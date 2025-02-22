Новинка возьмёт почти всё лучшее от Neo 7, но предложит более доступный ценник.

Компания Realme готовит свою следующую презентацию, на которой представит сразу два новых смартфона. Мероприятие намечено на 25 февраля, а его главная премьера – мощный субфлагман Realme Neo 7 SE.

В плане характеристик устройство обещает быть очень похожим на представленную в декабре модель Neo 7. Однако вместо процессора Dimensity 9300 ожидается Dimensity 8400, благодаря чему ценник уменьшится на 10-15%. В частности, Realme Neo 7 SE приписывают цену около 2000 юаней, что при прямой конвертации превращается в 24,5 тысячи рублей.

Главной изюминкой смартфона за эти деньги станет мощный кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 7000 мАч, которому даже дали собственное имя – Titan. Опасаться, что смартфон с такой батареей станет слишком громоздким, не стоит. Новая технология позволила установить аналогичный аккумулятор в Neo 7, толщина которого составила всего 8,6 мм.

Кремний-углеродная батарея также позволит гаджету значительно стабильнее держать заряд при отрицательных температурах.

Вдобавок девайс поддерживает технологию обходной зарядки. В этом случае подключённое к розетке устройство (например, во время длительных игр) может получать энергию напрямую, минуя батарею. Это значит, что ресурс аккумулятора не будет расходоваться, а сама батарея не будет нагреваться и «изнашиваться». Заметим, что Realme не первая, кто реализует нечто подобное.

Также модель Neo 7 SE должна получить продвинутый LTPO OLED-дисплей 6,8’’ с полноэкранной яркостью 1600 нит и пиковой яркостью 6000 нит. Основная камера будет представлена средней по размеру матрицей Sony 50 Мп 1/1.95" с поддержкой оптической стабилизации. Компанию главному модулю составит «ширик» с разрешением 8 Мп.

Несмотря на сниженную цену, Realme, кажется, не намерена сильно упрощать модель SE на фоне базовой версии Neo 7. Поэтому гаджет сохранит защиту IP68 и относительно прочное кристаллическое защитное стекло. Ресурс IT Home также сообщает про наличие у девайса металлической рамки.

Realme Neo 7 SE станет вторым в мире смартфоном с процессором Dimensity 8400 после Poco X7 Pro (он же Redmi Turbo 4). При одинаковом ценнике в 2000 юаней Realme хочет выделиться чуть более крупным и технологичным экраном, а также более ёмкой батареей.

В свою очередь чип Dimensity 8400 в AnTuTu превосходит своего предшественника (8300) минимум на 15%, набирая около 1,6 млн баллов. Однако Realme утверждает, что в её будущем смартфоне данная SoC и вовсе возьмёт планку в 1,88 млн баллов.

Наконец, вместе с Realme Neo 7 SE будет анонсирована и некая другая модель под названием Neo 7x. Её ценник будет вдвое ниже и составит около 1000 юаней. Причём за такую цену гаджет будет на удивление хорошо оснащён: ему приписывают новейший процессор Snapdragon 6 Gen 4, камеры 50+2 Мп, батарею ёмкостью 6000 мАч и OLED-экран 6,67’’. Некоторые инсайдеры предполагают, что это устройство попадёт на глобальный рынок под названием Realme 14 5G.