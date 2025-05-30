Компания, вероятно, отказывается от наиболее узнаваемой особенности своих смартфонов, хотя достоверного подтверждения ещё нет

Портал Notebookcheck, ссылаясь на публикации Nothing в социальных сетях, полагает, что компания по каким-то причинам отказывается от наиболее яркой черты своих гаджетов.

Речь идёт о глифах – световых элементах на тыльной стороне смартфонов бренда. Они могут играть как декоративную функцию, так и иметь некоторый практический смысл. К примеру, их можно использовать как индикаторы различных типов уведомлений. Разные световые сигналы могут символизировать сообщение в мессенджере, напоминание, входящий звонок, уведомление о разрядке батареи и так далее.

Nothing Phone (2). Фото: SoyaCincau.

Также глифы могут использоваться в роли прогресс-баров, показывая пользователю прогресс некой долгой операции. Например, зарядки батареи или загрузки большого файла. Ещё глифы можно синхронизировать с ритмом проигрывающейся музыки, использовать в качестве помощников для вспышки или фонарика.

Идею в том или ином виде переносят в свои гаджеты другие бренды. Например, ZTE недавно добавила глифы в Nubia Music 2, также глифы можно обнаружить в некоторых смартфонах серии Pova от Tecno.

Nothing Phone (3a) Pro. Фото: GSMArena.



Сообщения Nothing в социальных сетях, учитывая необычные рекламные компании бренда, могут оказаться розыгрышем. Или же компания откажется от световых индикаторов, заменив их на что-то иное и более совершенное.

В свою очередь, журналисты Notebookcheck предполагают, что глифы действительно могут исчезнуть из будущих смартфонов Nothing, и компания в последних моделях уже демонстрировала их уменьшение. Если в первых девайсах они покрывали большую часть тыльной панели, то в новых продуктах Nothing всё стало скромнее.

Ближайшей премьерой Nothing должен быть флагман Phone (3). Устройство могут анонсировать в июле — спустя два года после модели Phone (2). Смартфон может стать самым дорогим аппаратом компании за всю её историю. Глава Nothing в этом месяце заявил, что Phone (3) – это «первый настоящий флагман компании».

Возможно, данная фраза означает, что новая модель получит актуальный флагманский процессор, чем не могли похвастаться предшественники. Впрочем, это предложение. Официально компания говорила лишь о ставке на некие премиальные материалы, большом приросте производительности, передовом ПО и функциях ИИ.