Huawei может выпустить модель с раздвижным экраном раньше, чем у Samsung появится конкурент для Mate XT, а у Apple – первый складной смартфон.

Huawei Mate XT. Фото: GSMArena.



Уже через несколько дней компания Huawei представит первый на рынке складной смартфон с соотношением сторон 16:10. Презентация этой новинки состоится 20 марта. Однако издание HuaweiCentral, ссылаясь на инсайдера в социальной сети Weibo, считает, что планы китайского гиганта гораздо обширнее.

Так, Huawei, видимо, признала успешным свой флагман Mate XT. Напомним, это первый в мире «тройной» складной смартфон, его диагональ в раскрытом состоянии доходит до 10’’. Гаджет стартовал в Китае осенью прошлого года, а в конце зимы вышел на глобальный рынок. Ни одного реального конкурента данное устройство всё ещё не имеет, а Huawei уже работает над второй версией.

Конкретики здесь нет, но инсайдер утверждает, что массовое производство Mate XT 2 начнётся в конце этого года и где-то в первой половине 2026, спустя полтора года после предшественника, девайс попадёт в продажу.

Однако это не всё. Якобы у Huawei в планах ещё более впечатляющее устройство, и выйдет оно раньше, чем Mate XT 2. Речь про первый в мире раздвижной смартфон. Его старт может прийтись на самый конец 2025 либо начало 2026 года. Значений диагонали здесь не указывается, но прототипы подобных гаджетов от разных производителей, как правило, предлагали компактные экраны около 6’’, способные раздвигаться до 8’’.

Прототип раздвижного смартфона Tecno.



В свою очередь, портал HuaweiCentral замечает, что Huawei уже около 4 лет регистрирует различные патенты, связанные с раздвижными смартфонами. Поэтому их воплощение в реальное устройство после долгих лет работы уже не кажется удивительным.

Слухи о появлении раздвижных смартфонов будоражат сеть как минимум с 2020 года. С тех пор многие компании, включая Samsung, Oppo, TCL, Tecno, Xiaomi и Motorola, заявляли о работе в этом направлении. Показывались даже рабочие прототипы, однако до реальных продаж, кажется, всё ещё далеко.

Одним из главных препятствий на пути подобных устройств является даже не сложный раздвижной дисплей, а общая громоздкость, оставляющая мало пространства для батареи. Так, якобы прототипы некоторых упомянутых выше компаний комплектовались аккумуляторами всего по 3000 мАч, что очень мало. Теперь же отчасти решить проблему может новая технология кремний-углеродных аккумуляторов.

Если данные инсайдера верны, то Huawei, как и в случае с «тройным» складным смартфоном, может оказаться первой на рынке, кто превратит прототипы раздвижного смартфона в реальный гаджет для продаж.