Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Alex040
Huawei готовит первый раздвижной смартфон и второе поколение Mate XT
Huawei может выпустить модель с раздвижным экраном раньше, чем у Samsung появится конкурент для Mate XT, а у Apple – первый складной смартфон.

Huawei Mate XT. Фото: GSMArena.

Уже через несколько дней компания Huawei представит первый на рынке складной смартфон с соотношением сторон 16:10. Презентация этой новинки состоится 20 марта. Однако издание HuaweiCentral, ссылаясь на инсайдера в социальной сети Weibo, считает, что планы китайского гиганта гораздо обширнее.

Так, Huawei, видимо, признала успешным свой флагман Mate XT. Напомним, это первый в мире «тройной» складной смартфон, его диагональ в раскрытом состоянии доходит до 10’’. Гаджет стартовал в Китае осенью прошлого года, а в конце зимы вышел на глобальный рынок. Ни одного реального конкурента данное устройство всё ещё не имеет, а Huawei уже работает над второй версией.

Конкретики здесь нет, но инсайдер утверждает, что массовое производство Mate XT 2 начнётся в конце этого года и где-то в первой половине 2026, спустя полтора года после предшественника, девайс попадёт в продажу.

Однако это не всё. Якобы у Huawei в планах ещё более впечатляющее устройство, и выйдет оно раньше, чем Mate XT 2. Речь про первый в мире раздвижной смартфон. Его старт может прийтись на самый конец 2025 либо начало 2026 года. Значений диагонали здесь не указывается, но прототипы подобных гаджетов от разных производителей, как правило, предлагали компактные экраны около 6’’, способные раздвигаться до 8’’.

Прототип раздвижного смартфона Tecno.

В свою очередь, портал HuaweiCentral замечает, что Huawei уже около 4 лет регистрирует различные патенты, связанные с раздвижными смартфонами. Поэтому их воплощение в реальное устройство после долгих лет работы уже не кажется удивительным.

Слухи о появлении раздвижных смартфонов будоражат сеть как минимум с 2020 года. С тех пор многие компании, включая Samsung, Oppo, TCL, Tecno, Xiaomi и Motorola, заявляли о работе в этом направлении. Показывались даже рабочие прототипы, однако до реальных продаж, кажется, всё ещё далеко.

Одним из главных препятствий на пути подобных устройств является даже не сложный раздвижной дисплей, а общая громоздкость, оставляющая мало пространства для батареи. Так, якобы прототипы некоторых упомянутых выше компаний комплектовались аккумуляторами всего по 3000 мАч, что очень мало. Теперь же отчасти решить проблему может новая технология кремний-углеродных аккумуляторов.

Если данные инсайдера верны, то Huawei, как и в случае с «тройным» складным смартфоном, может оказаться первой на рынке, кто превратит прототипы раздвижного смартфона в реальный гаджет для продаж.

#huawei #mate xt
Источник: huaweicentral.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Tesla прекращает поставки Cybertruck, поскольку владельцы жалуются на отваливающиеся детали кузова
8
Учёный из Канзаса предполагает, что мы находимся внутри черной дыры
15
Конец поддержки Windows 10 создал для благотворительных организаций США проблему
4
Впервые за последние три года в России официально начали поставлять новые южнокорейские автомобили
+
Nvidia показала три игры с частотой до 500 кадров в секунду на DLSS 4
9
В Санкт-Петербурге продолжается мегапроект по строительству ШМСД
6
Hisense выпустила портативный лазерный проектор M2 Pro 4K с 1,3-кратным оптическим зумом
+
Россия заняла пятое место в топе стран с самыми большими запасами золота
7
Nokia выпустила первую в мире 8K камеру с 360° съёмкой
+
Спрос на видеокарты AMD RX 9070 XT назван беспрецедентным, а запуск RDNA 4 историческим
3
Приложение Google "Найди мое устройство" теперь может отображать местоположение ваших контактов
+
Пользователь Evandure завершил свой 5 летний проект водяного охлаждения "Goldrush in Bavaria"
+
КамАЗ с шестиствольной установкой АК-306 получил прицел
8
Новая стиральная машина Haier может стирать носки, шорты и пальто одновременно
1
В шутере Counter-Strike 2 одновременно находились более 1,8 млн пользователей — это новый рекорд
+
Новый универсал Lada Iskra представили публике вживую
8
Microsoft подала заявку на регистрацию в России бренда Age of Empires
+
Xiaomi 16 откажется от компактных моделей в пользу большего дисплея и более тонкой конструкции
+
Компания Porsche представила модернизированный велосипед eBike Sport
+
Nvidia обновила технологическую демонстрацию трассировки лучей на базе Unreal Engine 5 - Zorah
1

Популярные статьи

Почему массовый выпуск среднемагистрального самолёта Ту-214 возможен только в 2026 году
17
Итоги гоночного уик-энда 15-16 марта
+
Sony PlayStation 3 или мыловарня — разбираем миф о сложной архитектуре процессоров CELL
13
Как нажимать кнопки удалённо - обзор умной кнопки Tuya и её возможностей
6
Как я полюбил бразильские видеоигры и почему считаю их самыми перспективными в игровой индустрии
+
Разбираем игровой ноутбук MONSTER Tulpar T7 v20.3 и сравниваем с MSI Alpha 15 A4DEK-011RU
72
Как эффективно писать блоги и работать с текстом — практические советы от автора более 1000 статей
9
Какие проблемы мешают делать сверхзвуковые пассажирские самолёты в 2025 году
2
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)
1
Разбираем Lite-версии приложений - спасение для слабых устройств или компромисс с функциональностью
+

Сейчас обсуждают

John Pink
13:40
Делореан. Ауди клеит алюминиевые кузова
Tesla прекращает поставки Cybertruck, поскольку владельцы жалуются на отваливающиеся борта
John Pink
13:39
Это немножко разного класса машины.
Tesla прекращает поставки Cybertruck, поскольку владельцы жалуются на отваливающиеся борта
OgoGoLog
13:26
Ну пусть не спрашивают, от этого они не перестанут быть законными целями. США в Сирию никто не звал, по этому по их базе у нефтяных месторождений прилетало от кого ни поподя, в отличии от баз РФ.
The Times: Великобритания планирует развернуть на территории Украины до 30 тысяч миротворцев
Антон Заречнев
13:25
Заготовки с новостных телеграмм каналов.
The Times: Великобритания планирует развернуть на территории Украины до 30 тысяч миротворцев
Владислав Новицкий
13:25
блондинки и не на такое способны
Tesla на автопилоте врезалась в стену с нарисованной свободной дорогой
Антон Заречнев
13:25
Ты не человек получается, раз не воспринимаешь больше 15 слов.
The Times: Великобритания планирует развернуть на территории Украины до 30 тысяч миротворцев
ebatoryi
13:24
пару раз так поговорит трамп и больше трубку на него не поднимут.Он пиарится на этих звонках.
Университет Экс-Марсель: Всё больше американских исследователей уезжают работать в Европу
polkten
13:24
В своё время Ту-214 "зарезали" в пользу ССДж, хотя было понятно, что ССДж это попил низкокачественный, результат за окном
Почему массовый выпуск среднемагистрального самолёта Ту-214 возможен только в 2026 году
Игривый
13:22
Всё верно делает Великая Англия, ведь для развертывания достаточно разрешения Стефанчука как легитимного представителя Украины. Россия тоже никого не спрашивала когда развернула свои войска в Сирии, д...
The Times: Великобритания планирует развернуть на территории Украины до 30 тысяч миротворцев
Дмитрий Смелых
13:21
Дешевле им станет и мирнее, тупо подкуп изнутри властей и депутатов, ну и проведение референдума о присоединении к Китаю. =)
Китай испытывает новую плавающую боевую машину пехоты с дистанционно управляемой башней
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем