Два известных инсайдера приписывают новым моделям iPhone даунгрейд по ряду характеристик.

На фоне официального анонса iPhone 16e в сеть за последние дни утекло немало подробностей о будущих iPhone 17. Если в начале недели основное внимание было приковано к дизайну следующего поколения iPhone, то под конец начали приходить подробности об отдельных характеристиках.

Так, издание MacRumors, ссылаясь на аналитика Джеффа Пу, сообщает, что Apple всё-таки откажется от титана в материалах корпуса всех iPhone 17 Pro и Pro Max. Напомним, впервые об уходе от титана ещё осенью прошлого года заявило инсайдерское издание The Information. Тогда их данные поставили под сомнение, а другие инсайдеры даже пытались всё опровергнуть.

Сама титановая рамка дебютировала относительно недавно в моделях iPhone 15 Pro/Pro Max и позиционировалась как одно из главных нововведений и преимуществ. Титан пришёл на замену стали, которая не столь прочна и заметно тяжелее. Теперь же, по данным Джеффа Пу, Apple даже в Pro-моделях будет использовать алюминий, который всегда применяла в обычных iPhone.

То есть ни о титане, ни о стали речи больше не идёт. Примечательно, что титановые рамки уже используются в корейских и некоторых китайских флагманах. Будут ли они отказываться от титана вслед за Apple или проявят самостоятельность – пока неизвестно.

Что касается причин отказа от титана, то Джефф Пу упоминает стремление Apple к углеродной нейтральности, иными словами объясняет такой ход заботой об экологии. В реальности сталь, а уж тем более алюминий обойдутся Apple гораздо дешевле титана.

В свою очередь, авторитетный инсайдер Мин-Чи Куо внёс ясность по другому пункту характеристик. По его данным, все модели iPhone 17 получат чип для Wi-Fi собственной разработки Apple вместо решения Broadcom. Для пользователей принципиальных изменений это не несёт, но «яблочной» компании позволит сэкономить деньги.

Ещё одна новость от Мин-Чи Куо: Apple использует собственный 5G-модем C1 как минимум в модели iPhone 17 Air. Напомним, С1 – первое подобное решение, которое на днях дебютировало в iPhone 16e. Благодаря C1 Apple надеется заметно снизить свою зависимость от Qualcomm и опять-таки сэкономить деньги.

Однако С1 по сравнению с модемами Qualcomm заметно упрощён и не поддерживает ключевую технологию mmWave. Без неё скорость в сетях 5G может быть существенно снижена.

И если для «недорогого» iPhone 16e такой модем кажется приемлемым, то для iPhone 17 Air с ценником минимум в полтора раза выше выбор данного чипа может показаться странным.

Напомним, предыдущие слухи приписывают iPhone 17 Air рекордно минимальную толщину в 5,5 мм. Однако за неё гаджет, идущий на смену iPhone Plus, якобы расплатится всего лишь одной тыльной камерой, отсутствием стереодинамиков, физического слота для sim-карт и урезанной примерно до 3000 мАч батареей. Теперь же в копилку ограничений добавляется модем без поддержки mmWave.