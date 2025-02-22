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Alex040
Смартфоны Nothing Phone (3a) и (3a) Pro станут недорогими камерофонами
Nothing впервые оснастит свои модели камерами телефото, причём первыми будут не флагманские девайсы серии (3a).

Nothing Phone (3a) Pro.

Созданная одним из основателей OnePlus компания Nothing готовится представить сразу два новых смартфона. Хотя официальная презентация назначена лишь на 4 марта, за последние дни в сеть волнами утекла практически вся информация о грядущих новинках.

Главное новшество будет связано с камерами. Выпущенная около года назад модель Phone (2a) уже имела весьма крупную матрицу основной камеры 1/1,56" и оптическую стабилизацию. В этом году Nothing решила пойти дальше и впервые оснастит свои новинки третьей камерой: компанию основному и сверхширокоугольному модулю составит телевик.

Камеры телефото предназначены для качественной портретной съёмки, избавляют от искажений на фото, а также обеспечивают смартфонам оптический зум. Наличие подобного модуля в относительно недорогих моделях – всё ещё редкость.

Nothing Phone (3a) получит телевик с разрешением 50 Мп и оптическим зумом 2x. В свою очередь, модель (3a) Pro оснастят перископическим телевиком 50 Мп с улучшенной оптикой, матрицей Sony и оптическим зумом 3x. Благодаря высокому разрешению сенсора Nothing в утекших промо-материалах обещает зум без потерь в качестве на уровне 4x для базовой модели и 6x для версии Pro.

Nothing Phone (3a).

Если же объединить оптический зум с традиционным цифровым увеличением, то пользователь сможет приближать картинку до 30x в стандартной модели (3a) и до 60x в (3a) Pro. Впрочем, о качестве здесь уже говорить не приходится. Основная камера также будет существенно доработана, включая улучшенную HDR-съёмку.

Что касается иных нововведений, то модель (3a) на фоне прошлогодней (2a) получит слегка увеличенный экран 6,8’’ вместо 6,7’’, а его пиковая яркость вырастет с 1300 сразу до 3000 нит. На смену процессору Dimensity 7200 придёт немного более мощный Snapdragon 7s Gen 3.

Также девайс получит защиту IP64 вместо IP54, новое защитное стекло, Bluetooth 5.4 и увеличенную до 50 ватт мощность зарядки. Также моделям приписывают новую отдельную кнопку для управления камерой и другими функциями.

В свою очередь версии Pro в прошлом году не выходило. Она будет отличаться как минимум упомянутым выше перископом, дизайном, а также фронтальной камерой с разрешением 50 Мп вместо 32 Мп.

Дисплей Nothing Phone (3a) и (3a) Pro.

Напомним, первый смартфон Nothing появился на рынке в 2022 году. Изначально компания выпускала только весьма дорогие модели, однако позже сделала сразу пару шагов в сторону более доступных устройств.

Главная «изюминка» большинства гаджетов Nothing – специальные глифы-светодиоды, которые линиями нанесены на тыльную сторону смартфонов. Их можно использовать в качестве индикаторов для любой важной информации, уведомлений или как прогресс-бары для различных таймеров и операций. При съёмке светодиоды могут играть роль продвинутой и настраиваемой вспышки.

Также смартфоны Nothing отличает оболочка Nothing OS, запоминающаяся нестандартным и минималистичным дизайном. Наконец, гаджеты показывают весьма высокие результаты в тестах автономности.

#nothing #nothing phone #nothing phone (3a)
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