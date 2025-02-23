В реальности девайс получился тоньше, чем предполагали ранние слухи, зато по батарее и «урезанному» процессору инсайдеры оказались правы.

Четвёртый смартфон флагманской серии Galaxy S25 – S25 Edge всё ещё не обзавёлся точной датой выхода. Однако тестовая версия гаджета неожиданно оказалась на коротком обзоре у испаноязычного блогера tecnologiaconalexis.

Первое, что сделал автор – попытался оценить толщину девайса, ведь именно она позиционируется как главное изменение. На видео устройство сопоставляется со складным смартфоном Galaxy Z Fold 6. S25 Edge выглядит лишь символически толще, чем одна из половинок этого гаджета.

Напомним, половинки актуального складного флагмана Samsung имеют толщину 5,6 мм. Это значит, что ранние слухи о толщине S25 Edge на уровне 6,4 мм были неверны, а реальная толщина смартфона составляет около 5,8 мм. Именно такое значение указывали более поздние слухи, и они оказались правы.

Ещё одной важной деталью, которую раскрыл обзор, стала ёмкость аккумулятора – она составляет 4000 мАч. Это совсем немного, но при столь тонком корпусе всё могло быть ещё хуже. Напомним, актуальная модель S25+ с диагональю экрана 6,7’’ (у Edge столько же) имеет толщину 7,3 мм и аккумулятор ёмкостью 4900 мАч.

Среди других параметров автор подтвердил 12 ГБ ОЗУ, а также использование урезанной версии флагманского Snapdragon 8 Elite с семью ядрами вместо восьми. Камеры пока всё ещё остаются загадкой, хотя им приписывают разрешение 200 и 12 Мп. Также слухи пророчат для S25 Edge частичное использование керамики в материалах корпуса.

Гаджет был официально подтверждён и даже показан на январской презентации основных моделей S25, однако полноценный анонс версии Edge должен произойти позже.

Основным конкурентом девайса станет выходящий осенью iPhone 17 Air. Последний заменит iPhone Plus и предложит толщину около 5,5 мм. Однако компромиссов там ожидается ещё больше, чем у Samsung. В частности, iPhone 17 Air якобы получит только одну тыльную камеру, один динамик, батарею около 3000 мАч, модем без поддержки mmWave и не будет иметь физического слота для SIM-карт.

Некоторые ресурсы справедливо замечают, что Samsung и Apple взялись за сверхтонкие гаджеты, но в отличие от китайских производителей ещё не освоили технологию кремний-углеродных батарей. В итоге новинки обеих компаний будут полны компромиссов, включая спорное время автономной работы.