Впечатляющая история о надёжности современных смартфонов, которая прозвучала бы ещё лучше, если б узнать о ней можно было не от самой Samsung.

Galaxy S23 Ultra. Фото: GSMArena.



Портал Sammobile, ссылаясь на пресс-службу Samsung, сообщает о любопытном случае, который произошёл со старым флагманом Samsung Galaxy S23 Ultra. Девайсу случайно пришлось пройти весьма серьёзный тест на работоспособность в экстремальных условиях.

Обладатель смартфона – Микаэль Крекула из Швеции работает гидом по дикой природе. Находясь на частично замёрзшей реке, не самый везучий пользователь уронил в неё свой Galaxy S23 Ultra, на котором вдобавок было множество личных данных, а также привязка банковских карт и удостоверений.

Формально, выпущенный в 2023 году S23 Ultra защищён от воды на уровне IP68. Последняя цифра означает, что гаджет может выдержать погружение в несолёную воду без какой-либо химии на глубину 1-1,5 метра и продержаться там как минимум 30 минут.

Однако при значительно более глубоких и долгих погружениях работоспособность девайса уже точно не гарантируется. Вдобавок в данном случае речь идёт ещё и об экстремально низкой температуре воды.

По словам Микаэля, гаджет провалился на глубину около 3 метров, а достать его различными способами он вместе с товарищами пытался более 5 часов. Благодаря удаче, смекалке и упорству вернуть девайс из воды всё-таки получилось.

К удивлению, ему не потребовались ни сушка, ни перезарядка. Смартфон полностью сохранял свою работоспособность и даже отображал информацию о трёх пропущенных звонках.

Увы, слегка портит всю эту историю размещение на официальных страницах сайта Samsung, где она снабжена рядом маркетинговых заявлений, а также подозрительно качественными фотографиями.

С другой стороны, история вполне может оказаться правдой. Случаев, когда смартфоны, причём отнюдь не только дорогие флагманы, умудряются сохранять работоспособность в экстремальных условиях, описано уже достаточно много.

Сама Samsung с момента выпуска S23 Ultra не делала водозащиту гаджета более стойкой, но зато попыталась укрепить его физическую прочность.

Так, начиная с S24 Ultra в девайсах используется титановая рамка корпуса вместо алюминиевой. Вдобавок на смену защитному стеклу Gorilla Glass Victus спереди пришли более прочные стёкла Gorilla Armor и Armor 2. Наконец, сам экран в новых версиях стал плоским, избавившись от слегка закруглённых граней, что в теории позволит избежать дополнительных повреждений.