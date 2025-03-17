Модель F7 Pro принесёт с собой большой апгрейд на фоне предшественника, а версия Ultra в линейке появляется впервые.

Актуальные модели Poco F6 Pro.



Специализирующийся на инсайдах ресурс Passionategeekz раньше времени опубликовал пресс-рендеры и ряд характеристик готовящихся к выходу моделей Poco F7 Pro и F7 Ultra. Напомним, новинки должны официально представить 27 марта, но львиная часть информации известна уже сейчас.

Прежде всего, подтверждается, что Poco F7 Pro и Ultra окажутся почти копиями выпущенных несколько месяцев назад эксклюзивно для Китая моделей Redmi K80. Очевидное сходство можно наблюдать как в дизайне, так и в характеристиках. Отличия кроются в ёмкости аккумуляторов и, возможно, в параметрах дисплеев.

В любом случае новые Poco серии F7 продолжат традиции предшественников, предлагая флагманские процессоры за относительно умеренную цену. Причём в линейке теперь впервые есть модель Ultra. Она предложит не прошлогодние флагманы Snapdragon, как это было обычно, а актуальный Snapdragon 8 Elite.

Poco F7 Ultra.



В отличие от прошлогоднего лучшего Poco (F6 Pro), новая модель F7 Ultra также предоставит защиту от воды IP68, беспроводную зарядку и существенно более продвинутые вспомогательные камеры. Основной модуль останется почти прежним: 50 Мп на базе матрицы 1/1.55" с оптической стабилизацией.

Диагональ OLED-дисплея сохранится на уровне 6.67’’, но честная полноэкранная яркость может вырасти с 1200 до 1800 нит. Также заявлена поддержка Bluetooth 6.0 и ультразвуковой сканер отпечатков вместо прошлого оптического. Ёмкость аккумулятора увеличится до 5300 мАч против 5000 мАч в F6 Pro.

В свою очередь, более простая модель Poco F7 Pro не получит продвинутых вспомогательных камер, Bluetooth 6 и беспроводной зарядки. Вдобавок в качестве процессора здесь будет использоваться Snapdragon 8 Gen 3. Это хуже, чем Snapdragon 8 Elite в Ultra, но лучше 8 Gen 2 в Poco F6 Pro.

Poco F6 Pro.



Ещё F7 Pro превзойдёт F6 Pro по яркости экрана, наличию ультразвукового сканера вместо оптического и защите от воды IP68 вместо IP54. Пожалуй, важнейшая деталь: батарея 6000 мАч, что делает F7 Pro в этом плане лучше как предшественника, так и модели Ultra.

Некоторые разночтения у инсайдеров есть разве что по отдельным параметрам экрана. Так, авторитетный портал Gizmochina упоминает частоту обновления 144 Гц против 120 Гц, о которых говорят источники Passionategeekz. Кто из двух ресурсов оказался прав, мы узнаем уже 27 марта.