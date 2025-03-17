Пока обновляются лишь самые дорогие гаджеты бренда, однако более простые модели, похоже, следующие на очереди.

Realme GT 7 Pro. Фото: GSMArena.



Портал ITHome, ссылаясь на официального представителя Realme, сообщает, что компания намерена выпустить в Китае обновление минимум для семи своих смартфонов. Программный апдейт позволит гаджетам использовать новую функцию обходной зарядки.

Данная особенность не является чем-то уникальным, её уже используют некоторые другие китайские производители. Идея в том, чтобы компоненты гаджета могли получать питание из электросети (или другого внешнего источника) напрямую, минуя аккумулятор. Это нужно, чтобы не расходовать ресурс родной батареи смартфона, а также не нагревать её.

Иными словами, технология позволяет продлить батарее жизнь. Пригодиться она может увлечённым мобильным геймерам или тем, кто вынужден над чем-то кропотливо работать на смартфоне, не отвлекаясь на батарею.

Realme сообщает, что вместе с обновлением добавит данную функцию в следующие модели:

GT 7 Pro;

GT 5 Pro;

GT 6;

GT Neo 6;

GT Neo 6 SE;

Neo 7;

Neo 7 SE.

Первой станет модель GT 7 Pro, которая получит нужный апдейт уже в марте. Речь, впрочем, про китайские прошивки. Глобальные модели могут получить нововведение позже. Представитель Realme также отметил, что компания была бы рада обновить все смартфоны разом, но так не получится. Функция весьма серьёзная, поэтому инженеры предварительно долго адаптируют и тестируют её для каждой модели в отдельности.

Realme GT 7 Pro Racing.



Примечательно, что как минимум один новый смартфон Realme – Realme GT 7 Pro Racing не нуждается в апдейте ПО, так как там данная особенность есть уже изначально.

Наконец, из списка выше можно сделать вывод, что обходная зарядка будет доступна лишь самым дорогим моделям компании. К счастью, это не так. В рекламных материалах возможность также упоминалась для новой модели Realme Neo 7x, которая позже выйдет на глобальный рынок в качестве Realme 14 5G. Там батарея также на аппаратном уровне поддерживает обходную зарядку и нужен будет лишь апдейт ПО.

Напомним, 25 марта бренд запустит в России официальные продажи моделей Realme 14 Pro и Pro+. От предшественников их отличают процессоры, более крупные и яркие экраны, защита от воды IP68 и ёмкие кремний-углеродные батареи ёмкостью 6000 мАч. В свою очередь, летом в Китае может состояться анонс первых моделей серии Realme 15.