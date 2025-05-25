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Alex040
Новые ноутбуки Huawei могут поставляться с 5-нм процессором Kirin, созданным в Китае
Китайская полупроводниковая индустрия могла сделать ещё один большой шаг вперёд, но надёжного подтверждения этому всё ещё нет.

Huawei MateBook Fold.

Порталы Notebookcheck и HuaweiСentral, ссылаясь на телевидение Китая, сообщают, что новейший процессор Huawei Kirin X90 может быть изготовлен внутри Поднебесной по новейшему 5-нанометровому техпроцессу. До санкций компания могла получать такие только с территории Тайваня, но уже несколько лет как лишена данной возможности.

Напомним, в этом месяце Huawei впервые бросила прямой вызов Windows, представив финальную версию адаптированной для ПК операционной системы HarmonyOS. Вместе с ней дебютировал и новый процессор Kirin X90, который, в отличие от большинства других Kirin, ориентирован на ноутбуки и стационарные ПК.

Изначально предполагалось, что Kirin X90 создаётся внутри Китая силами полупроводникового гиганта SMIC по техпроцессу 7 нм. 7 нм, напомним, уже два года является пределом для китайских компаний. Однако новые данные могут указывать на то, что Huawei и SMIC всё же смогли сделать следующий шаг и освоили 5 нм.

Впрочем, ещё один крупный новостной портал – китайский ITHome через некоторое время после публикации скорректировал свою запись, удалив из неё какое-либо упоминание нанометров.

Huawei MateBook Pro (2025).

Причин здесь может быть много. Например, 5 нм всё же ещё не достигнуты или Huawei не хочет излишнего шума в СМИ, чтобы не навлечь на страну новые волны санкций. Дело в том, что ощутимая часть ключевых компонентов всё ещё поставляется в Китай из Японии и Южной Кореи.

Наконец, некоторые источники сообщают, что китайский техпроцесс 5 нм честнее было бы назвать 5,5 нм. Так, по версии инсайдера Fixed Focus Digital, 5 нм в исполнении SMIC лучше, чем 6 нм TSMC и примерно равен по плотности транзисторов ранним 5 нм от Samsung. В любом случае для Китая это шаг вперёд. Впрочем, тот же инсайдер упоминал масштабный переход к данному техпроцессу во второй половине года. Готов ли он к массовому использованию прямо сейчас – неизвестно.

Напомним, первыми и пока единственными устройствами с новым Kirin X90 могли стать новейшие ноутбуки компании. Первым из них является новое поколение флагманских MateBook Pro с 14,2-дюймовым OLED-экраном. На гаджет предустановлена HarmonyOS для ПК (ноутбук стал первым с ней), процессор не раскрывается, но, скорее всего, это Kirin X90.

Huawei MateBook Fold.

В свою очередь, доподлинно известно об использовании Kirin X90 в MateBook Fold. Это совершенно новый для Huawei гаджет с крупным складным экраном диагональю 18’’. Физическую клавиатуру в девайсе пытаются имитировать продвинутые вибромоторы, объём памяти даже в самой скромной конфигурации составляет 32 ГБ / 1 ТБ. Гаджет весит чуть более килограмма и имеет толщину в сложенном состоянии менее 15 мм. На нём предустановлена ПК-версия HarmonyOS, а ценник составляет около 260 тысяч рублей.

Увы, даже если нынешний прорыв китайских компаний до 5 нм подтвердится, Поднебесная всё ещё не имеет альтернативы литографическим станкам от нидерландской ASML. Именно это наиболее сильно сковывает китайских производителей. По слухам, Huawei вынашивает грандиозные планы по производству таких станков самостоятельно и якобы даже ощутимо продвинулась в их реализации.

В идеале Huawei рассчитывает избавиться от зависимости от ASML и даже китайской SMIC, став единственным в мире производителем, который полностью автономен на всех ключевых этапах производства микроэлектроники.

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#huawei #kirin #kirin x90
Источник: notebookcheck.net
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