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Alex040
Флагманский смартфон Huawei впервые получит систему активного охлаждения
Встроенный вентилятор поможет будущим процессорам Kirin держаться на равных с технологически более совершенными конкурентами.

В феврале нынешнего года известный инсайдер Digital Chat Station заявил, что один из крупнейших китайских производителей смартфонов готовится установить в свой будущий флагман систему активного охлаждения. Иными словами, в гаджете появится миниатюрный встроенный вентилятор.

Тогда автор утечки не уточнил, о какой именно фирме идёт речь, но добавил, что видел лишь ранний прототип, который в итоге могут и не выпустить. Теперь же, спустя два месяца, Digital Chat Station повторил информацию. Причём на этот раз в его сообщении нет какого-либо сомнения: гаджет выйдет точно. Компания-производитель вновь не была названа напрямую, но из нового описания очевидно, что речь идёт о Huawei.

У китайского гиганта есть две ключевые линейки флагманов: камерофоны Pura и мощные Mate, которые первыми получают новейшие версии процессоров Kirin. Если сопоставить новое и прежнее сообщение инсайдера, то активным охлаждением будет обладать как минимум одна из версий Mate 80. Анонс этой линейки ожидается ближе к концу года вместе с новым Kirin 9030. 

В Nubia Red Magic 10 Pro миниатюрный вентилятор визуально сочетается с тыльными камерами. Фото: GSMArena.

Активное охлаждение поможет смартфону меньше греться и дольше держать пиковый уровень производительности под нагрузками. Современные флагманы могут показывать выдающиеся результаты в недолгих синтетических тестах, однако в реальных играх уже буквально через 30-40 минут производительность (а вместе с ней FPS) иногда начинает падать буквально на глазах.

Huawei не первая, кто интегрирует активное охлаждение в смартфоны. Уже много лет этим весьма успешно занимается ZTE Nubia. Смартфоны со встроенным вентилятором в 2021-2022 также выпускала Lenovo. Однако в обоих случаях это были девайсы, ориентированные преимущественно на игры, с характерной внешностью и относительно толстым корпусом. Как будет позиционироваться новое устройство Huawei, пока непонятно.

Можно предположить, что с помощью активного охлаждения китайский гигант попытается сократить отставание от своих основных конкурентов, которые используют процессоры, созданные TSMC по наиболее передовому и энергоэффективному техпроцессу 3 нм.

Кадр с презентации актуальной флагманской линейки Mate 70.

Нынешние чипы Kirin всё ещё ограничены 7 нм, по которым их может выпускать китайская полупроводниковая фабрика SMIC. По слухам, SMIC уже сделала шаг вперёд и во второй половине года сможет создавать чипы на более совершенном техпроцессе. Его можно было бы условно назвать 5,5 нм. Якобы плотность транзисторов в нём хуже, чем в 5 нм от TSMC, но выше, чем в 6 нм от той же тайваньской компании.

Очевидно, такой прогресс позволит Huawei и её будущим Kirin 9030 сократить отставание от конкурентов, однако разница все равно будет ощутимой. Не исключено, что Huawei использует активное охлаждение именно для того, чтобы окончательно свести её к минимуму.

Наконец, в отличие от Apple и Samsung, китайская компания уже может использовать технологию кремний-углеродных батарей. Она позволила бы совместить встроенный вентилятор, относительно тонкий корпус и большое число mAh в одном устройстве. По слухам, уже старшие флагманы линейки Pura 80 получат батарею ёмкостью 6000 мАч, а в Mate 80 может использоваться ещё более продвинутый аккумулятор с увеличенным содержанием кремния.

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#huawei #mate 80
Источник: huaweicentral.com
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