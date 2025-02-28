Пользователей ожидают новые камерофоны, игровые модели, вертикальные раскладушки, а также гаджет, ориентированный на меломанов.

ZTE Nubia Z70 Ultra. Фото: GSMArena.



В начале марта в Барселоне пройдёт ежегодное мероприятие Mobile World Congress (MWC). Туда, как правило, съезжаются производители смартфонов от мала до велика, чтобы продемонстрировать новинки публике и заодно сделать ряд важных анонсов.

Среди участников вновь будет ZTE, включая подконтрольный ей бренд Nubia. В социальной сети Weibo как сама компания, так и её глава за последние дни поделились списком новинок, которые следует ожидать в Барселоне. Некоторые гаджеты уже знакомы следящим за новостями пользователям. Другие и вовсе упоминаются впервые.

Прежде всего ZTE везёт на выставку два продвинутых флагмана, которые под конец прошлого года стартовали в Китае. Это фотофлагман ZTE Nubia Z70 Ultra и игровые Red Magic 10 Pro (и Pro+). Оба гаджета предлагают дизайн с минимальными рамками и скрытой под экраном фронтальной камерой.

Z70 Ultra уникален главной камерой с фокусным расстоянием 35 мм (так видит мир человеческий глаз), совмещённой с объективом с переменной апертурой. Такого сочетания на рынке сейчас не предлагает ни один другой производитель. В свою очередь, модели Red Magic 10 Pro имеют камеры проще, но зато обладают активной системой охлаждения, курками-триггерами и прочими игровыми особенностями. Вдобавок ёмкость их батарей составляет 7050 мАч.

Nubia Red Magic 10 Pro. Фото: GSMArena.



ZTE Nubia не только хочет расширить географию продаж обоих гаджетов, но и предложит для них новые варианты расцветок и дизайна корпуса.

Иная новинка – складной смартфон Nubia Flip 2, который в начале года уже стартовал в Японии. Главная «изюминка» гаджета – цена. Девайс, как и предшественник, будет одним из самых доступных складных смартфонов на рынке. Главное отличие от предыдущей модели – значительно увеличенный и переделанный внешний экран. Раскрывать смартфон благодаря ему придётся реже.

Следующий гаджет – Nubia Music 2, который также ещё в январе поступил в продажу в ряде стран, а сейчас находится на пороге более масштабного запуска. Отличительная особенность устройства – громкий и качественный звук. Модель первого поколения страдала от слишком бюджетного процессора и медленного Wi-Fi. В новинке это исправили, слегка увеличили и улучшили экран, сделали звук якобы ещё лучше, а также добавили глифы-светодиоды а-ля Nothing Phone.

Nubia Music первого поколения. Фото: The Modern Creatures.



Ещё ZTE Nubia везёт на MWC пару серий смартфонов, которые и вовсе ещё нигде не продаются. Это игровые модели Neo 3 и Neo 3 GT, а также камерофоны Focus 2 и Focus 2 Ultra. Все гаджеты отнюдь не флагманские и ориентированы на доступные цены.

Модели Neo 3 предложат оригинальный дизайн и упор на выгодное сочетание цена/производительность. Прошлая модель Neo 2, к слову, также была примечательна встроенными курками-триггерами, что в недорогих смартфонах прежде обычно не встречались.

В свою очередь, Focus 2 сделают упор на съёмку фото и видео. Прошлогодняя серия обладала камерами 108 Мп на базе крупных сенсоров от Samsung. В качестве «изюминки» ZTE добавила в устройства многофункциональную физическую кнопку управления камерой. В версии Focus Pro кнопка также учитывала силу нажатия. Модели Focus 2, по предварительным данным, тоже получает некие нестандартные для недорогих моделей особенности.

Все ожидаемые новинки.



Наконец, помимо россыпи смартфонов на MWC 2025 ZTE намерены показать новое сетевое оборудование, TWS-наушники и планшет. А одной из самых ярких новинок должен стать первый в ассортименте производителя ноутбук с 3D-экраном, где трёхмерный контент можно смотреть без специализированных очков.