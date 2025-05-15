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Alex040
Флагман Sony Xperia 1 VII оказался хуже Xperia 1 VI в тестах звука и автономности
Зато дисплей гаджета стал ярче, а новая широкоугольная камера делает более качественные фото.

Xperia 1 VII. Фото: GSMArena.

Несколько дней назад компания Sony анонсировала свою новую флагманскую модель Xperia 1 VII, которая пришла на смену прошлогодней Xperia 1 VI. Продажи смартфона начнутся в начале июня с внушительным ценником около 1500 евро. Однако журналисты портала GSMArena сумели официально получить девайс на руки за пару недель до старта продаж.

Более того, авторы провели с ним различные тесты, и оказалось, что новинка не во всём лучше предшественника. Если предыдущая модель год назад показала в тестах автономности великолепный результат в 17 часов и 27 минут, то Xperia 1 VII работает уже 14 часов и 44 минуты.

Батарея гаджета, напомним, осталась прежней, её ёмкость составляет 5000 мАч. Очевидно, ускоренному разряду аккумулятора способствуют значительно более мощный процессор и более яркий экран.

Ещё один спорный момент связан со звуком. Улучшенные аудиовозможности Sony заявила одним из главных преимуществ Xperia 1 VII над предшественником, однако в тестах GSMArena аппарат почему-то звучал немного тише как старой модели, так и конкурентов. Причём примеры громкости и качества звука в оригинальной статье также доступны.

Журналисты GSMArena подчёркивают, что звук Xperia 1 VII всё равно хороший, однако актуальным флагманам Apple и Samsung он уступает.

Результаты тестов автономности.

Также был протестирован дисплей. Честная полноэкранная яркость в автоматическом режиме увеличилась с 1310 нит в прошлой модели до 1475 нит. Это немного лучше, чем у Galaxy S25 Ultra, но хуже iPhone 16 Pro Max и Pixel 9 Pro XL. Последний в тестах GSMArena является абсолютным лидером с результатом в 2365 нит.

В тестах производительности новая модель, «сердцем» которой является Snapdragon 8 Elite, предсказуемо опередила предшественницу со Snapdragon 8 Gen 3. Впрочем, в AnTuTu 10 девайс почему-то набрал всего 2,06 миллиона баллов. Другие устройства с этим же процессором обычно набирают на 10–20% больше. Прежняя модель со Snapdragon Gen 3 получила 1,61 млн. баллов.

Вдобавок авторы пожаловались, что длительные нагрузки девайсу даются весьма тяжело. Особенно это касается ядер CPU, которые во время их теста буквально за считанные минуты упали со 100 до ~55% своей мощности. У других протестированных девайсов со Snapdragon 8 Elite провалы производительности тоже были, но не столь быстрые и резкие.

Xperia 1 VII. Фото: GSMArena.

Главная «изюминка» новой Xperia – «ширик» с особо крупным сенсором формата 1/1.56’’ и пикселями 2 мкм (биннинг) против 1/2.5’’ 1.4 мкм у предшественника. Данные цифры – не рекорд для индустрии, но всё равно внушительный шаг вперёд для Sony. Новая широкоугольная камера, по мнению журналистов, безупречно показывает себя при съёмке фото, но для видео всё же есть нарекания.

Остальные камеры остались неизменны. Основная в целом хороша, но есть ряд изъянов. Селфи-камера якобы почти идеальна, но ей не хватает встроенного автофокуса. Телевик радует фокусными расстояниями, но общее его качество весьма противоречиво (т. к. сенсор всего 1/3.5’’). Видеосъёмка неплоха в плане стабилизации, но присутствует некая «мягкость» картинки, которую не удаётся побороть сменой настроек.

В заключение, главными плюсами гаджета названы самобытный дизайн, защита от воды IP68, двухступенчатая кнопка управления камерой, поддержка карт microSD, разъём 3,5 мм для наушников, продвинутый софт для камеры, крупные планы благодаря дальнему фокусному расстоянию телевика, отличная новая широкоугольная камера и общее высокое качество селфи.

Основные минусы коснулись недостаточной чёткости при съёмке видео и противоречивого качества телевика. Также ругают медленную зарядку и опцию лишь с 256 ГБ флеш-памяти, что будет доступна для большинства рынков.

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#sony #xperia #xperia 1 vii
Источник: gsmarena.com
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