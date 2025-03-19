Впервые за 5 лет Tensor будет производить не Samsung, а TSMC. Также Google заменит поставщика GPU и основательно переделает блок ISP.

Процессоры Tensor одновременно являются как уникальной характеристикой, так и слабым звеном смартфонов Google Pixel. Достаточно сказать, что в тестах вроде AnTuTu данные мобильные SoC порой уступают даже процессорам Kirin, которые Huawei из-за санкций вынуждена производить в Китае по не самым передовым техпроцессам.

Согласно информации издания Android Authority, в этом году с появлением смартфонов Pixel 10 всё может измениться. «Сердцем» устройств станет новый чип Tensor G5.

Если предыдущие четыре поколения Tensor производились силами Samsung по техпроцессам 5 и 4 нм, то за Tensor G5 будет отвечать тайваньский гигант TSMC. Причём производство будет вестись уже по 3 нм нормам.

Google была одной из немногих, кто пользовался услугами Samsung. Считается, что TSMC даже при одинаковых техпроцессах способна обеспечить значительно более высокую плотность транзисторов. Отсюда лучшая производительность и пониженное энергопотребление. 3 нм в исполнении TSMC могут стать внушительным шагом вперёд на фоне 4 нм Samsung.

Слухи о том, что Google наконец-то выберет TSMC вместо Samsung, ходили и ранее. Android Authority их не только подтвердили, но и добавили ряд любопытных деталей.

Смартфоны Pixel 9 оснащены процессором Tensor G4. Фото: Digital Trends.



Так, полной переработке подвергнется напрямую связанный с работой камер блок ISP (image signal processor). Раньше Google применяла в нём лишь ограниченное число своих разработок, а в остальном модуль оказывался модификацией ISP из процессоров Samsung Exynos. Теперь же это будет полностью самостоятельное, разработанное Google решение.

Ещё одна радикальная перемена связана с графическим ускорителем. Если прежде чипы Tensor всегда полагались на графику Mali от ARM, то теперь на смену ей приходит некий мощный графический блок от британского разработчика Imagination Technologies.

Наконец, Google в новом G5 будет использовать собственный контроллер памяти и заменит чип для кодирования/декодирования видео на решение от компании Chips&Media. То же самое произойдёт с контроллером дисплея, где чип Samsung заменят на аналогичный компонент VeriSilicon.

Ожидаются и другие многочисленные правки, которые сделают Tensor G5 сильно отличающимся от предшественников и не имеющим практически ничего от Samsung.

В то же время некоторые отдельные наработки самой Google из предыдущих Tensor всё же будут сохранены и перенесены в новый процессор. Это касается чипа для обработки звука, компрессора памяти «Emerald Hill» и, конечно же, фирменного ИИ-ускорителя Tensor TPU. Они будут перенесены в Tensor G5, причём в усовершенствованном виде.