Недавно представленные флагманы Galaxy S25 на родине Samsung превзошли продажи смартфонов серии Note 10, которые много лет были недосягаемы.

Galaxy S25 Ultra. Фото: GSMArena.



Издание SamMobile, ссылаясь на корейские первоисточники, сообщает, что Samsung наконец-то удалось превзойти свой старый рекорд в Южной Корее.

В частности, в 2019 году серия Note 10 настолько сильно заинтересовала местных покупателей, что сумела разойтись числом в миллион единиц всего за 25 дней.

С тех пор прошло уже немало времени. Серия Note оказалась закрыта, было выпущено несколько поколений флагманов Galaxy S, а встроенный стилус стал визитной карточкой моделей Galaxy S Ultra. Однако превзойти успех 2019 года у компании всё никак не получалось.

Ситуация изменилась только сейчас. Моделям семейства S25 удалось разойтись числом более одного миллиона единиц всего через 21 день после релиза. К сравнению, предшествующей серии S24 для этого понадобилось на неделю больше.

Ещё одна хорошая новость для Samsung: около 50% корейских покупателей вновь предпочли самую технологически продвинутую версию Ultra. Также было и в прошлом году, а вот в предыдущие годы продажи Ultra держались на уровне 42-46%.

Напомним, Ultra отличаются от других моделей серии встроенным стилусом, четырьмя камерами вместо трёх, а разрешение главной камеры составляет 200 вместо 50 Мп. Вдобавок, начиная с прошлого года, модели Ultra уникальны особо эффективным антибликовым покрытием экрана.

Трио моделей семейства Galaxy S25. Фото: GSMArena.



Что касается самой линейки Galaxy S25, то ключевыми нововведениями серии стали флагманский процессор Snapdragon 8 Elite, более тонкие корпуса и быстрый Wi-Fi 7. Издание GSMArena также провело тесты и выявило, что все модели линейки работают минимум на час дольше, хотя ёмкость батарей осталась неизменной.

Конкретно версия S25 Ultra вдобавок получила чуть более крупный экран, заметно уменьшенные рамки вокруг него, сниженный вес, улучшенную систему охлаждения, более громкий звук и новую сверхширокоугольную камеру.

Впрочем, журналисты предполагают, что причиной успеха серии S25 стали не новшества, а целая серия различных выгодных покупательских программ, которые Samsung запустила к релизу новинок. В Корее в них участвует минимум каждый пятый клиент компании, а львиную часть составляют люди в возрасте от 20 до 30 лет.

Между тем, поколению Galaxy S26 инсайдеры приписываю куда более весомое число новшеств. Сообщается о значительно более технологичных дисплеях и новых кремний-углеродных батареях. Версия Ultra якобы впервые за несколько лет получит новую главную камеру и особо крупную матрицу для камеры телефото.