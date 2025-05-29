В браузере появится более детальная настройка оформления страницы «Новая вкладка», превью ссылок по наведению курсора и выгрузка табов из памяти.

Как сообщает ресурс Neowin, компания Mozilla выпустила финальную версию Firefox 139, а также запустила бета-тестирование Firefox 140, которое продлится не более месяца. Зайдя на официальные страницы «Что нового» для обеих версий, можно отметить, что обновления предлагают ряд примечательных функций.

Так, в Firefox 139 наконец-то появилась возможность устанавливать любой пользовательский фон на страницу «Новая вкладка», также добавлена опция с выбором любого однотонного фона помимо установленных заранее. У части пользователей данное нововведение включено уже по умолчанию, а другие могут включить его в настройках в разделе Firefox Labs.

Ещё в браузере появилась новая возможность предпросмотра ссылок на сайтах. Наведите курсор на ссылку и удерживайте клавиши Alt+Shift, после чего появится всплывающее окно. Смысл в том, чтобы не открывать каждый раз отдельную вкладку, если на какую-то страничку нужно глянуть лишь мельком. Пользователь увидит заголовок, картинку и дополнительную информацию. Если функция не включилась автоматически, активировать её также можно на странице настроек Firefox Labs.

Дополнительно разработчики внесли оптимизации производительности и научили Firefox корректно работать с PNG-изображениями, содержащими прозрачность (при вставке их в браузер).

Превью ссылок в Firefox 139.



В свою очередь, Firefox 140, который сейчас тестируется и будет выпущен до конца июня, принесёт функцию выгрузки вкладок из памяти. Это актуально для слабых ПК или пользователей, привыкших работать с большим числом вкладок. Выгрузить можно как один таб, так и целую группу. Иными словами, не закрывая вкладки, можно освободить ресурсы ПК.

Также в будущем выпуске будут расширены опции по использованию различных поисковых систем (альтернативных той, что установлена по умолчанию) и привязки их к отдельным сайтам. Улучшена будет и дебютировавшая в одном из недавних выпусков функция вертикальных вкладок. Теперь пользователь сможет держать в поле зрения больше закреплённых вертикальных табов. Разделитель между ними и обычными вкладками можно будет перемещать вручную.

Наконец, любители чистоты интерфейса должны обратить внимание на исчезновение из браузера элементов сервиса «Pocket». Mozilla его закрывает. Также по желанию отныне можно убрать с панели инструментов кнопку «Расширения».