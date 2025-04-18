Гаджет оснастят тыльными камерами 50+50 Мп, а также рекордно ёмкой для небольшого смартфона батареей.

Компания OnePlus на 24 апреля готовит презентацию своего нового флагмана, которым станет модель под названием OnePlus 13T.

Устройство примечательно диагональю OLED-экрана – 6,3’’. Иными словами, это первый компактный флагман бренда за всё последнее время.

Теперь же OnePlus начала постепенно раскрывать другие характеристики будущей новинки, включая камеры. Их на тыльной стороне будет две. За основной будет скрываться весьма продвинутый сенсор Sony IMX906 1/1,56" с разрешением 50 Мп. А вот компанию ему внезапно составит не ширик, как это обычно бывает в смартфонах с двумя тыльными камерами, а телевик.

Телеобъектив предложит честный оптический зум 2x, а также зум 4x без существенных потерь в качестве благодаря высокому разрешению сенсора (кроп с 50 Мп). В итоге чемпионом зума гаджет не будет, но с портретной съёмкой должен справляться. Разумеется, и основная камера, и телевик получат оптическую стабилизацию. Параметры фронтальной камеры пока не раскрываются.

Также на тыльной стороне девайса можно увидеть нечто похожее на небольшую третью камеру, но в реальности это декоративный элемент либо система лазерного автофокуса.

Напомним, компактные флагманы среди китайских производителей сейчас уже выпускают Xiaomi и Vivo, а совсем недавно к ним присоединилась Oppo. На их фоне главной своей изюминкой OnePlus хочет сделать батарею.

Если перечисленные выше компании предлагают для смартфонов с экраном 6,3’’ аккумуляторы от 5400 до 5700 мАч, то OnePlus стремится всех удивить с батареей ёмкостью 6100 мАч. Причём толстым или тяжёлым гаджет не будет. Вес обещают на уровне 185 грамм, что даже символически меньше веса аналогов от Xiaomi и Vivo.

Согласно слухам, OnePlus 13T предложит флагманский чип Snapdragon 8 Elite и специально адаптированную для него систему охлаждения. Экран будет работать с частотой 120 Гц и получит разрешение 1.5K. Мощность зарядки для батареи составит от 80 до 90 ватт. Также некоторые источники приписывают новинке ультразвуковой сканер отпечатков вместо оптического, который не боится грязных и мокрых рук.

Заодно устройство будет защищено от воды на уровне IP68, а ещё получит некий фирменный чип G1, предназначенный для улучшения работы Wi-Fi.

Заметим, что Oppo и OnePlus – не единственные китайские компании, которые в этом году решили представить свои первые компактные флагманы. Аналогичный ход, но уже во второй половине года, по слухам, сделают Honor и Huawei.