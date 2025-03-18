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Alex040
Смартфон Vivo V50 Lite 4G получит камеру Sony и батарею 6500 мАч
Новинка станет самой доступной по цене моделью в линейке Vivo V50, но при этом сохранит некоторые преимущества старших версий.

Компания Vivo без каких-либо анонсов запустила в продажу модель Vivo V50 Lite 4G. Серия V50 относится к камерофонам, а V50 Lite 4G отныне наиболее доступный по цене её представитель.

Гаджет уже доступен для заказа на турецком сайте компании. Скорее всего, старт устройства в других странах – лишь вопрос времени.

Ключевыми достоинствами модели выступают главная камера с разрешением 50 Мп на базе матрицы Sony IMX882 и кремний-углеродная батарея ёмкостью 6500 мАч. Причём последнюю производителю удалось вместить в корпус толщиной 7,8 мм. Вес девайса составляет 196 грамм, что весьма легко для такой батареи. Мощность проводной зарядки равна 90 ватт.

Аккумулятор 6500 мАч, по словам Vivo, позволит пользователю, к примеру, более 27 часов смотреть контент на YouTube. В свою очередь, высокая мощность зарядки позволит заряжать гаджет до 100% всего за 57 минут. Сама батарея якобы может прослужить 5 лет без фатального износа.

Возвращаясь к камерам, модель оснащена фронтальным модулем с разрешением 32 Мп и сверхширокоугольным объективом 8 Мп. Также гаджет примечателен многофункциональной кольцевой вспышкой. Про оптическую стабилизацию информации, увы, нет.

Смартфон оснащён OLED-экраном с диагональю 6,77’’, разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Честная полноэкранная яркость составляет 1300 нит, что весьма неплохо для самой младшей модели в линейке.

«Сердцем» устройства выступит простенький процессор Snapdragon 685. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, ёмкость флеш-накопителя – 256 ГБ. Vivo заявляет для девайса высокое качество стереозвука, продвинутое защитное стекло и защиту от воды IP65. Гаджет работает на базе фирменной оболочки Funtouch OS 15, в основе которой лежит актуальная Android 15.

В Турции ценник модели заявлен на внушительном уровне 19 тысяч турецких лир, что при прямой конвертации превращается более чем в 500 долларов. За эти деньги пользователи также получат в подарок беспроводные наушники Vivo.

Впрочем, такая цена скорее связана с особенностями турецкого рынка и курса турецкой национальной валюты. Популярный портал GSMArena в карточке модели у себя на сайте называет цену не более 250 евро. Предыдущая модель V40 Lite 4G стоила около 200 евро.

#vivo #vivo v50 lite 4g
Источник: gizmochina.com
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