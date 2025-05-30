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Alex040
Nothing Phone (3) может не получить световых элементов на тыльной панели
Компания, вероятно, отказывается от наиболее узнаваемой особенности своих смартфонов, хотя достоверного подтверждения ещё нет

Портал Notebookcheck, ссылаясь на публикации Nothing в социальных сетях, полагает, что компания по каким-то причинам отказывается от наиболее яркой черты своих гаджетов.

Речь идёт о глифах – световых элементах на тыльной стороне смартфонов бренда. Они могут играть как декоративную функцию, так и иметь некоторый практический смысл. К примеру, их можно использовать как индикаторы различных типов уведомлений. Разные световые сигналы могут символизировать сообщение в мессенджере, напоминание, входящий звонок, уведомление о разрядке батареи и так далее.

Nothing Phone (2). Фото: SoyaCincau.

Также глифы могут использоваться в роли прогресс-баров, показывая пользователю прогресс некой долгой операции. Например, зарядки батареи или загрузки большого файла. Ещё глифы можно синхронизировать с ритмом проигрывающейся музыки, использовать в качестве помощников для вспышки или фонарика.

Идею в том или ином виде переносят в свои гаджеты другие бренды. Например, ZTE недавно добавила глифы в Nubia Music 2, также глифы можно обнаружить в некоторых смартфонах серии Pova от Tecno.

Nothing Phone (3a) Pro. Фото: GSMArena.

Сообщения Nothing в социальных сетях, учитывая необычные рекламные компании бренда, могут оказаться розыгрышем. Или же компания откажется от световых индикаторов, заменив их на что-то иное и более совершенное.

В свою очередь, журналисты Notebookcheck предполагают, что глифы действительно могут исчезнуть из будущих смартфонов Nothing, и компания в последних моделях уже демонстрировала их уменьшение. Если в первых девайсах они покрывали большую часть тыльной панели, то в новых продуктах Nothing всё стало скромнее.

Ближайшей премьерой Nothing должен быть флагман Phone (3). Устройство могут анонсировать в июле — спустя два года после модели Phone (2). Смартфон может стать самым дорогим аппаратом компании за всю её историю. Глава Nothing в этом месяце заявил, что Phone (3) – это «первый настоящий флагман компании».

Возможно, данная фраза означает, что новая модель получит актуальный флагманский процессор, чем не могли похвастаться предшественники. Впрочем, это предложение. Официально компания говорила лишь о ставке на некие премиальные материалы, большом приросте производительности, передовом ПО и функциях ИИ.

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#nothing #nothing phone (3)
Источник: notebookcheck.net
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