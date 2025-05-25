Гаджет в Россию может прийти под другим названием.

Актуальная модель Vivo T3 Ultra. Фото: MobiGyaan.



Портал GSMArena, ссылаясь на инсайдера Yogesh Brar, опубликовал подробности о новом смартфоне Vivo. Новинка получит название T4 Ultra и за умеренный ценник должна предложить флагманский чип MediaTek прошлого поколения, а также редкую для данного ценового сегмента камеру.

Так, ещё по предыдущим слухам известен чип, являющийся основой смартфона. Это Dimensity 9300, являвшийся в прошлом году главным флагманом MediaTek. В AnTuTu 10 он набирает ~ 2,07 млн. баллов и тем самым на 40% превосходит результат Dimensity 9200, который был у предыдущей модели T3 Ultra.

Среди новой информации инсайдер указал данные о камерах новинки. Основная останется прежней и будет основана на датчике Sony IMX921. Это весьма продвинутый сенсор с разрешением 50 Мп и размером 1/1.56’’.

Главное же изменение связано со вспомогательной камерой. На смену или в дополнение к широкоугольному модулю 8 Мп придёт камера-телевик, причём с разрешением 50 Мп и перископ-оптикой. Иными словами, можно ожидать мощных возможностей зума, которые вдобавок будет усиливать высокое разрешение сенсора.

Vivo T3 Ultra. Фото: Business Standard.



Ещё одна раскрытая деталь о будущей новинке связана с экраном. Это вновь будет OLED 120 Гц, однако диагональ дисплея уменьшится с 6,78’’ до 6,67’’.

Ёмкость батареи инсайдер не называет. В модели T3 Ultra она составляла 5500 мАч и, учитывая прогресс Vivo по кремний-углеродным аккумуляторам, в новом смартфоне наверняка будет больше. Косвенно об этом говорит и увеличенная с 80 до 90 ватт мощность зарядки.

Иные характеристики пока неизвестны, но предшественник также предлагал стереодинамики, защиту от воды IP68 и даже селфи-камеру 50 Мп с автофокусом.

В плане ПО новый гаджет, согласно инсайдеру, предложит оболочку FunTouch OS 15, созданную на базе Android 15. Премьера девайса ожидается в начале июня, а первым рынком продаж наверняка станет Индия. Прошлогодняя модель T3 Ultra была оценена там в 32 тысячи индийских рупий, что примерно соответствует 30 тысячам рублей.

Новинка вряд ли сильно отойдёт от подобного ценообразования, однако в России может появиться позже, с небольшими изменениями и, скорее всего, как часть серии Vivo V.