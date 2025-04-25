Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Alex040
Samsung Galaxy S25 Edge получит цену в $1200 за версию на 256 ГБ и $1350 за версию на 512 ГБ
Пользователей ожидает дорогой флагман со скромной батареей, отличающийся упором на минимальные толщину и вес.

Ресурс Android Headlines, ссылаясь на известного информатора Эвана Бласса, раскрыл ключевые характеристики будущего флагмана Galaxy S25 Edge.

Девайс станет четвёртой моделью в линейке Galaxy S25 и предложит рекордно тонкий для смартфонов Samsung корпус. Вот параметры новинки, которые были опубликованы:

  • Процессор Snapdragon 8 Elite;
  • Толщина корпуса 5,8 мм;
  • Вес 163 грамма;
  • Основная камера 200 Мп;
  • Титановая рамка корпуса;
  • Защитное стекло Gorilla Glass Ceramic 2;
  • Сутки работы от одного заряда батареи;
  • ПО One UI 7 на базе Android 15 + большой пакет функций ИИ.

Заметим, что многое из перечисленного было известно и так, поэтому именитый инсайдер скорее подтвердил имевшиеся данные, чем выдал нечто уникальное.

Диагональ дисплея и точные цифры по батарее автор не раскрывает. Однако предыдущие слухи указывают на OLED с диагональю 6,66’’ и аккумулятор ёмкостью около 4000 мАч. Последнее ставит под сомнение возможность гаджета работать целые сутки от одного заряда. Помимо основного модуля 200 Мп у девайса также будет сверхширокоугольный объектив с разрешением 12 Мп.

Android Headlines сообщает, что анонс смартфона может состояться 13 мая в родной для Samsung Южной Корее. Через десять дней в этой же стране начнутся реальные продажи устройства, а 30 мая девайс попадёт в США и, очевидно, другие страны.

Между тем издание GSMArena публикует цены на будущий гаджет. Причём первоисточником является подразделение Samsung Canada, которое опубликовало данные случайно и раньше времени. Если перевести канадскую валюту в доллары и евро, то получается, что версия S25 Edge 12/256 ГБ обойдётся в ~1200 долларов или 1100 евро. Модель на 512 ГБ – ~1350 долларов или 1200 евро. Таким образом, инсайдеры, обещавшие чуть более демократичные цены, могут оказаться неправы.

Заметим, что Samsung, как и Apple, в нынешнем году решили удивить пользователей сверхтонкими гаджетами. Но при этом, в отличие от китайских конкурентов, обе компании не освоили технологию кремний-углеродных батарей. В итоге за рекордно тонкие корпуса смартфоны могут расплачиваться заметно урезанными аккумуляторами.

Не исключены и другие упрощения. Так, например, сообщается, что камера 200 Мп в S25 Edge якобы будет не такой, как в Ultra, и может базироваться на более скромном по размеру сенсоре. В свою очередь, грядущему iPhone 17 Air обещают всего лишь одну тыльную камеру, отказ от стереодинамиков, физического слота для SIM-карт и иные упрощения.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#samsung #galaxy s25 edge
Источник: androidheadlines.com
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Санкт-Петербурге открылся крупнейший в России завод по производству металлорежущего инструмента
4
Poco F7 выйдет в мае с аккумулятором на 7550 мАч и процессором Snapdragon 8s Gen 4
3
Представлены все устройства Xiaomi, Redmi и POCO, которые получат HyperOS 3 с Android 16
2
Российские ученые разрабатывают двигатели типа «электроспрей» на ионной жидкости для наноспутников
+
Casio представила часы MR-G Frogman MRG-BF1000RG для профессионального дайвинга
+
Не стало Алексея aka Traktor
16
CATL запустила серийное производство натрий-ионных аккумуляторов с запасом хода 300 миль
1
Разборка часов Garmin Fenix 8 Solar показала использование компонентов от предыдущего поколения
1
Minisforum представила ПК MS-A2 с процессором AMD Ryzen 9 9955HX
+
MediaTek Dimensity 9300 был протестирован в AnTuTu и Geekbench
1
В Radeon RX 9070 XT обнаружили память Samsung GDDR6
6
93% продавцов ожидают изменений в работе российских маркетплейсов
4
Nissan по итогам минувшего фискального года должна потерять рекордные $5,3 млрд
+
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered на RTX 4060 выдаёт 30 FPS при 1080p на высоких настройках
7
Юрлица компании «Леста», управляющей «Миром танков» и «Миром кораблей», попали под арест
3
Фильм «Холоп 3» планируют выпустить в 2026 году
+
Для "ультранастроек" Oblivion Remastered вам понадобится Geforce RTX 4090
6
Предчувствие кризиса вызвало рост спроса на старые процессоры Intel
2
Анонсированы Honor GT Pro и Realme GT 7 – флагманы с аккумуляторами на 7200 мАч
+
Intel анонсировала автомобильные SoC Frisco Lake и Grizzly Lake
+

Популярные статьи

Почему Nvidia сейчас не выпускает видеокарты с 10 Гб памяти
38
The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered — восторг зумеров и растерянность ветеранов
26
Почему нет разницы между процессорами AMD и Intel, а геймерам нет смысла покупать дорогой камень
8
ТОП-6 ошибок пользователей ноутбуков, которые могут привести к проблемам
12
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce GTS 250 Green 1Gb GDDR3 - флагман на пенсии
121
В поисках игр для Linux: Ace of Penguins, ACS, Adonthell, Airstrike, Aisleriot, Alex the Allegator 4
11
YouTube сообщил, что за 20 лет на платформу было загружено более 20 миллиардов видео
6
Реально ли платить криптой в российских магазинах - действительно рабочий и законный способ
+
Обновлён новый способ распространения ПО для Linux без репозиториев - Installer-SH v2.2
1

Сейчас обсуждают

K_Abadonna
16:23
Покойся с миром.
Не стало Алексея aka Traktor
Фельдшер
16:18
Наивный омериканский дедушка!) Воровство и глупость хохлов, вот причина.
Трамп назвал стремление Украины в НАТО причиной начала текущего конфликта
Dimkovski
16:16
Это что за бенч? Не игровой - лесом !
Почему нет разницы между процессорами AMD и Intel, а геймерам нет смысла покупать дорогой камень
Henry Morgan
16:14
сомнительных оправданий говоришь?! Ну ок. Мне хватило минуты на поиск этого.
Обновлён новый способ распространения ПО для Linux без репозиториев - Installer-SH v2.2
Фельдшер
16:13
как гривна не сможет
Google запустила программу бесплатной замены аккумуляторов на Pixel 7a из-за вздутия
Фельдшер
16:13
Это уже только банкирам интересно. Всем остальным в России насрать.
Google запустила программу бесплатной замены аккумуляторов на Pixel 7a из-за вздутия
Тимур Иванов
16:12
11400 тоже pci e 4.0, у самого такой
Почему нет разницы между процессорами AMD и Intel, а геймерам нет смысла покупать дорогой камень
pumas
16:06
https://chromewebstore.google.com/detail/youtube-row-fixer/kehjfphhkfppnnjhdfhanmehkegdppho https://github.com/sapondanaisriwan/youtube-row-fixer
YouTube сообщил, что за 20 лет на платформу было загружено более 20 миллиардов видео
typym6ek
16:06
Ещё и холодный
Почему нет разницы между процессорами AMD и Intel, а геймерам нет смысла покупать дорогой камень
aleximus777
16:06
Так а как оно там, с X4? Я фанател от X3 со всеми нюансами, но Х4 долго не выдержал. Последней каплей стала длительность загрузки. ssd, i9, 4090 - cидишь и ждешь, как будто 40 лет назад игру с кассетн...
The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered — восторг зумеров и растерянность ветеранов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем