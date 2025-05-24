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Alex040
Xiaomi 15S Pro может превзойти Xiaomi 15 Pro по видеосъёмке, экрану и звуку
Самая яркая новинка в виде собственного чипа XRing O1 затмила ряд более скромных нововведений.

На этой неделе компания Xiaomi выпустила флагманский смартфон Xiaomi 15S Pro, который удивил пользователей собственным мощным процессором XRing O1 вместо решения от Qualcomm. Остальные параметры гаджета на первый взгляд остались прежними на фоне модели 15 Pro, представленной около полугода назад.

Портал ITHome, ссылаясь на сессию ответов на вопросы, проведённую представителями Xiaomi, сообщает, что в устройстве есть другие новшества кроме процессора.

Более того, сам по себе новый чип добавляет девайсу функции, которые не связаны с производительностью. Так, благодаря блоку ISP в процессоре XRing O1 для Xiaomi 15S Pro стала возможной полнофокусная ночная видеосъемка в разрешении 4K.

Ещё одно новшество, которого не было в прежнем Xiaomi 15 Pro, – поддержка технологии беспроводной сверхширокополосной связи UWB. Она нужна для точного определения положения людей и предметов в пространстве. К примеру, Apple активно использует UWB для связки iPhone и своих поисковых меток AirTag. Xiaomi, впрочем, основное применение технологии видит в связи смартфона со своими фирменными электромобилями. Речь идёт про разблокировку, открытие багажника и прочие функции.

Дисплей девайса хоть и очень похож по характеристикам на предшественника, отличается новой функцией регулировки яркости в 192 зонах. Она позволяет смартфону выдавать существенно более качественную картинку при прямом солнечном свете. Дополнительно Xiaomi упомянула новое поколение заводской защитной плёнки. Оно якобы снижает блики до 72,5% и даже улучшает общее качество картинки дисплея на солнце. Удалять её Xiaomi не рекомендует.

Из других новшеств упоминается модернизированная система охлаждения, флеш-память UFS 4.1, а также существенное улучшение качества звука из стереодинамиков. Xiaomi обещает «расширенное звуковое поле», усиленные высокие частоты, более точное позиционирование звука, а также улучшенную синхронизацию (между динамиками) и точность воспроизведения аудио.

Напомним, Xiaomi 15S Pro впервые предлагает флагманский процессор, разработанный самой компанией. В тестах он показывает цифры, сопоставимые с флагманами Qualcomm.

Много лет назад у Xiaomi уже была попытка сделать собственный процессор, но тогда речь шла о решении среднего уровня и с ним вышел лишь один смартфон. Теперь же Xiaomi настроена более серьёзно, над новым процессором трудится команда свыше 1000 инженеров, в её развитие предполагается вложить более 7 млрд долларов за 10 лет. Чип XRing O1 также одновременно дебютировал в планшете Xiaomi Pad 7 Ultra.

Xiaomi 15S Pro доступен только в версиях с 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти, объём ОЗУ в обоих случаях составляет 16 ГБ. В Китае Xiaomi выставила на гаджет стартовый ценник 5500 юаней (~61 тысяча рублей), что на 300 юаней дешевле цены, с которой полгода назад стартовала модель Xiaomi 15 Pro в конфигурации 16/512 ГБ.

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#xiaomi #xiaomi 15 pro #xiaomi 15s pro
Источник: ithome.com
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