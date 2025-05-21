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Alex040
Смартфоны Xiaomi 16 Ultra и 16S Pro могут быть оснащены процессором Xring 02
Новые чипы Xring имеют шанс стать постоянной основой для наиболее дорогих флагманов компании.

Всего через сутки компания Xiaomi проведёт большую презентацию, на которой среди новинок ожидается смартфон Xiaomi 15S Pro.

Это первый за долгие годы девайс компании, оснащённый собственным процессором. Новинка получила название Xring 01 и, по первоначальным слухам, имеет производительность, сопоставимую с наиболее мощными процессорами Snapdragon прошлых поколений. В свою очередь, недавние утечки из теста Geekbench и вовсе показывают цифры, почти сравнимые с актуальным флагманом Snapdragon 8 Elite.

Портал Gizmochina, ссылаясь на пресс-релиз Qualcomm, сообщает, что от Snapdragon Xiaomi пока точно не отказывается. Выходящие осенью модели Xiaomi 16 и 16 Pro будут использовать процессор Snapdragon 8 Elite 2.

А вот аппараты более высокого ранга, модели Xiaomi 16S Pro и Xiaomi 16 Ultra, якобы могут получить процессор Xring второго поколения. Напомним, недавно Xiaomi заявила, что в ближайшие 10 лет намерена потратить на разработку собственных процессоров около 7 миллиардов долларов, а над процессорами Xring уже сейчас работают более 1000 инженеров.

Актуальная модель Xiaomi 15 Ultra. Фото: The Verge.

Нынешний Xring 01 включает сразу десять ядер CPU против привычных восьми в большинстве конкурентов. Чип, судя по всему, создаётся тайваньской TSMC по 3 нм техпроцессу. Именно это позволяет решению Xiaomi показывать впечатляющие цифры в бенчмарках.

С другой стороны, в отличие от Huawei, которая и разрабатывает, и производит новые чипы Kirin в Китае (SMIC, 7 нм), Xiaomi на себя пока берёт только разработку. И это делает компанию потенциально уязвимой для санкций.

Что касается линейки Xiaomi 16, то она, по слухам, может дебютировать немного раньше обычного – уже в первой половине осени с моделями 16 и 16 Pro. Устройствам приписывают процессор Snapdragon 8 Elite 2 и большой объем батарей. При этом базовая версия всё ещё сохранит диагональ дисплея 6,36’’ и относительно компактный корпус. Конкретно модели Xiaomi 16 Pro авторы утечек обещают увеличенный с 6,73’’ до 6,85’’ дисплей и рекордно тонкие для индустрии рамки вокруг него.

Две старшие модели линейки – Xiaomi 16S Pro и 16 Ultra выйдут примерно через полгода. О них информации гораздо меньше. Помимо процессора Xring 02 гаджеты могут получить обновление камер. В частности, модели 16 Ultra слухи приписывают рекордно крупный для Xiaomi телевик формата 1/1.3’’ на базе нового сенсора Sony.

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#xiaomi #xiaomi 16 #xring 01 #xiaomi 16 pro #xring #xiaomi 16 ultra
Источник: gizmochina.com
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