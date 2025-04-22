Гаджет может стать одним из самых сильных предложений в ассортименте бренда по соотношению цена/возможности.

После долгой череды утечек от инсайдеров и официальных тизеров компания Honor представила модель X60 GT, ориентированную на высокую производительность за умеренный ценник.

Официально анонсированный сегодня утром X60 GT удивляет старым, но всё же флагманским чипом Snapdragon 8+ Gen. Эта SoC три года назад применялась буквально во всех флагманских моделях. Сегодня она всё ещё может уверенно превосходить в играх большинство современных мобильных процессоров среднего уровня.

Причём Honor в своём смартфоне использует именно более мощную и менее греющуюся версию 8+ Gen, которая была создана TSMC вместо Samsung. Вдобавок цена гаджета в Китае начинается всего с 1799 юаней (~21 тысяча рублей). Три года назад смартфоны с подобным чипом стоили примерно втрое дороже.

За эти деньги пользователь получает 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной флеш-памяти. Есть также более дорогие опции с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш. Гаджет предлагает плоский OLED-дисплей с диагональю 6,7", частотой обновления 120 Гц и огромной частотой ШИМ 3840 Гц, что в теории снижает нагрузку на зрение. Пиковая яркость достигает 5000 нит, но это скорее маркетинг.

Несмотря на недорогой ценник, смартфон также оснащён стереодинамиками, поддерживает Wi-Fi 6 и защиту от воды IP65. Тыльные камеры представлены основным модулем 50 Мп и сенсором глубины 2 Мп. Увы, матрица главной камеры не называется, вероятно, это что-то относительно простое от Samsung или OmniVision. Зато благодаря мощному процессору камера способна снимать видео 4K. Для главного модуля вдобавок заявлена оптическая стабилизация.

Ёмкость батареи составляет 6300 мАч, причём производитель уместил её в корпус толщиной всего 7.7 мм. Мощность проводной зарядки составляет 80 ватт, беспроводная отсутствует. В гаджете есть NFC, инфракрасный порт и даже X-осевой линейный вибромотор, что для смартфонов дешевле 2000 юаней – редкость. Для охлаждения процессора предусмотрена испарительная камера площадью 5514 кв. мм.

Заметим, что Honor X60 GT – не единственная любопытная новинка компании в этом месяце. Около недели назад свет увидела уникальная модель Honor Power, предлагающая батарею ёмкостью 8000 мАч в корпусе толщиной 8.0 мм. Пока что это рекорд для индустрии.

В свою очередь, уже завтра состоится анонс модели Honor GT Pro. Она, как и X60 GT, делает ставку на производительность, но стоить может заметно дороже. В её основе будет уже актуальный флагманский чип Snapdragon 8 Elite. Honor попытается предложить самый дешёвый на рынке смартфон с этим процессором, дополнив его батареей 7200 мАч.