Компания Realme готовит свою следующую презентацию, на которой представит сразу два новых смартфона. Мероприятие намечено на 25 февраля, а его главная премьера – мощный субфлагман Realme Neo 7 SE.
В плане характеристик устройство обещает быть очень похожим на представленную в декабре модель Neo 7. Однако вместо процессора Dimensity 9300 ожидается Dimensity 8400, благодаря чему ценник уменьшится на 10-15%. В частности, Realme Neo 7 SE приписывают цену около 2000 юаней, что при прямой конвертации превращается в 24,5 тысячи рублей.
Главной изюминкой смартфона за эти деньги станет мощный кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 7000 мАч, которому даже дали собственное имя – Titan. Опасаться, что смартфон с такой батареей станет слишком громоздким, не стоит. Новая технология позволила установить аналогичный аккумулятор в Neo 7, толщина которого составила всего 8,6 мм.
Кремний-углеродная батарея также позволит гаджету значительно стабильнее держать заряд при отрицательных температурах.
Вдобавок девайс поддерживает технологию обходной зарядки. В этом случае подключённое к розетке устройство (например, во время длительных игр) может получать энергию напрямую, минуя батарею. Это значит, что ресурс аккумулятора не будет расходоваться, а сама батарея не будет нагреваться и «изнашиваться». Заметим, что Realme не первая, кто реализует нечто подобное.
Также модель Neo 7 SE должна получить продвинутый LTPO OLED-дисплей 6,8’’ с полноэкранной яркостью 1600 нит и пиковой яркостью 6000 нит. Основная камера будет представлена средней по размеру матрицей Sony 50 Мп 1/1.95" с поддержкой оптической стабилизации. Компанию главному модулю составит «ширик» с разрешением 8 Мп.
Несмотря на сниженную цену, Realme, кажется, не намерена сильно упрощать модель SE на фоне базовой версии Neo 7. Поэтому гаджет сохранит защиту IP68 и относительно прочное кристаллическое защитное стекло. Ресурс IT Home также сообщает про наличие у девайса металлической рамки.
Realme Neo 7 SE станет вторым в мире смартфоном с процессором Dimensity 8400 после Poco X7 Pro (он же Redmi Turbo 4). При одинаковом ценнике в 2000 юаней Realme хочет выделиться чуть более крупным и технологичным экраном, а также более ёмкой батареей.
В свою очередь чип Dimensity 8400 в AnTuTu превосходит своего предшественника (8300) минимум на 15%, набирая около 1,6 млн баллов. Однако Realme утверждает, что в её будущем смартфоне данная SoC и вовсе возьмёт планку в 1,88 млн баллов.
Наконец, вместе с Realme Neo 7 SE будет анонсирована и некая другая модель под названием Neo 7x. Её ценник будет вдвое ниже и составит около 1000 юаней. Причём за такую цену гаджет будет на удивление хорошо оснащён: ему приписывают новейший процессор Snapdragon 6 Gen 4, камеры 50+2 Мп, батарею ёмкостью 6000 мАч и OLED-экран 6,67’’. Некоторые инсайдеры предполагают, что это устройство попадёт на глобальный рынок под названием Realme 14 5G.