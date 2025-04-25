Пользователей ожидает дорогой флагман со скромной батареей, отличающийся упором на минимальные толщину и вес.

Ресурс Android Headlines, ссылаясь на известного информатора Эвана Бласса, раскрыл ключевые характеристики будущего флагмана Galaxy S25 Edge.

Девайс станет четвёртой моделью в линейке Galaxy S25 и предложит рекордно тонкий для смартфонов Samsung корпус. Вот параметры новинки, которые были опубликованы:

Процессор Snapdragon 8 Elite;

Толщина корпуса 5,8 мм;

Вес 163 грамма;

Основная камера 200 Мп;

Титановая рамка корпуса;

Защитное стекло Gorilla Glass Ceramic 2;

Сутки работы от одного заряда батареи;

ПО One UI 7 на базе Android 15 + большой пакет функций ИИ.

Заметим, что многое из перечисленного было известно и так, поэтому именитый инсайдер скорее подтвердил имевшиеся данные, чем выдал нечто уникальное.

Диагональ дисплея и точные цифры по батарее автор не раскрывает. Однако предыдущие слухи указывают на OLED с диагональю 6,66’’ и аккумулятор ёмкостью около 4000 мАч. Последнее ставит под сомнение возможность гаджета работать целые сутки от одного заряда. Помимо основного модуля 200 Мп у девайса также будет сверхширокоугольный объектив с разрешением 12 Мп.

Android Headlines сообщает, что анонс смартфона может состояться 13 мая в родной для Samsung Южной Корее. Через десять дней в этой же стране начнутся реальные продажи устройства, а 30 мая девайс попадёт в США и, очевидно, другие страны.

Между тем издание GSMArena публикует цены на будущий гаджет. Причём первоисточником является подразделение Samsung Canada, которое опубликовало данные случайно и раньше времени. Если перевести канадскую валюту в доллары и евро, то получается, что версия S25 Edge 12/256 ГБ обойдётся в ~1200 долларов или 1100 евро. Модель на 512 ГБ – ~1350 долларов или 1200 евро. Таким образом, инсайдеры, обещавшие чуть более демократичные цены, могут оказаться неправы.

Заметим, что Samsung, как и Apple, в нынешнем году решили удивить пользователей сверхтонкими гаджетами. Но при этом, в отличие от китайских конкурентов, обе компании не освоили технологию кремний-углеродных батарей. В итоге за рекордно тонкие корпуса смартфоны могут расплачиваться заметно урезанными аккумуляторами.

Не исключены и другие упрощения. Так, например, сообщается, что камера 200 Мп в S25 Edge якобы будет не такой, как в Ultra, и может базироваться на более скромном по размеру сенсоре. В свою очередь, грядущему iPhone 17 Air обещают всего лишь одну тыльную камеру, отказ от стереодинамиков, физического слота для SIM-карт и иные упрощения.