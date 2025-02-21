Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Alex040
iPhone 17 Pro могут лишиться титанового корпуса, а 17 Air - получить упрощённый модем
Два известных инсайдера приписывают новым моделям iPhone даунгрейд по ряду характеристик.

На фоне официального анонса iPhone 16e в сеть за последние дни утекло немало подробностей о будущих iPhone 17. Если в начале недели основное внимание было приковано к дизайну следующего поколения iPhone, то под конец начали приходить подробности об отдельных характеристиках.

Так, издание MacRumors, ссылаясь на аналитика Джеффа Пу, сообщает, что Apple всё-таки откажется от титана в материалах корпуса всех iPhone 17 Pro и Pro Max. Напомним, впервые об уходе от титана ещё осенью прошлого года заявило инсайдерское издание The Information. Тогда их данные поставили под сомнение, а другие инсайдеры даже пытались всё опровергнуть.

Сама титановая рамка дебютировала относительно недавно в моделях iPhone 15 Pro/Pro Max и позиционировалась как одно из главных нововведений и преимуществ. Титан пришёл на замену стали, которая не столь прочна и заметно тяжелее. Теперь же, по данным Джеффа Пу, Apple даже в Pro-моделях будет использовать алюминий, который всегда применяла в обычных iPhone.

То есть ни о титане, ни о стали речи больше не идёт. Примечательно, что титановые рамки уже используются в корейских и некоторых китайских флагманах. Будут ли они отказываться от титана вслед за Apple или проявят самостоятельность – пока неизвестно.

Что касается причин отказа от титана, то Джефф Пу упоминает стремление Apple к углеродной нейтральности, иными словами объясняет такой ход заботой об экологии. В реальности сталь, а уж тем более алюминий обойдутся Apple гораздо дешевле титана.

В свою очередь, авторитетный инсайдер Мин-Чи Куо внёс ясность по другому пункту характеристик. По его данным, все модели iPhone 17 получат чип для Wi-Fi собственной разработки Apple вместо решения Broadcom. Для пользователей принципиальных изменений это не несёт, но «яблочной» компании позволит сэкономить деньги.

Ещё одна новость от Мин-Чи Куо: Apple использует собственный 5G-модем C1 как минимум в модели iPhone 17 Air. Напомним, С1 – первое подобное решение, которое на днях дебютировало в iPhone 16e. Благодаря C1 Apple надеется заметно снизить свою зависимость от Qualcomm и опять-таки сэкономить деньги.

Однако С1 по сравнению с модемами Qualcomm заметно упрощён и не поддерживает ключевую технологию mmWave. Без неё скорость в сетях 5G может быть существенно снижена.

И если для «недорогого» iPhone 16e такой модем кажется приемлемым, то для iPhone 17 Air с ценником минимум в полтора раза выше выбор данного чипа может показаться странным.

Напомним, предыдущие слухи приписывают iPhone 17 Air рекордно минимальную толщину в 5,5 мм. Однако за неё гаджет, идущий на смену iPhone Plus, якобы расплатится всего лишь одной тыльной камерой, отсутствием стереодинамиков, физического слота для sim-карт и урезанной примерно до 3000 мАч батареей. Теперь же в копилку ограничений добавляется модем без поддержки mmWave.

#apple #iphone 17 #iphone 17 pro #iphone 17 air #iphone 17 pro max
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Американский учёный допускает, что мы 300 лет неверно понимали Первый закон механики Исаака Ньютона
7
Су-57Э возвращаясь в РФ приземлился в Иране и показал фигуру высшего пилотажа «Бочка»
2
Perplexity выпустила модифицированную версию без цензуры DeepSeek-R1 с открытым исходным кодом
2
Программа предварительного тестирования One UI 7 подходит к концу, ожидается релиз стабильной версии
+
С начала года в России открылись более 10 новых производств
+
Весной, возможно, состоится релиз процессора Snapdragon 8E Ultra
+
ИИ изобретает новый материал, твердый как металл и легкий как пластик
2
Астрономы зафиксировали непрерывные вспышки света вокруг черной дыры в центре Млечного Пути
1
Поступают сообщения о случаях мошенничества с жёсткими дисками IronWolf от Seagate
1
Эксперты полагают, что AMD мешает агрессивному поглощению Intel со стороны Qualcomm, TSMC и Broadcom
1
Китайские видеокарты MTT S80 получили до 120% прироста FPS в играх
3
TCL раскрыла подробности о новом светодиодном телевизоре X11K QD-Mini
+
Новый автотур «Золотое кольцо Урала» объединит три региона
1
Астрономы отследили телевизионный сигнал, который создаёт помехи для космических наблюдений
+
Первые результаты AMD Radeon RX 9070 и RX 9070 XT в Geekbench сравнимы с RX 7800 XT и RX 7900 GRE
4
На Дальнем Востоке построят новый завод по производству сельскохозяйственной техники
+
Grand Theft Auto 5 получает поддержку трассировки лучей, Nvidia DLSS 3, а также AMD FSR 1 и 3
2
VideoCardz: рекомендованные цены на GeForce RTX 5000 все больше кажутся фейковыми
3
GTA 5 получит некст-ген обновление для ПК 4 марта – появится новый контент и системные требования
3
В Китае представлен люксовый седан Maextro S800 в качестве конкурента Maybach
+

Популярные статьи

Как быстро очистить Windows 10 и Windows 11 от мусора и ненужных файлов
26
Краткий обзор вентилятора PCCooler F5 R120 BK
9
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Февраль)
16
Как я воскресил ноутбук 2014 года с GTX 850M и на что он способен в начале 2025-го
31
GeForce RTX 5070 Ti появились на российских прилавках – цена в 2 раза выше рекомендаций NVIDIA
46
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 9400GT 512Mb DDR2
29
Разбираем фейки о PlayStation из "нижнего интернета"
4
В XDA разобрали 6 распространенных жалоб ПК-геймеров и подобрали контраргументы к ним
5
Подводим итоги первого месяца президентства Дональда Трампа
6
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 360
1

Сейчас обсуждают

ЧatoБoт
23:20
Путин: боеголовки "Орешника" выдерживают температуру, равную температуре на поверхности Солнца
ЧatoБoт
23:19
Путин: боеголовки "Орешника" выдерживают температуру, равную температуре на поверхности Солнца
Маэстро
23:19
Отработанный материал, а шо ето, твоя агония? тыж пойми
Путин: боеголовки "Орешника" выдерживают температуру, равную температуре на поверхности Солнца
Маэстро
23:17
вон вверху Трусикёр - Иван Бондарь
Путин: боеголовки "Орешника" выдерживают температуру, равную температуре на поверхности Солнца
REY_B_
23:17
А у Хуанга... 3060 была первой картой с лучами, которая обошла 1060 по продажам. 4060 к 3060 производительности не добавила. И 5060 похоже не добавит. Ну там процентов 10, за пару поколений. Ладно бы ...
GeForce RTX 5090 разогнали до 3,48 ГГц, побив сразу несколько мировых рекордов
ark-bak
23:16
Маленький сарайчик 5м2 тоже облагается?
С 2025 года вводится налог на хозяйственные постройки с фундаментом - бани, теплицы, сараи
Маэстро
23:15
ты главный клоун на параде
Путин: боеголовки "Орешника" выдерживают температуру, равную температуре на поверхности Солнца
ЧatoБoт
23:15
То так. Но где наш ресурсный трусикер, где эта склизская тварюга? О5 её на велогенератор усадили злобные ципсошные начальники? Падлы свiдомые, выпускайте ̶к̶р̶а̶к̶е̶н̶а̶ трусикера!
Путин: боеголовки "Орешника" выдерживают температуру, равную температуре на поверхности Солнца
Маэстро
23:15
Нет, про твои губы.
Путин: боеголовки "Орешника" выдерживают температуру, равную температуре на поверхности Солнца
Маэстро
23:13
Это не важно, что они, главное, что мы........
Путин: боеголовки "Орешника" выдерживают температуру, равную температуре на поверхности Солнца
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем