и усиленный зум.

Ожидается, что модели Redmi K90 могут быть показаны на месяц раньше обычного, следовательно, Poco F8 Pro и Ultra получают шанс быть анонсированными до конца зимы.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#xiaomi #poco #poco f8 pro
Источник: ithome.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Kaspersky назвали самые устойчивые к вредоносным приложениям смартфоны
+
Стеклянные бутылки загрязняют напитки микропластиком до 50 раз сильнее пластиковых
+
Китайская Empyrean потирает руки после введения запрета на поставку западного ПО для проектирования чипов в Китай
+
Honor может выпустить два смартфона и планшет с рекордными в классе ёмкостями батареи
+
Logitech MX Master 4 получит обновлённый дизайн и дополнительные кнопки
3
В Assassin’s Creed Shadows на следующей неделе появится повышенный уровень сложности
+
Сравнение Galaxy S25 Edge и iPhone 16 Plus показывает схожие камеры и большую разницу в автономности
+
Инсайдеры показали, насколько Samsung Galaxy Z Fold 7 может быть тоньше Fold 6
+
Пользователи Windows жалуются на блокировку браузера Chrome встроенной функцией безопасности ОС
2
Windows 11 получила обновление с исправленным меню Пуск и базовым редактором изображений
+
Bluetooth 6 выходит на рынок в этом году - что он принесет и какие устройства уже его поддерживают
1
Компактный игровой планшет Redmi K Pad разобрали и протестировали за несколько дней до его дебюта
+
Представлен Vivo Y400 Pro с изогнутым AMOLED на базе Dimensity 7300 и 8 ГБ ОЗУ по цене от $290
1
В Китае провели успешные статические испытания нижнего сегмента ракеты «Чжуцюэ-3»
+
США нанесли удар стратегическими бомбардировщиками B-2 Spirit по ядерным объектам Ирана
5
Покупатели в США массово переходят на подержанные электромобили
+
Найденный в Китае череп человека-дракона принадлежит к денисовской линии
+
AMD Ryzen 9000G показал производительность на уровне Radeon 780M в FurMark
+
Lenovo возрождает бренд Fujitsu с новыми смартфонами
+
Смартфоны ZTE Nubia остались единственными с подэкранной камерой, но за ней будущее
+

Популярные статьи

Подделки на маркетплейсах — какие бывают и как защититься
30
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
292
10 полезных насадок на дрель-шуруповерт, которые значительно расширят его возможности
6
PlayStation 6 может не выходить - у Xbox появился новый план по захвату игрового рынка
4
8 профессий, которые неожиданно стали высокооплачиваемыми в 2025 году
+
Размышления о развитии видеокарт, игровой индустрии и не только
8
Субъективное мнение о фильмах "Ущелье", "Питер Пен: Кошмар в Нетландии" и "Грешники"
+
Тестирую новую версию формата распространения софта для Linux под названием Installer-SH v2.4
+

Сейчас обсуждают

Dark_Cloud
18:56
"У дна" - это ж додуматься название такое состряпать
Новая архитектура AMD UDNA ускорит растеризацию на 20%, а трассировку лучей — вдвое
Петушок Китя Непранов
18:42
Ultrafx сегодня комментов нафармил ухахахахах. Фыха с тебя магарыч, процент с прибыли ахахаха
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Windmark_
18:41
Да у них своих залежей накоплений предостаточно . Очередной спектакль
WP: США потребуются годы для отказа от китайских редкоземельных металлов
ЮРА ОНИЩЕНКО
18:40
Ты бы справку для начала показал, а потом уже рот свой разевал
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Dimkovski
18:40
Проработанные игры это которые должны летать на 1060 в 2025 году?
Размышления о развитии видеокарт, игровой индустрии и не только
Михаил Сидоров
18:38
ААА-проекты последних лет это вы про игры с линейным сюжетом и/или бесконечными штурмами однообразных аванпостов? Ну я про это и пишу так то.
Размышления о развитии видеокарт, игровой индустрии и не только
Петушок Китя Непранов
18:37
Тобой заинтересовались давно ухахахахаххахаха на мылососе 3050м сидит в клубе голубчиков пхахахаахах зато везде затычка вхахахах
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Bernigan
18:36
Вот видите, как это можно всерьёз воспринимать, хотя доктора я думаю заинтересовались бы
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Петушок Китя Непранов
18:33
Толстожопая скотобаза везде затычка ухахахаххааххахахаха он будет рассуждать и объяснять кто как пишет тому кто его знает с 18 года Ухахахаххак иди на мыло передерни и в клуб голубчиков ухахах
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Петушок Китя Непранов
18:31
Ты то конча 3050я куда лезешь пхаахахахахахаххавхвхвхвх Вульва толстопопик ухахахахахахахахах иди клизму делать в 102 кабинет и гонять на мыло как ты любишь Самый адекват нашёлся ухахахаххааххаахаха ...
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем