Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Alex040
Realme Neo 7 SE получит батарею Titan с ёмкостью 7000 мАч и обходной зарядкой
Новинка возьмёт почти всё лучшее от Neo 7, но предложит более доступный ценник.

Компания Realme готовит свою следующую презентацию, на которой представит сразу два новых смартфона. Мероприятие намечено на 25 февраля, а его главная премьера – мощный субфлагман Realme Neo 7 SE.

В плане характеристик устройство обещает быть очень похожим на представленную в декабре модель Neo 7. Однако вместо процессора Dimensity 9300 ожидается Dimensity 8400, благодаря чему ценник уменьшится на 10-15%. В частности, Realme Neo 7 SE приписывают цену около 2000 юаней, что при прямой конвертации превращается в 24,5 тысячи рублей.

Главной изюминкой смартфона за эти деньги станет мощный кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 7000 мАч, которому даже дали собственное имя – Titan. Опасаться, что смартфон с такой батареей станет слишком громоздким, не стоит. Новая технология позволила установить аналогичный аккумулятор в Neo 7, толщина которого составила всего 8,6 мм.

Кремний-углеродная батарея также позволит гаджету значительно стабильнее держать заряд при отрицательных температурах.

Вдобавок девайс поддерживает технологию обходной зарядки. В этом случае подключённое к розетке устройство (например, во время длительных игр) может получать энергию напрямую, минуя батарею. Это значит, что ресурс аккумулятора не будет расходоваться, а сама батарея не будет нагреваться и «изнашиваться». Заметим, что Realme не первая, кто реализует нечто подобное.

Также модель Neo 7 SE должна получить продвинутый LTPO OLED-дисплей 6,8’’ с полноэкранной яркостью 1600 нит и пиковой яркостью 6000 нит. Основная камера будет представлена средней по размеру матрицей Sony 50 Мп 1/1.95" с поддержкой оптической стабилизации. Компанию главному модулю составит «ширик» с разрешением 8 Мп.

Несмотря на сниженную цену, Realme, кажется, не намерена сильно упрощать модель SE на фоне базовой версии Neo 7. Поэтому гаджет сохранит защиту IP68 и относительно прочное кристаллическое защитное стекло. Ресурс IT Home также сообщает про наличие у девайса металлической рамки.

Realme Neo 7 SE станет вторым в мире смартфоном с процессором Dimensity 8400 после Poco X7 Pro (он же Redmi Turbo 4). При одинаковом ценнике в 2000 юаней Realme хочет выделиться чуть более крупным и технологичным экраном, а также более ёмкой батареей.

В свою очередь чип Dimensity 8400 в AnTuTu превосходит своего предшественника (8300) минимум на 15%, набирая около 1,6 млн баллов. Однако Realme утверждает, что в её будущем смартфоне данная SoC и вовсе возьмёт планку в 1,88 млн баллов.

Наконец, вместе с Realme Neo 7 SE будет анонсирована и некая другая модель под названием Neo 7x. Её ценник будет вдвое ниже и составит около 1000 юаней. Причём за такую цену гаджет будет на удивление хорошо оснащён: ему приписывают новейший процессор Snapdragon 6 Gen 4, камеры 50+2 Мп, батарею ёмкостью 6000 мАч и OLED-экран 6,67’’. Некоторые инсайдеры предполагают, что это устройство попадёт на глобальный рынок под названием Realme 14 5G.

#realme #realme neo 7 se
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Су-57Э возвращаясь в РФ приземлился в Иране и показал фигуру высшего пилотажа «Бочка»
2
Американский учёный допускает, что мы 300 лет неверно понимали Первый закон механики Исаака Ньютона
14
Марк Цукерберг предсказывает закат эпохи мобильных телефонов
13
С начала года в России открылись более 10 новых производств
+
Стабильный выпуск One UI 7 может состояться раньше ожидаемой даты
1
На Дальнем Востоке построят новый завод по производству сельскохозяйственной техники
1
Астрономы зафиксировали непрерывные вспышки света вокруг черной дыры в центре Млечного Пути
1
ИИ изобретает новый материал, твердый как металл и легкий как пластик
3
Программа предварительного тестирования One UI 7 подходит к концу, ожидается релиз стабильной версии
+
Астрономы отследили телевизионный сигнал, который создаёт помехи для космических наблюдений
+
Весной, возможно, состоится релиз процессора Snapdragon 8E Ultra
1
TCL раскрыла подробности о новом светодиодном телевизоре X11K QD-Mini
+
Флагман Sony Xperia 1 VII получит обновлённые камеры
+
Первые результаты AMD Radeon RX 9070 и RX 9070 XT в Geekbench сравнимы с RX 7800 XT и RX 7900 GRE
5
Эксперты полагают, что AMD мешает агрессивному поглощению Intel со стороны Qualcomm, TSMC и Broadcom
1
Китайские видеокарты MTT S80 получили до 120% прироста FPS в играх
5
Nintendo анонсировала ивент для демонстрации своей новой консоли Switch 2
1
Специалисты АвтоВАЗа объяснили почему их машины без турбомотора
9
Garmin выпустила обновлениt 13.31 для смарт-часов Fenix 8 AMOLED, Fenix 8 Solar, Fenix E и Enduro 3
1
Grand Theft Auto 5 получает поддержку трассировки лучей, Nvidia DLSS 3, а также AMD FSR 1 и 3
4

Популярные статьи

Как быстро очистить Windows 10 и Windows 11 от мусора и ненужных файлов
27
GeForce RTX 5070 Ti появились на российских прилавках – цена в 2 раза выше рекомендаций NVIDIA
88
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 9400GT 512Mb DDR2
33
В XDA разобрали 6 распространенных жалоб ПК-геймеров и подобрали контраргументы к ним
5
Мой личный ТОП 5 классных игр с PlayStation 3 - ностальгия из 2025 года
3
Подводим итоги первого месяца президентства Дональда Трампа
7
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 360
2

Сейчас обсуждают

Михаил Волынцев
16:32
Физически невозможен этот бред
Модификация для Nokia 3310 позволяет этому легендарному телефону использовать зарядку через USB-C
Angel Blanco
16:31
Первый якобы "закон" урода и ТЕОЛОГА Ньютона не является научным, это ФАКТ - явно нарушает критерию научности Поппера, ибо у него "прямолинейное движение", именно то, что не наблюдается в природе вооб...
Весной, возможно, состоится релиз процессора Snapdragon 8E Ultra
Angel Blanco
16:16
Время является самым важным и фундаментальным физическим процессом Материи, основа и причина самого существования. Если хотите знать больше, спрашивайте!.
Весной, возможно, состоится релиз процессора Snapdragon 8E Ultra
Леон Брусиловский
16:12
Жду именно на деке тигра отличная
Компания Infold Games сообщила, что игра с открытым миром Infinity Nikki скоро появится в Steam
Megagad
16:10
крутой обзор... перешли к методике "эксельных тестов"? Где скрин, с каждым "случаем" охлаждения? Хотяб указали, какую мощность потреблял проц в режиме "без лимитов"???
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 360
Дед Мороз
16:07
Ну что дожили? Подкапайте где нибудь под баней и показывайте что глубина заложения отсутствует, значит не фундамент. А лучше не пускать никого.
С 2025 года вводится налог на хозяйственные постройки с фундаментом - бани, теплицы, сараи
Дед Мороз
16:04
Да это троллинг
С 2025 года вводится налог на хозяйственные постройки с фундаментом - бани, теплицы, сараи
Дед Мороз
16:04
Тролль гнусный
С 2025 года вводится налог на хозяйственные постройки с фундаментом - бани, теплицы, сараи
Роман Ефимочкин
16:04
ааххаахах
В NVIDIA подтвердили, что в продажу попали дефектные RTX 5090, 5090D и 5070 Ti
Arcane Sorcerer
15:57
Ахаха, куртка не перестает удивлять, сначала обосрался со всем новым поколением, прироста почти нет, потом с доступностью и ценами, разъемы снова плавятся, а теперь еще и дефектные поделия, пусть сам ...
В NVIDIA подтвердили, что в продажу попали дефектные RTX 5090, 5090D и 5070 Ti
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем