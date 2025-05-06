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Alex040
Новые подробности о Samsung Galaxy Z Flip 7 и Fold 7 раскрывают экраны и аккумуляторы
Ёмкость их батарей практически сравняется

Портал SammyGuru, ссылаясь на инсайдера Макса Джамбора, TheTechOutlook и ряд других источников, опубликовал важные детали о грядущих складных флагманах Samsung.

Так, ещё по предыдущим слухам было известно, что модель Flip 7 получит новый внешний экран. Он избавится от нынешней причудливой формы и будет занимать всю доступную площадь, «обволакивая» собой тыльные камеры. Нечто подобное сейчас уже можно увидеть у некоторых китайских производителей. Диагональ этого дисплея вырастет с 3,4 до 4’’, а частота обновления якобы увеличится с 60 до 120 Гц.

Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6. Фото: The Disconnekt.

Новая информация гласит, что изменится и основной внутренний экран. Его диагональ вместо 6,7’’ может составить от 6,8 до 6,85’’. Вдобавок будет скорректировано соотношение сторон: вместо 22:9 ожидается 22:9,5.

В итоге размеры Flip 7 в раскрытом состоянии составят 166,6 x 75,2 x 6,9 мм против 165,1 x 71,9 x 6,9 для нынешней модели Flip 6. Портал SammyGuru рассчитал, что в таком случае рамки вокруг экрана Flip 7 станут значительно уже. А сам экран начнёт занимать примерно 90,2% лицевой панели вместо текущих 85,5%.

Galaxy Z Flip 6. Фото: Engadget.

Толщина гаджета, как видно из предыдущих цифр, почти не изменится. Зато ёмкость батареи обещают на этот раз немного больше. Вместо 4000 мАч новая модель Flip 7 получит аккумулятор 4300 мАч. У Flip 4 и 5, напомним, была батарея ёмкостью 3700 мАч.

Разумеется, это не все изменения, что ждут пользователей. «Сердцем» Flip 7 станет процессор Snapdragon 8 Elite. Модель также должна получить поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а ещё новое защитное стекло Gorilla Glass Victus Ceramic. Очень внушительный апдейт ожидается по программной части. Если Flip 6 поставляется по умолчанию с One UI 6.1 на базе Android 14, то Flip 7 станет первой моделью с предустановленным One UI 8 на основе Android 16.

Что касается Fold 7, то модель, к сожалению, получит прежнюю батарею ёмкостью 4400 мАч. Зато гаджет станет гораздо тоньше. Вместо нынешних 12,1 мм девайс «похудеет» до 9,5 мм. Это будет самое большое уменьшение толщины Fold за всю его историю. Недавно в сети также всплывала цифра 8,2 мм, но авторитетные инсайдеры назвали её фейковой.

Galaxy Z Fold 6 и складка на его главном экране. Фото: T3.

Ещё модели Fold 7 приписывают увеличенный с 7,6 до 8,2’’ внутренний экран. Внешний увеличится с 6,3 до 6,5’’. Основная камера получит разрешение 200 Мп вместо нынешних 50 Мп. В основе Fold 7 также будет лежать процессор Snapdragon 8 Elite и оболочка One UI 8.

Для гаджета реализуют поддержку Wi-Fi 7, новое защитное стекло, более прочный шарнир и значительно уменьшенную видимость складки на гибком экране. Наконец, для главного экрана ожидается более высокое разрешение, благодаря которому общая плотность пикселей вырастет с 374 до 407 PPI. Журналисты портала Sammyguru предполагают, что из Galaxy Ultra в новые Fold впервые переберётся продвинутое антибликовое покрытие.

Презентация Flip 7 и Fold 7 ожидается в июле, спустя год после предшественников. Также в этом году Samsung намерена впервые выпустить не флагманскую и немного более доступную по цене модель Flip. Её характеристики могут быть весьма похожими на Flip 6, но с упрощённым процессором. Запуск этого гаджета ожидается осенью.

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#samsung #galaxy z flip 7 #galaxy z fold 7
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