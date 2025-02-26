Внешний вид Galaxy Fold 7 по версии инсайдеров.



В прошлом году компания Samsung получила немало критики за то, что её складной флагман Galaxy Fold 6 лишь минимально отличался от предшественника. Судя по поступающей информации, следующая новая версия Fold изменится гораздо сильнее.

Прежде инсайдеры уже говорили, что модель станет тоньше. Упоминались цифры около 10 мм вместо нынешних 12,1 мм. Теперь же известный инсайдер OnLeaks заявил, что в реальности гаджет станет ещё более тонким, называя цифры от 9 до 9,5 мм.

Толщина одной половинки устройства составит всего около 4,5 мм вместо нынешних 5,6 мм. Зазор между частями при складывании благодаря новому шарниру станет значительно меньше. Складка в центре экрана, предположительно, также станет менее броской.

Заметим, если гаджет окажется тоньше с 12,1 до хотя бы 9,5 мм – это будет самым большим изменением за всю историю линейки Fold. К сравнению, за все предыдущие пять лет, с первой версии по шестую, складной флагман стал тоньше всего с 15,5 до 12,1 мм.

реклама





OnLeaks внёс ясность и по экрану. Если ранние слухи приписывали гаджету внутренний дисплей 8’’ против нынешних 7,6’’, то инсайдер называет уже цифру 8,2’’. Это также будет самое большое изменение за всю историю линейки. Самый первый Galaxy Fold имел диагональ 7,3’’.

Также, по данным инсайдера, вырастет и внешний экран. Он увеличится с нынешних 6,3 до 6,5’’. Габариты гаджета в раскрытом состоянии в итоге составят 158,4 x 143,1 x 4,5 мм. К сравнению, сейчас это 153,5 x 132,6 x 5,6 мм.

Анализируя полученной информацию, другой известный инсайдер – Ice Universe пришёл к выводу, что у нового Fold 7 будут ещё и существенно уменьшенные рамки вокруг внутреннего складного дисплея. Инсайдер называет это сюрпризом и даже технологическим прорывом.

Напомним, иные слухи приписывают модели Fold 7 новую главную камеру с разрешением 200 Мп, титан в материалах корпуса и процессор Snapdragon 8 Elite. Ложкой дёгтя может стать батарея, которая окажется на прежнем (4400 мАч) или лишь символически увеличенном уровне. С другой стороны, актуальный флагман S25 Ultra тоже остался с прежней батареей, но благодаря различным оптимизациям ПО или «железа» работает на час дольше.

Анонс Galaxy Fold 7 ожидается нынешним летом, скорее всего, в июле. Согласно последним данным, компанию ему на этот раз могут составить сразу несколько гаджетов. Это будут вертикальные раскладушки Flip 7 и, впервые, более дешёвые модели Flip 7 SE.

Также летом может быть анонсирован первый смартфон компании с двойным сгибом. Если обычный Fold при раскрытии превращается в мини-планшет с экраном около 8’’, то новому гаджету приписывают дисплей уже более 10’’. Впрочем, это устройство якобы будет весьма экспериментальным и первоначальный его тираж составит всего около 200 тысяч единиц.