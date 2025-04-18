Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Alex040
Компактный флагман OnePlus 13T получит телеобъектив и батарею 6100 мАч
Гаджет оснастят тыльными камерами 50+50 Мп, а также рекордно ёмкой для небольшого смартфона батареей.

Компания OnePlus на 24 апреля готовит презентацию своего нового флагмана, которым станет модель под названием OnePlus 13T.

Устройство примечательно диагональю OLED-экрана – 6,3’’. Иными словами, это первый компактный флагман бренда за всё последнее время.

Теперь же OnePlus начала постепенно раскрывать другие характеристики будущей новинки, включая камеры. Их на тыльной стороне будет две. За основной будет скрываться весьма продвинутый сенсор Sony IMX906 1/1,56" с разрешением 50 Мп. А вот компанию ему внезапно составит не ширик, как это обычно бывает в смартфонах с двумя тыльными камерами, а телевик.

Телеобъектив предложит честный оптический зум 2x, а также зум 4x без существенных потерь в качестве благодаря высокому разрешению сенсора (кроп с 50 Мп). В итоге чемпионом зума гаджет не будет, но с портретной съёмкой должен справляться. Разумеется, и основная камера, и телевик получат оптическую стабилизацию. Параметры фронтальной камеры пока не раскрываются.

Также на тыльной стороне девайса можно увидеть нечто похожее на небольшую третью камеру, но в реальности это декоративный элемент либо система лазерного автофокуса.

Напомним, компактные флагманы среди китайских производителей сейчас уже выпускают Xiaomi и Vivo, а совсем недавно к ним присоединилась Oppo. На их фоне главной своей изюминкой OnePlus хочет сделать батарею.

Если перечисленные выше компании предлагают для смартфонов с экраном 6,3’’ аккумуляторы от 5400 до 5700 мАч, то OnePlus стремится всех удивить с батареей ёмкостью 6100 мАч. Причём толстым или тяжёлым гаджет не будет. Вес обещают на уровне 185 грамм, что даже символически меньше веса аналогов от Xiaomi и Vivo.

Согласно слухам, OnePlus 13T предложит флагманский чип Snapdragon 8 Elite и специально адаптированную для него систему охлаждения. Экран будет работать с частотой 120 Гц и получит разрешение 1.5K. Мощность зарядки для батареи составит от 80 до 90 ватт. Также некоторые источники приписывают новинке ультразвуковой сканер отпечатков вместо оптического, который не боится грязных и мокрых рук.

Заодно устройство будет защищено от воды на уровне IP68, а ещё получит некий фирменный чип G1, предназначенный для улучшения работы Wi-Fi.

Заметим, что Oppo и OnePlus – не единственные китайские компании, которые в этом году решили представить свои первые компактные флагманы. Аналогичный ход, но уже во второй половине года, по слухам, сделают Honor и Huawei.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#oneplus #oneplus 13t
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Американец купил RTX 4090 на eBay, выпаял GPU и чипы памяти, а затем вернул товар продавцу
5
Появился новый и обновленный график развертывания One UI 7 для Samsung Galaxy
+
В Китае представили истребитель 6-го поколения J-36 с лазерным вооружением
+
В Steam теперь можно узнать, сколько денег вы потратили
3
Драйвер Nvidia GeForce 576.02 ощутимо повышает производительность видеокарт Blackwell
23
Некоторые пользователи Windows 10 столкнулись с принудительным обновлением до Windows 11
5
ZOTAC представила серию видеокарт GeForce RTX 5060 с архитектурой Blackwell
+
Российские истребители Су-35С поколения 4++ с современной РЛС заменяют собой А-50
3
Журналисты из Golem называют требования для Windows 11 "фиктивными"
4
Учёные разработали миниатюрный мозговой датчик, который распознаёт сигналы с точностью 96%
+
One UI 7 для Samsung Galaxy S23 может выйти 22 апреля 2025 года
+
RedMagic анонсировала новый игровой планшет с компактным дизайном
+
Новый игровой планшет Honor Pad GT с дисплеем 144 Гц будет представлен 23 апреля
+
Gigabyte представила низкопрофильную карту GeForce RTX 5060
1
Hardware Unboxed протестировали GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ в играх и сравнили с другими видеокартами
+
Samsung выпустила апрельское исправление безопасности для смартфонов Galaxy
+
Roborock Q8 Max Pro подешевел в три с лишним раза с начала продаж
+
22 апреля состоится презентация Vivo T4 5G с процессором Snapdragon 7s Gen 3
+
Россия предложила США продать гражданские самолёты Boeing за счет замороженных активов
+
Российские ученые из ЮУрГУ создали лазерную наплавку для улучшения характеристик ДВС
+

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Апрель)
10
Утерянные технологии - почему игры на Xbox 360 и PS3 лучше современных проектов
11
Monster Energy Supercross 25 The Official Video Game - краткий обзор игры
+
Как сделать игровой компьютер тихим и снизить нагрев комплектующих — 9 проверенных советов
62
Почему Россия лучше подготовлена ​​к вооружённым конфликтам, чем Европа
22
Сколько спутников находятся на околоземной орбите и актуальность проблемы космического мусора
+
Мой топ-15 любимых выпусков The Angry Video Game Nerd — от ретро-консолей до игровой ностальгии
1
Демократы требуют в Конгрессе провести расследование в отношении отдела DOGE из-за утечки информации
+

Сейчас обсуждают

Dimon1996
16:38
В смысле "могут терять"? Это принципиальная фишка технологии SSD.
SSD могут терять данные при длительном отключении от питания
AndreySE-VL
16:37
>>Представители компании отмечают, что большинство пользователей самокатов ведут себя аккуратно Вранье, ни разу не видел ни одного пользователя самоката соблюдающего правила. Даже такие простые - как...
«Яндекс» предлагает ограничить количество самокатов в городах для повышения безопасности
Dimon1996
16:33
Да ладно, как же так? Ведь чуть ли не из каждого утюга нас убеждали, что все в порядке, все локализовано и устранено. А тут вдруг такая подстава.
Роспотребнадзор признал прибрежную зону Анапы непригодной для купания из-за загрязнения мазутом
Za9c
16:28
Да потому что это карта выглядит как чистейшая 5050тй. памяти ей 12 гигов отсыпать надо. Тогда как раз прогресс. Всю линейку надо на ступень уменьшать. Впрочем тоже самое говорили и про 4 серию, но та...
Tom's Hardware протестировали видеокарты GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ видеопамяти от ASUS и PNY
typym6ek
16:11
Не ну если реально смотреть, то так и есть. Но должны пройти годы, чтобы что-то потерялось.
SSD могут терять данные при длительном отключении от питания
typym6ek
16:10
Такую игру нужно покупать, стратегий хороших просто нету. Посмотрел видосы, реально годнота подъехала.
Стратегию Tempest Rising от студии Slipgate Ironworks взломали за неделю до полноценного релиза
typym6ek
16:07
Надеюсь он скажет там, что мы обосрались и снижаем цены.
Генеральный директор NVIDIA выступит на выставке COMPUTEX 2025
typym6ek
16:06
Посадить на 30 лет, чтоб не повадно было.
ФАС выявила картельный сговор при проведении госзакупок на сумму 444 млн рублей
Waramagedon
16:01
ты один из изнасилованных в подвале мигрантами?
Почему Россия лучше подготовлена ​​к вооружённым конфликтам, чем Европа
Various Artists
15:59
Снижайте цену и все претензии по поводу драйверов исчезнут
В Intel признали проблемы на ПК с видеокартами Arc B570/B580 и старыми процессорами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем