Модели станут компактнее предшественников, а в саму линейку добавят ещё и версию mini.

Honor Magic 7 Pro. Фото: GSMArena.



Компания Honor готовит на осень флагманскую линейку Magic 8, и сегодня инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями об экранах будущих новинок.

Так, Honor Magic 8 Pro станет чуть компактнее и получит дисплей с диагональю 6,7’’ вместо 6,8’’.

В свою очередь, экран стандартной модели уменьшится ещё сильнее: с 6,78’’ до 6,58’’.

Наконец, впервые во флагманской линейке Magic от Honor появится наиболее компактная модель с экраном 6,3’’. Тем самым компания явно следует за Xiaomi, Vivo, Oppo и OnePlus, которые уже добавили компактный флагман в свои линейки. По слухам, нечто подобное до конца года сделает и Huawei.

Также инсайдер поделился подробностями об аккумуляторах будущих китайских флагманов. Сегодня технология кремний-углеродных батарей позволяет уместить в смартфоне с экраном 6,3’’ аккумулятор ёмкостью около 6200 мАч, при этом толщина девайса едва превысит 8 мм. Такое мы уже сейчас можем увидеть в недавней модели OnePlus 13T.

Honor Magic 7 Pro. Фото: GSMArena.



По данным Digital Chat Station, к концу года дальнейший прогресс батарей приведёт к тому, что даже для смартфонов с диагональю 6,3’’ ёмкость аккумулятора составит минимум 6500 мАч. В свою очередь, более крупные по диагонали экрана модели могут рассчитывать в самом скромном случае на 7000 мАч. Напомним, актуальные Magic 7 оснащены батареями до 5850 мАч.

Также инсайдер рассказал о процессорах линейки Honor Magic 8. Базовая и Pro-версии предсказуемо получат Snapdragon 8 Elite 2. А вот модель mini, к удивлению, впервые в серии будет использовать процессор Mediatek. Речь о наиболее мощном и ещё не представленном официально Dimensity 9500.

Остальные параметры будущих новинок инсайдер не раскрывал. Однако по предыдущим слухам известно, что Honor сейчас проводит серию экспериментов с матрицами камер собственной разработки, а также фокусным расстоянием съёмки в 35 мм.

Кроме того, в Honor Magic 7 RSR компания установила рекорд по светосиле телевика, использовав уникальный объектив с апертурой f/1.9 для матрицы размером 1/1.4’’. Инсайдеры заявляют, что в этом году модели Magic 8 могут получить ещё более совершенный модуль телефото. Однако непонятно, достанется ли он основным смартфонам серии Magic 8 или вновь останется эксклюзивом самой дорогой версии RSR, что выйдет через несколько месяцев после них.