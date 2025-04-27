Анонс модели может состояться уже в середине мая в один день вместе с будущим флагманом.

Портал Notebookcheck опубликовал ключевые характеристики нового смартфона Sony среднего уровня. Модель предсказуемо получит название Xperia 10 VII и вместе с флагманом Xperia 1 VII может оказаться одной из всего лишь двух мобильных новинок Sony на 2025 год.

Главных нововведений два. OLED-экран на этот раз наконец-то будет обновляться с частотой 120 Гц вместо прежних 60 Гц. Второй апгрейд связан с процессором: на смену Snapdragon 6 Gen 1 придёт актуальный Snapdragon 6 Gen 4.

Заметим, что информация о смене процессора циркулировала в сети и ранее, однако тогда упоминался Snapdragon 6 Gen 3. В AnTuTu он превосходит первое поколение всего на 11%. В свою очередь, Snapdragon 6 Gen 4 значительно мощнее. Этот процессор превосходит Gen 1 уже на более существенные 27%.

Наконец, замечено ещё одно возможное новшество, о котором не упоминали предыдущие слухи. У флагманских моделей Xperia есть специальная физическая кнопка для удобного управления камерой. Авторы Notebookcheck считают, что такая наконец-то может появиться в более доступных по цене Xperia, начиная как раз с Xperia 10 VII.

Актуальная модель Xperia 10 VI. Фото: PhoneArena.



Небольшая путаница связана с камерой. Для нового смартфона разрешение главного модуля заявляется в 50 Мп, хотя на актуальной модели оно равно 48 Мп. Впрочем, скорее всего, речь идёт о прежнем сенсоре Sony размером 1/2.0". Иных подробностей о камерах нет.

Объём оперативной памяти, согласно утечке, должен остаться прежним и составит 8 ГБ. Ёмкость батареи также останется на уровне 5000 мАч. Модели вновь приписывают уже знакомый OLED-экран 6,1’’ и вытянутое соотношение сторон 21:9, хотя флагман компании от него избавился ещё в прошлом году. С другой стороны, такой подход обеспечит девайсу скромную ширину всего в 68 мм, а следовательно и удобный охват одной рукой.

Презентация новинок должна пройти в следующем месяце, предположительно 15 мая. Для флагманской модели Xperia 1 VII слухи обещают более обширные новшества. В частности, гаджет якобы получит апгрейд вспомогательных камер, включая вдвое увеличенный размер телевика. Ещё у него будет процессор Snapdragon 8 Elite, улучшенный звук и более длительное время автономной работы, хотя аккумулятор останется прежним (5000 мАч).