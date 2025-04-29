Из-за масштабов производства iPhone Apple всё ещё не может повторить особенность флагманов Samsung, появившуюся более года назад.

Портал MacRumors, ссылаясь на собственные источники, прояснил судьбу антибликового покрытия, которое инсайдеры когда-то приписывали будущим моделям iPhone 17 Pro и 17 Pro Max.

Напомним, годом ранее Samsung добавила в Galaxy S24 Ultra уникальную особенность, которую до сих пор не может повторить ни один производитель на рынке. Речь идёт про особое антибликовое покрытие на экране, которое практически полностью поглощает блики.

На сегодняшний день такое имеют всего два смартфона. Это Galaxy S24 Ultra и S25 Ultra. В прошлом году инсайдер Instant Digital заявил, что Apple также намерена добавить в свои будущие модели iPhone Pro подобное антибликовое покрытие нового поколения. Оно должно было появиться в моделях iPhone 17 Pro, выходящих спустя полтора года после запуска Galaxy S24 Ultra.

Сравнение антибликовых свойств экранов Galaxy S24 Ultra (снизу) и iPhone 15 Pro Max. Фото: Ice Universe.



Теперь же MacRumors сообщают, что в 2025 году компания, скорее всего, всё же не успеет. Однако это не означает отказ от нововведения. Вероятно, его реализация затянется до iPhone 18 Pro. Помимо антибликовых свойств, новинка также должна была стать более устойчивой к царапинам, чем нынешнее защитное стекло Ceramic Shield.

У Samsung, напомним, данное стекло называется Gorilla Armor. Оно как раз совмещает защиту с антибликовыми свойствами. Работает над стеклом компания Corning, клиентом которой помимо Samsung является и Apple. Проблема, по мнению журналистов MacRumors, в масштабах производства iPhone Pro и якобы в очень медленном процессе нанесения подобной защиты. Тираж флагманов Galaxy S Ultra не столь огромен, и Samsung проще обойти эти ограничения.

Экраны Galaxy S23 Ultra (слева) и S24 Ultra при дневном свете. Фото: GSMArena.



В итоге в iPhone 17 Pro Apple может показать некое более простое решение или же вовсе оставить прежнее покрытие Ceramic Shield.

Впрочем, без нововведений модели iPhone 17 Pro все равно не останутся. Им приписывают возможность записи видео в разрешении 8K, апгрейд имеющихся и добавление новых режимов видеосъёмки, новую телефото и фронтальную камеры, а также редизайн самого блока тыльных камер. Разумеется, будет новый процессор, который на этот раз впервые дополнит система охлаждения с испарительной камерой. Ещё от iPhone 17 Pro и Pro Max ждут переход с 8 на 12 ГБ ОЗУ и много других изменений.