Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Alex040
Huawei представила смартфон Enjoy 80 с чипом Kirin 710a и аккумулятором на 6620 мАч
Гаджет получил более ёмкую батарею, обновлённый дизайн, ИК-порт, громкие динамики и иные отличия.

В ассортименте компании Huawei существует солидное число различных моделей смартфонов, однако самыми доступными по цене всегда являются номерные модели серии Enjoy. Они обычно не предлагают сильных характеристик, но зато являются самым простым способом познакомиться с HarmonyOS.

В Россию Enjoy приходят не под своим именем, а в качестве младших моделей серии Huawei Nova. Анонсированный сегодня Enjoy 80 идёт на смену модели Enjoy 70, стартовавшей в декабре 2023 года.

Начнём со слабых сторон гаджета. Его «сердце» – самый первый китайский суверенный мобильный процессор Kirin 710a (14 нм, производство SMIC). Именно с него ещё в 2018 году началось китайское импортозамещение в сфере мобильных процессоров. Несмотря на солидный возраст, Huawei всё ещё видит этот чип достойным для установки в свои самые недорогие смартфоны. Поддержки 5G в Enjoy 80, как и в предшественниках, нет.

Как и прежде, смартфон оснащён экраном IPS с разрешением HD+. Однако теперь это новый экран, у него современный дизайн с вырезом для фронтальной камеры вместо «капли» сверху. Вдобавок экран стал чуть меньше, уменьшившись с 6,75’’ до 6,67’’. Яркость составляет 1000 нит, для предшественника она не раскрывалась и, скорее всего, была меньше. Частоту обновления увеличили с 60 до 90 Гц. Поддерживается управление мокрыми руками.

Аккумулятор гаджета вырос с 6000 до 6620 мАч. Мощность зарядки увеличили с 22 до 40 ватт. Толщина корпуса уменьшилась с 8,9 до 8,3 мм. У смартфона теперь заметно более мощные динамики с громкостью 87 децибел. Корпус якобы стал значительно прочнее, также появился ИК-порт для дистанционного управления различной техникой. Наконец, добавлена новая кнопка, к которой пользователи могут «привязывать» функции на своё усмотрение.

Несмотря на бюджетный статус смартфона, Huawei вновь не пожалела для него 8 ГБ оперативной памяти. Постоянной памяти может быть 128 или 256 ГБ. Также добавлена опция с 512 ГБ памяти, которой у предшественника не было.

Камеры остались почти или полностью прежними: 8 Мп спереди и 50+2 Мп сзади. Матрицы не раскрываются, но, скорее всего, это относительно простые сенсоры от OmniVision без поддержки оптической стабилизации.

В девайсе предусмотрена базовая защита от воды (от дождя) IP64, боковой сканер отпечатков, набор основных датчиков и разъём 3,5 мм для наушников.

Цена на версию 8/128 ГБ стартует с 1200 юаней (13,3 тысячи рублей). Причём в Китае на гаджет действует государственная скидка, благодаря которой купить его можно заметно дешевле.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#huawei #huawei enjoy 80
Источник: huaweicentral.com
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астрономы впервые подтвердили существование одинокой черной дыры, свободно дрейфующей в галактике
11
В ремейк The Elder Scrolls: Oblivion будут включены все DLC из оригинальной игры
+
Microsoft вновь пытается убедить пользователей Windows 10 перейти на ПК с поддержкой TPM 2.0
20
Китай представил фото истребителя шестого поколения J-36
3
Крупнейший в мире самолёт-амфибия AG600 получил допуск к полётам в Китае
+
Американское предприятие TSMC уже принесло ей $1,2 млрд убытков и ни цента выручки
+
Casio анонсировала военные часы G-Shock MR-G Frogman на май
1
Франция предупредила о хаосе в экономике США из-за возможного увольнения главы ФРС
2
В России компании пересматривают свои взгляды на возрастных сотрудников
2
Аниме в России обошло по популярности американские сериалы
4
Немецкий орган безопасности BSI рекомендует сменить операционную систему Windows 10
1
Ремейк TES IV: Oblivion выйдет сегодня в 19:00 по МСК
2
Fallout 3 Remake разрабатывается на движке Unreal Engine 5 от Epic Games
+
Seagate заявила, что SSD за 5 лет наносят вред экологии в 160 раз больше, чем HDD
6
ЕС вводит новый ярлык для смартфонов и планшетов с 20 июня 2025 года
+
Флагман Oppo Find X8 Ultra прошёл тесты дисплея, батареи и камер от GSMArena
+
Разработчики «русской Tesla» дают гарантию на автомобиль «Атом» 8 лет или 160 тыс. км
8
NYT: Министр обороны США обсуждал авиаудары по Йемену в личном чате с родственниками
+
Будущие видеокарты Intel Arc могут использовать память GDDR7
1
Reuters: Проданный компании из Китая самолёт Boeing 737 MAX вынужденно вернулся в США из-за пошлин
+

Популярные статьи

Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
115
Итоги гоночного уик-энад 19-20 апреля
+
Как отличить поддельный геймпад для Xbox 360 от оригинального
10
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Апрель)
7
Обзор процессорных кулеров Ocypus Delta A62 WH ARGB и Iota A62 BK
Лишайники могут выжить почти в любых условиях, а некоторые из них - даже на Марсе
+
Steam против Epic Games Store - битва гигантов в детской песочнице
6

Сейчас обсуждают

Ненавижу Bernigan'a
15:33
Он уже побирается по оверам.денег просит на аккумы для пробки,видно его ж после осла Мити не в тренде
Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
Маэстро
15:32
ахахаххахахахахахахахахаххаха ору в голос. +++++++++++++
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Апрель)
Максимильян Степанов
15:28
Штука то классная, но на что-то выше пс2 как раз смысла замахивается нет. И по факту эти 12гб ОЗУ не имеют особого смысла. Увы, но под Мали и поверВР просто нет mesa драйверов, для эмуляторов. Те же с...
Anbernic продемонстрировала возможности RG557 в эмуляции PS2 и Wii U
4pokalin
15:27
На данный момент, это просто летающий макет, китайцы его специально всем тупням показывают, а те ох-ах у китая шестое поколение летает !!!
Китай представил фото истребителя шестого поколения J-36
Ненавижу Bernigan'a
15:25
Ты еще и текстуры в хорайзн снижал,ну все мы помним .что конч и дерьмо 3050 там просирает 6600 и 3060 по 17 кадров,но текстуры то зачем снижать)))/3050=КОНЧ .Берниган -опущенный гомосек и шиз
Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
Сергей Василенко
15:20
Эти карты для фхд, а не для 2-4К. Т е сравнивать нужно именно в фхд, где разницы не будет.
Сравнение RTX 5060 Ti от Hardware Unboxed показало значительный разрыв между версиями на 8 и 16 ГБ
Ненавижу Bernigan'a
15:20
ты не играешь,ты мыло передрачиваешь на четком тн.Опущенец берни.Ты вчера камингаут дважды делал,так что не психопроецируй,дырка.А это ниже из старых твоих выходов.Кстати ,судя по твоим словам .что от...
Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
Voldemaar
15:19
Модель Euroseamer 2025
Украина требует от Германии почти треть военной техники Бундесвера
spoonch
15:17
Да с такими ценами, я лучше дальше пивчанский пить буду - на нем длсс лучше работает
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Апрель)
Voldemaar
15:17
Ещё сто тонн винтовок Eurorifle, корабли Euroship и бомбардировщики Eurobomber
Украина требует от Германии почти треть военной техники Бундесвера
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем