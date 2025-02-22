Nothing Phone (3a) Pro.
Созданная одним из основателей OnePlus компания Nothing готовится представить сразу два новых смартфона. Хотя официальная презентация назначена лишь на 4 марта, за последние дни в сеть волнами утекла практически вся информация о грядущих новинках.
Главное новшество будет связано с камерами. Выпущенная около года назад модель Phone (2a) уже имела весьма крупную матрицу основной камеры 1/1,56" и оптическую стабилизацию. В этом году Nothing решила пойти дальше и впервые оснастит свои новинки третьей камерой: компанию основному и сверхширокоугольному модулю составит телевик.
Камеры телефото предназначены для качественной портретной съёмки, избавляют от искажений на фото, а также обеспечивают смартфонам оптический зум. Наличие подобного модуля в относительно недорогих моделях – всё ещё редкость.
Nothing Phone (3a) получит телевик с разрешением 50 Мп и оптическим зумом 2x. В свою очередь, модель (3a) Pro оснастят перископическим телевиком 50 Мп с улучшенной оптикой, матрицей Sony и оптическим зумом 3x. Благодаря высокому разрешению сенсора Nothing в утекших промо-материалах обещает зум без потерь в качестве на уровне 4x для базовой модели и 6x для версии Pro.
Nothing Phone (3a).
Если же объединить оптический зум с традиционным цифровым увеличением, то пользователь сможет приближать картинку до 30x в стандартной модели (3a) и до 60x в (3a) Pro. Впрочем, о качестве здесь уже говорить не приходится. Основная камера также будет существенно доработана, включая улучшенную HDR-съёмку.
Что касается иных нововведений, то модель (3a) на фоне прошлогодней (2a) получит слегка увеличенный экран 6,8’’ вместо 6,7’’, а его пиковая яркость вырастет с 1300 сразу до 3000 нит. На смену процессору Dimensity 7200 придёт немного более мощный Snapdragon 7s Gen 3.
Также девайс получит защиту IP64 вместо IP54, новое защитное стекло, Bluetooth 5.4 и увеличенную до 50 ватт мощность зарядки. Также моделям приписывают новую отдельную кнопку для управления камерой и другими функциями.
В свою очередь версии Pro в прошлом году не выходило. Она будет отличаться как минимум упомянутым выше перископом, дизайном, а также фронтальной камерой с разрешением 50 Мп вместо 32 Мп.
Дисплей Nothing Phone (3a) и (3a) Pro.
Напомним, первый смартфон Nothing появился на рынке в 2022 году. Изначально компания выпускала только весьма дорогие модели, однако позже сделала сразу пару шагов в сторону более доступных устройств.
Главная «изюминка» большинства гаджетов Nothing – специальные глифы-светодиоды, которые линиями нанесены на тыльную сторону смартфонов. Их можно использовать в качестве индикаторов для любой важной информации, уведомлений или как прогресс-бары для различных таймеров и операций. При съёмке светодиоды могут играть роль продвинутой и настраиваемой вспышки.
Также смартфоны Nothing отличает оболочка Nothing OS, запоминающаяся нестандартным и минималистичным дизайном. Наконец, гаджеты показывают весьма высокие результаты в тестах автономности.