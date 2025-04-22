Гаджет получил более ёмкую батарею, обновлённый дизайн, ИК-порт, громкие динамики и иные отличия.

В ассортименте компании Huawei существует солидное число различных моделей смартфонов, однако самыми доступными по цене всегда являются номерные модели серии Enjoy. Они обычно не предлагают сильных характеристик, но зато являются самым простым способом познакомиться с HarmonyOS.

В Россию Enjoy приходят не под своим именем, а в качестве младших моделей серии Huawei Nova. Анонсированный сегодня Enjoy 80 идёт на смену модели Enjoy 70, стартовавшей в декабре 2023 года.

Начнём со слабых сторон гаджета. Его «сердце» – самый первый китайский суверенный мобильный процессор Kirin 710a (14 нм, производство SMIC). Именно с него ещё в 2018 году началось китайское импортозамещение в сфере мобильных процессоров. Несмотря на солидный возраст, Huawei всё ещё видит этот чип достойным для установки в свои самые недорогие смартфоны. Поддержки 5G в Enjoy 80, как и в предшественниках, нет.

Как и прежде, смартфон оснащён экраном IPS с разрешением HD+. Однако теперь это новый экран, у него современный дизайн с вырезом для фронтальной камеры вместо «капли» сверху. Вдобавок экран стал чуть меньше, уменьшившись с 6,75’’ до 6,67’’. Яркость составляет 1000 нит, для предшественника она не раскрывалась и, скорее всего, была меньше. Частоту обновления увеличили с 60 до 90 Гц. Поддерживается управление мокрыми руками.

Аккумулятор гаджета вырос с 6000 до 6620 мАч. Мощность зарядки увеличили с 22 до 40 ватт. Толщина корпуса уменьшилась с 8,9 до 8,3 мм. У смартфона теперь заметно более мощные динамики с громкостью 87 децибел. Корпус якобы стал значительно прочнее, также появился ИК-порт для дистанционного управления различной техникой. Наконец, добавлена новая кнопка, к которой пользователи могут «привязывать» функции на своё усмотрение.

Несмотря на бюджетный статус смартфона, Huawei вновь не пожалела для него 8 ГБ оперативной памяти. Постоянной памяти может быть 128 или 256 ГБ. Также добавлена опция с 512 ГБ памяти, которой у предшественника не было.

Камеры остались почти или полностью прежними: 8 Мп спереди и 50+2 Мп сзади. Матрицы не раскрываются, но, скорее всего, это относительно простые сенсоры от OmniVision без поддержки оптической стабилизации.

В девайсе предусмотрена базовая защита от воды (от дождя) IP64, боковой сканер отпечатков, набор основных датчиков и разъём 3,5 мм для наушников.

Цена на версию 8/128 ГБ стартует с 1200 юаней (13,3 тысячи рублей). Причём в Китае на гаджет действует государственная скидка, благодаря которой купить его можно заметно дешевле.