Судя по всему, у будущего флагмана Samsung есть несколько прототипов, которые имеют общие черты, но отличаются камерами телефото.

Менее недели назад издание Wccftech, ссылаясь на инсайдера Vhsss_God, сообщало о новой конфигурации камер флагмана Galaxy S26 Ultra. Там говорилось, что вместо двух модулей телефото у S26 Ultra останется только один, но на базе крупного нового сенсора с разрешением 200 Мп. А сам смартфон станет первым в мире с конфигурацией 200+50+200 Мп.

Теперь же портал Gizmochina со ссылкой на информатора SiddhantGeek публикует иную информацию. Якобы этот инсайдер также знаком с прототипом S26 Ultra, и у гаджета не три, а по-прежнему четыре камеры на тыльной стороне. Конфигурация выглядит как 200+50+50+50 вместо нынешних 200+50+10+50 Мп.

Основная камера не изменилась в плане разрешения 200 Мп и размера сенсора, но зато получила переменную апертуру объектива F/1.4-4.0.

Это согласуется с предыдущими слухами. Изменение поможет модулю при необходимости захватывать больше света, а также добавлять естественные эффекты на фото. Сверхширокоугольная камера осталась неизменной. А вот оба телевика отличаются от предшественников.

Первый, предназначенный для портретной съёмки и ближнего зума, вырос в плане разрешения с 10 до 50 Мп. Размер сенсора стал крупнее, но ненамного, увеличившись с нынешних 1/3.52" до 1/3.15". При этом фокусное расстояние увеличилось с 67 до 80 мм. Соответственно, честный оптический зум вырастет с актуальных 2,8x до 3,3x.

Актуальная модель Galaxy S25 Ultra. Фото: Tech Advisor.



В свою очередь, вторая камера телефото стала ещё более «заточенной» на дальний зум. Её разрешение осталось прежним, размер сенсора символически уменьшился, но зато используется более светосильная оптика и фокусное расстояние 184 мм вместо нынешних 111 мм. Это даст гаджету оптический зум около 7,7x вместо актуального 4,6x.

Благодаря разрешению 50 Мп оба телевика смогут показывать и более мощный зум, достигая его уже методом кропа. Таким образом, в реальности S26 Ultra всё же превзойдёт по уровню приближения старые Ultra-флагманы Samsung. Во времена Galaxy S21-S23 Ultra там был телевик с фокусным расстоянием 230-240 мм, но с разрешением всего 10 Мп и очень слабой светосилой.

Стоит отметить, что данные Wccftech и Gizmochina различаются, по сути, только конфигурацией камер-телевиков. При этом в остальном они, напротив, совпадают. Оба источника говорят о прежней основной матрице на 200 Мп и прежнем сверхширокоугольном модуле 50 Мп.

Судя по всему, Samsung тестирует минимум два прототипа S26 Ultra, выбирая, каким путём лучше пойти. В первом фигурирует один, но очень крупный телевик. Это будет хорошо для портретной съёмки. Во втором случае есть два маленьких телевика, но зато с сильным зумом на втором.

Напомним, иные слухи о Galaxy S26 Ultra также приписывают девайсу большое обновление качества экрана, увеличенную минимум до 5500 мАч ёмкость батареи и возврат Bluetooth-соединения во встроенный стилус.