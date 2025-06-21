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Alex040
Флагманы Xiaomi, Huawei, Honor и Vivo уступили по продажам iPhone 16 даже в Китае
Apple всё ещё остаётся лидером в Поднебесной, а актуальная линейка iPhone 16 превосходит в продажах флагманы четырёх крупнейших китайских брендов, взятые вместе.

iPhone 16 Pro Max. Фото: GSMArena.

Инсайдер Digital Chat Station опубликовал любопытную статистику, основанную на числе активаций флагманских смартфонов актуальных линеек в Китае. Сперва информатор представил данные по версиям iPhone 16, а следующим постом обозначил успехи текущих флагманов ключевых китайских компаний.

Так, продажи iPhone 16 в Китае с момента запуска составили:

  • iPhone 16 Pro Max — ≈ 11,245 млн шт.
  • iPhone 16 Pro — ≈ 10,060 млн шт.
  • iPhone 16 Plus — ≈ 0,800 млн шт.
  • iPhone 16 — ≈ 5,776 млн шт.
  • iPhone 16e — ≈ 0,159 млн шт.

В свою очередь актуальные флагманские линейки ведущих китайских брендов с момента своего появления продемонстрировали следующие результаты:

  • Серия Xiaomi 15 — ≈ 5,44 млн шт.
  • Серия Huawei Mate 70 — ≈ 5,39 млн шт.
  • Серия Vivo X200 — ≈ 3,70 млн шт.
  • Серия Honor Magic 8 — ≈ 2,96 млн шт.

Таким образом, Apple с начала продаж сумела реализовать в Поднебесной около 28 миллионов iPhone 16, а конкуренты, даже взятые вместе, могут похвастаться результатом 17,5 миллионов проданных устройств.

В целом, налицо очевидная победа Apple во флагманском сегменте. С другой стороны, есть весьма много дополнительных факторов, которые инсайдер не уточнил. Например, в целом рыночная доля Apple на рынке Китая составляет всего около 15%, так как у компании есть только дорогие модели, а конкуренты выпускают множество доступных по цене гаджетов.

Huawei Mate 70 Pro+.

Также многие перечисленные серии стартовали в продаже заметно позже iPhone 16, что снизило их итоговые цифры. Наконец, в списке отсутствуют флагманы Oppo, хотя бренд весьма популярен в Китае и способен похвастать продажами флагманов на уровне Vivo.

Ещё стоит отметить, что у Huawei не одна, а две линейки флагманов: помимо Mate, есть также линейка камерофонов Pura с весьма сильными продажами, которые порой не отстают от Mate. Наконец, Huawei сильнее чем кто-либо преуспела в Китае со складными смартфонами, захватив на родине по некоторым данным уже до 70% рынка подобных устройств. Счёт их продаж также идёт на миллионы.

Что касается Apple, то нетрудно заметить сильнейшее отставание модели Plus от других версий iPhone 16. Очевидно, как раз по этой причине Plus в этом году будет заменена на сверхтонкую модель Air. При этом модели Pro, напротив, крайне успешны. Конкретно в Китае они, несмотря на высокую цену, популярнее даже базовой версии iPhone 16.

Наконец, iPhone 16e появился на полгода позже других представителей линейки, но даже с учётом этого сильного старта в Китае у модели явно не вышло.

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#apple #xiaomi #huawei #honor #vivo #iphone 16 #xiaomi 15 #vivo x200 #mate 70 #honor magic 8
Источник: m.weibo.cn
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