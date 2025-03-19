Изначально предназначенный для флагманов S25 чип в итоге может попасть только в удешевлённую вертикальную раскладушку.

Ещё прошлой осенью ключевые разработчики мобильных процессоров представили свои флагманские новинки. Qualcomm выпустила Snapdragon 8 Elite, Mediatek – Dimensity 9400 и даже находящаяся под санкциями Huawei вывела на рынок Kirin 9020.

Ответ от Samsung должен был называться Exynos 2500. Чипу приписывали дебют во флагманской серии Galaxy S25, результаты прототипов S25 с Exynos 2500 также всплывали в популярных бенчмарках. Впрочем, из них же становилось очевидно, что новый флагман Samsung заметно уступает Snapdragon 8 Elite.

В итоге серия S25 поступила на рынок исключительно с процессорами Qualcomm. Никакого разделения на регионы на этот раз не произошло. Инсайдеры тогда заявили, что дебют Exynos 2500 состоится позже и Samsung применит новые процессоры в складных Fold 7 и Flip 7.

Последующая информация внесла коррективы, уточнив, что большие складные Fold 7 всё же будут поставляться со Snapdragon 8 Elite. А Exynos достанется только вертикальным раскладушкам Flip 7.

Теперь же портал GSMArena, ссылаясь на корейские первоисточники, сообщает, что и Flip 7 могут не получить новейший Exynos. Якобы новинка вместо этого достанется удешевлённой модели Flip 7 FE, которая выйдет через несколько месяцев после основной.

Galaxy Flip 6. Фото: GSMArena.



Таким образом, список гаджетов с флагманским процессором Samsung сперва сузился до складных смартфонов, потом только до одного из их видов, а теперь и вовсе до одной модели.

Журналисты GSMArena предполагают, что Samsung боится испортить имидж Fold и Flip добавлением Exynos. Складные смартфоны корейского гиганта порой стоят дороже Galaxy Ultra, а вдобавок испытывают серьёзную конкуренцию со стороны китайских брендов.

Ресурс SamMobile, в свою очередь, добавляет, что даже в Flip 7 FE использование нового Exynos 2500 ещё не подтверждено на 100%. Согласно корейскому первоисточнику (издание The Bell), разработка чипа всё ещё идёт, поэтому Flip 7 FE с ним может появиться лишь в четвёртом квартале этого года. Либо у Flip 7 FE будет иной процессор.

Напомним, сегодня подтвердилась информация о том, что Google отказывается от услуг Samsung в создании мобильных SoC для смартфонов Pixel. Новые чипы Tensor G5 будет производить уже TSMC. Более того, Google намерена «вырезать» из процессора все компоненты Samsung, включая контроллер памяти, контроллер дисплея, блок ISP и прочее. Всё это американская компания намерена заменить собственными либо сторонними разработками.